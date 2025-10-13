Triều Tiên ra mắt “siêu tăng” Chonma-20 được nâng cấp mạnh mẽ: Liệu có xuất khẩu sang Nga?

Triều Tiên mới đây đã cho ra mắt xe tăng Chonma-20 với hỏa lực mạnh mẽ, hệ thống phòng vệ chủ động và động cơ “siêu công suất”, đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vừa ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới mang tên Chonma-20, lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng trường Kim Il Sung trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Mẫu xe tăng này là một bước cải tiến sâu hơn so với Chonma-2, được công bố vào tháng 10/2020, và kế thừa nhiều yếu tố của phiên bản Tianma-2, vốn được giới thiệu vào tháng 11/2024.

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, “các đơn vị cơ giới đã trình diễn mẫu xe tăng chiến đấu hiện đại Chonma-20, có khả năng tấn công mạnh mẽ và hệ thống bảo vệ đáng tin cậy”. Báo cáo nhấn mạnh rằng mẫu tăng mới sở hữu khả năng sống sót và hỏa lực vượt trội, tượng trưng cho bước tiến lớn trong năng lực thiết kế xe bọc thép của ngành quốc phòng Triều Tiên.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2. Ảnh: MW.

Những điểm khác biệt nổi bật giữa Chonma-20 và các mẫu trước đó – Chonma-2 và Tianma-2 – bao gồm: thiết kế lại cửa khoang lái, tích hợp súng phòng không điều khiển từ xa gắn trên tháp pháo, bố trí lại giáp bảo vệ, và đặc biệt là trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) có thể đối phó với tên lửa dẫn đường và thậm chí cả máy bay không người lái (UAV).

Một trong những cải tiến quan trọng mà Tianma-2 có được – và được kế thừa trên Chonma-20 – là hệ thống nạp đạn tự động, giúp tăng tốc độ bắn, giảm số lượng kíp lái từ 4 xuống 3 người, mang lại ưu thế vượt trội so với các mẫu xe tăng của Mỹ và Đức vẫn sử dụng cơ chế nạp thủ công.

Hệ thống phòng vệ chủ động của Triều Tiên lần đầu được công bố qua đoạn phim hồi tháng 7/2023. Hệ thống này dùng radar để theo dõi liên tục môi trường xung quanh, phát hiện và khóa mục tiêu, tính toán quỹ đạo và phóng đạn đánh chặn nhằm tiêu diệt mối đe dọa trước khi chúng chạm tới xe tăng.

Một buổi trình diễn Hệ thống Bảo vệ Chủ động Chonma-2. Ảnh: MW.

Vào tháng 5/2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố việc khánh thành một nhà máy sản xuất xe tăng quy mô lớn. Trong buổi lễ, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc thay thế toàn bộ xe thiết giáp thế kỷ trước bằng các mẫu hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Ông bày tỏ sự hài lòng khi thiết kế xe tăng và hệ thống điều khiển hỏa lực đã được nâng cấp, cải thiện sự thoải mái cho kíp lái.

Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên cũng đã chứng minh hiệu năng và độ tin cậy cao của dự án động cơ “siêu công suất”, cho phép sản xuất hàng loạt. Ông Kim đồng thời nhấn mạnh vào việc phát triển hệ thống truyền động tích hợp mới, giúp cải thiện hiệu suất lái và khả năng cơ động của xe tăng.

Trước năm 2020, Quân đội Nhân dân Triều Tiên chỉ được biết đến với việc sử dụng các biến thể nâng cấp của xe tăng T-62 từ thời Liên Xô, ngay cả trong các đơn vị tinh nhuệ. Vì vậy, sự ra đời của Chonma-2 được xem là bước ngoặt lịch sử trong ngành thiết kế xe tăng của Triều Tiên – lần đầu tiên giúp nước này có một dòng xe tăng có thể sánh ngang với các đối thủ hàng đầu thế giới.

Lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra dây chuyền sản xuất xe tăng Tianma-2. Ảnh: MW.

Hiện vẫn chưa rõ liệu dây chuyền sản xuất quy mô lớn tại nhà máy mới có tập trung hoàn toàn cho Chonma-20 hay vẫn duy trì Tianma-2, và khi nào mẫu tăng mới sẽ thay thế hoàn toàn thế hệ trước. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất không chỉ cho phép loại bỏ nhanh các xe tăng thời Chiến tranh Lạnh, mà còn mở ra khả năng xuất khẩu nhanh chóng, trong bối cảnh thế giới đang khát nguồn cung xe tăng hiện đại.

Vào tháng 8, Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine, từng tuyên bố rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị chuyển giao xe tăng Chonma-2 và các loại thiết giáp hiện đại khác để hỗ trợ Nga trên chiến trường Ukraine, làm dấy lên nghi vấn liệu Bình Nhưỡng có đang hướng tới xuất khẩu xe tăng cho quân đội Nga hay không.

Theo Military Watch