Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt với tên lửa nhiên liệu rắn nặng 400 tấn, thách thức Mỹ

Trung Quốc mới đây đã phóng thành công tên lửa đẩy nhiên liệu rắn Gravity-1 lớn nhất thế giới, mở ra kỷ nguyên mới trong cuộc đua không gian và thách thức vị thế Mỹ.

Công ty sản xuất tên lửa Trung Quốc Orienspace đã phóng thành công tên lửa đẩy nhiên liệu rắn lớn và mạnh nhất thế giới – Gravity-1 vào ngày 11/10 vừa qua. Tên lửa cao 30 mét được phóng từ bệ nổi trên biển ngoài khơi thành phố Hải Dương (tỉnh Sơn Đông), mang theo một vệ tinh viễn thám quang học cùng 2 vệ tinh thử nghiệm khác vào quỹ đạo.

Tổng công trình sư kiêm giám đốc dự án của Gravity-1, ông Từ Quốc Quang (Xu Guoguang), cho biết vụ phóng nhằm kiểm chứng thêm độ tin cậy, năng lực, quy trình tiền phóng và chuỗi bay của tên lửa, sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên từ cùng địa điểm vào tháng 1/2024.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua không gian ngày càng nóng lên do căng thẳng địa chính trị gia tăng. Mạng lưới vệ tinh của Mỹ hiện đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Ukraine và khối phương Tây chống lại Nga, trong khi Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên đặt trong không gian.

Tên lửa Gravity 1 do công ty Trung Quốc Orienspace phát triển. Ảnh: MW.

Tên lửa Gravity-1 gồm 3 tầng lõi và 4 tầng phụ, đều sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với vòi phun điều hướng linh hoạt. Với trọng lượng cất cánh 405 tấn và lực đẩy 600 tấn, Gravity-1 có thể đưa vệ tinh nặng 6,5 tấn vào quỹ đạo Trái đất thấp (LEO) hoặc 4,2 tấn vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (SSO) cách Trái đất khoảng 500 km.

Việc triển khai các tên lửa hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí hơn được xem là yếu tố sống còn trong cuộc chạy đua vũ khí không gian, giúp giảm mạnh chi phí phóng vệ tinh, từ đó thay đổi hoàn toàn bài toán tài chính cho các hệ thống vũ khí tương lai – đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa không gian mà Lực lượng Không gian Mỹ (US Space Force) đang lên kế hoạch.

Nhiều báo cáo phương Tây gần đây bày tỏ quan ngại về ưu thế đang nổi lên của Trung Quốc trong lĩnh vực chiến tranh không gian, bao gồm việc phát triển các vệ tinh có khả năng tấn công vệ tinh đối phương (anti-satellite).

Ảnh đồ họa về một vụ phóng tên lửa từ không gian. Ảnh: MW.

Bình luận về hiệu năng của Gravity-1, ông Bành Hạo Dân (Peng Haomin) – đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Orienspace – cho biết: “Khả năng tải của Gravity-1 đáp ứng các nhu cầu chính của các công ty vệ tinh, đặc biệt là triển khai mạng lưới ở quỹ đạo thấp và trung bình…

Chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng tại cảng vũ trụ Hải Dương để phục vụ lắp ráp, thử nghiệm và chuẩn bị phóng cho dòng tên lửa này. Nhờ thiết kế nhiên liệu rắn hoàn toàn, chúng tôi có thể thực hiện phóng khẩn cấp chỉ trong vòng 24 giờ”.

Orienspace được thành lập năm 2020 bởi các nhà nghiên cứu kỳ cựu từ các doanh nghiệp hàng không vũ trụ nhà nước Trung Quốc. Nhiều kỹ sư tham gia dự án Gravity-1 từng làm việc trong các chương trình Trường Chinh 5 và Trường Chinh 11 do Tập đoàn Khoa học & Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển.

Điều này cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa khu vực tư nhân và nhà nước – yếu tố được coi là đòn bẩy giúp Trung Quốc tăng tốc trong các ngành chiến lược, bao gồm quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

Theo Military Watch