“Mắt thần lượng tử” giúp Trung Quốc nhìn thấu tiêm kích tàng hình F-22, F-35 của Mỹ

Trung Quốc được cho là đã bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị dò photon – công nghệ then chốt giúp phát triển radar lượng tử có khả năng phát hiện các máy bay tàng hình tiên tiến như tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ.

Bắc Kinh tuyên bố đây là “thiết bị dò photon đa kênh, siêu nhạy, độ nhiễu cực thấp đầu tiên trên thế giới”, có thể được ứng dụng rộng rãi từ truyền thông đến quốc phòng.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), thiết bị “bắt photon” này có thể phát hiện chỉ một hạt photon duy nhất – đơn vị cơ bản của năng lượng ánh sáng.

Thiết bị được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật Thông tin Lượng tử tại tỉnh An Huy, và theo đánh giá, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tàng hình của các tiêm kích thế hệ mới.

Bộ dò photon siêu nhạy

Thiết bị này được mô tả là vô cùng nhạy, có khả năng phát hiện từng photon riêng lẻ. SCMP cho biết việc bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị này sẽ giúp Trung Quốc tự chủ trong việc chế tạo linh kiện cốt lõi cho công nghệ lượng tử – lĩnh vực đang được coi là “cuộc cách mạng” tiếp theo trong cả truyền thông và quốc phòng.

Trong khi mắt người cần hàng triệu photon cùng lúc để nhìn thấy một vật thể, thiết bị này có thể “tách riêng từng photon”, tương đương với việc nghe được tiếng một hạt cát rơi giữa cơn bão đầy sấm chớp.

Khả năng nhận biết tín hiệu yếu đến mức đó giúp phát hiện và theo dõi những mục tiêu nhỏ nhất, trở thành nền tảng cho radar và truyền thông lượng tử.

Máy dò photon đơn, đúng như tên gọi, là một thiết bị cực kỳ nhạy có khả năng phát hiện từng photon riêng lẻ. Ảnh: SCMP.

Radar lượng tử – “ác mộng” của tiêm kích tàng hình Mỹ

Các tiêm kích tàng hình như F-22 Raptor hay F-35 Lightning II dựa vào thiết kế khí động học đặc biệt, lớp phủ hấp thụ sóng radar và khoang vũ khí trong thân máy bay để làm lệch hoặc triệt tiêu tín hiệu radar truyền thống.

Tuy nhiên, radar lượng tử hoạt động dựa trên cơ chế hoàn toàn khác: nó phát ra các photon riêng lẻ, và tính chất lượng tử của chúng sẽ thay đổi khi chạm vào vật thể tàng hình.

Điều đó có nghĩa là ngay cả các tín hiệu giả hoặc nhiễu phản xạ từ máy bay tàng hình cũng không thể đánh lừa radar lượng tử. Khi các photon phản xạ trở lại, radar sẽ phân tích đặc tính của chúng để xác định vị trí chính xác của máy bay đối phương.

Công nghệ này còn được cho là tiết kiệm năng lượng, có thể triển khai trên nhiều nền tảng và giúp phát hiện mục tiêu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Cách đây vài năm, Trung Quốc từng công bố đã phát triển hệ thống radar lượng tử có tầm phát hiện khoảng 100 km.

Thiết bị dò photon 4 kênh mới này có thể tăng khả năng phát hiện từ nhiều nguồn sáng và góc độ khác nhau, đồng thời nâng cao tốc độ ghi hình và theo dõi mục tiêu.

Hệ thống này tiêu thụ ít năng lượng hơn, phát xạ yếu hơn radar truyền thống – khiến nó khó bị đối phương phát hiện.

Trung Quốc khẳng định thiết bị mới chỉ bằng 1/9 kích thước so với các sản phẩm đơn kênh tương tự trên thế giới.

Các nhà khoa học cho biết, trong tương lai, công nghệ này có thể được ứng dụng vào mạng lưới truyền thông lượng tử nội địa và quốc tế.

Chi tiết về “bộ bắt photon” được đăng tải trên tờ Science and Technology Daily, cơ quan báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ vừa phê duyệt chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 cho Hải quân, theo Reuters. Không quân Mỹ cũng kỳ vọng mẫu F-47 thế hệ mới sẽ cất cánh vào năm 2028, và Boeing đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu.

Các quốc gia trên thế giới đều đang chạy đua phát triển máy bay chiến đấu nhanh hơn, tàng hình hơn và có thể hoạt động trong môi trường điện tử phức tạp. Vì vậy, tuyên bố về radar lượng tử của Trung Quốc đã khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại, khi họ đang đầu tư mạnh mẽ vào dòng chiến đấu cơ thế hệ mới nhằm duy trì ưu thế trên không.

Theo SCMP, Reuters