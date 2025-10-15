Type 100 Trung Quốc: “Quái vật thép” mang đủ loại công nghệ mới khiến phương Tây lo tụt hậu

Sau khi ra mắt dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Type 100 vào ngày 3/9, các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết về năng lực của cỗ máy này, cũng như cách thiết kế của nó phản ánh những bài học rút ra từ chiến trường Ukraine, nhằm chuẩn bị cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới của chiến tranh thiết giáp.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia quân sự phương Tây bắt đầu đặt câu hỏi liệu các chương trình xe tăng đang được phát triển như Challenger 3 của Anh hay AbramsX của Mỹ có trở nên lỗi thời ngay cả trước khi đi vào biên chế hay không. Nhiều nhà phân tích cho rằng các thiết kế tương lai ở phương Tây có thể sẽ buộc phải “noi theo” mô hình mà Type 100 vừa thiết lập.

Theo mô tả, Type 100 tích hợp hệ thống cảm biến quang học, hồng ngoại và radar với khả năng liên kết mạng chiến đấu (networked communications), giúp xe tăng này kết nối trực tiếp với lực lượng không quân, pháo binh và tác chiến điện tử. Các năng lực chiến tranh mạng trung tâm (network-centric warfare) này đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận hiệp đồng gần đây, trong đó kíp lái sử dụng giao diện thực tế tăng cường (augmented reality) để tấn công mục tiêu ở khoảng cách ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Xe tăng Type 100 trong một cuộc diễu hành. Ảnh: MW.

Type 100 đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng kết nối dữ liệu, phòng thủ chủ động và phối hợp tác chiến đa miền, phản ánh xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại – nơi xe tăng không còn là nền tảng đơn lẻ, mà là một nút trong cấu trúc chiến đấu tích hợp toàn diện.

Trong một cuộc tập trận cấp tiểu đoàn hiệp đồng, chỉ huy xe tăng Sun Yongming đã nhấn mạnh ưu thế của việc kíp lái có thể “quan sát và tác chiến ở mọi hướng và tầm xa hơn nhiều so với trước đây”, biến chiến tranh thiết giáp từ giao tranh cự ly gần sang đối đầu ở khoảng cách lớn. Một chỉ huy khác, họ Yuan, cho biết Type 100 giúp ông phối hợp liền mạch không chỉ với tiểu đoàn của mình mà còn với các đơn vị hỗ trợ thuộc binh chủng khác.

Các cuộc tập trận hiệp đồng gần đây có sự tham gia của Type 100 cũng cho thấy xe tăng này hoạt động sát cánh với pháo phản lực tầm xa, đơn vị tác chiến điện tử và máy bay trinh sát không người lái. Type 100 được thiết kế theo hướng nhẹ và cơ động cao, dù phải đánh đổi phần nào về khối lượng giáp và cỡ nòng pháo.

Pháo binh dẫn đường chính xác tấn công xe tăng Abrams của Ukraine vào đầu tháng 5/2024. Ảnh: MW.

Kinh nghiệm rút ra từ chiến trường Ukraine – nơi các trận đấu tăng đối tăng hiếm khi xảy ra – đã củng cố quan điểm rằng có thể giảm cỡ nòng từ 125 mm xuống 105 mm. Việc này không chỉ giúp xe nhẹ hơn, mà còn cho phép mang theo nhiều đạn hơn.

Dù vậy, nhờ các cải tiến trong công nghệ đạn xuyên giáp APFSDS và tên lửa chống tăng dẫn đường, Type 100 vẫn có thể xuyên thủng xe tăng địch từ phía trước. Hơn nữa, khả năng tác chiến mạng trung tâm của Type 100 còn cho phép nó gọi pháo binh chính xác hoặc UAV cảm tử tiêu diệt mục tiêu nếu gặp đối thủ được bọc giáp hạng nặng.

Type 100 được trang bị cả hệ thống phòng thủ chủ động và phòng thủ đa phổ (multi-spectral defence). Hai hệ thống GL-6 được điều khiển bởi bốn mảng radar pha chủ động (phased-array radar), giúp xe tăng phát hiện mối đe dọa từ mọi hướng – từ tên lửa chống tăng, rocket cho đến đạn tấn công từ trên cao. Ngoài ra, xe còn có cảm biến tia cực tím, cảm biến laser và hệ thống quang học đa băng tần để chống lại vũ khí dẫn đường.

Xe tăng Type 100 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Thân và tháp pháo của Type 100 được tạo hình theo các khối đa giác bất quy tắc, giúp giảm xác suất trúng đạn. Khác với xe tăng của phương Tây, Nga hay Hàn Quốc, kíp lái Type 100 được đặt trong khoang bọc giáp riêng biệt bên trong thân xe, nhờ tận dụng tiến bộ trong công nghệ nạp đạn tự động và tháp pháo không người – giúp tăng đáng kể độ an toàn cho binh sĩ.

Thiết kế tháp pháo không người lái cũng tạo thêm không gian chứa đạn và giảm khối lượng toàn xe – tương tự ý tưởng từng được áp dụng cho mẫu xe tăng T-14 Armata của Nga nhưng chưa thành công.

Sự ra đời của Type 100 đánh dấu một bước tiến mới trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, vốn ngày càng thể hiện vị thế dẫn đầu toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Hiện chưa có quốc gia nào khác đạt được trình độ phát triển tương tự hoặc có khả năng đưa vào biên chế một thiết kế xe tăng tiên tiến đến mức này trước thập niên tới.

Theo Military Watch