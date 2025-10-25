Tỷ phú thừa kế Hermès bị "tay hòm chìa khóa" ru ngủ suốt 20 năm rồi biến mất cùng 15 tỷ euro

Cố vấn tài chính bán trộm cổ phiếu

Hơn 20 năm trước, ông Nicolas Puech đã thuê một người đàn ông Thụy Sĩ tên là Eric Freymond làm cố vấn tài chính cho mình. Tài sản của Puech chủ yếu là cổ phiếu Hermès, chiếm khoảng 6% tổng vốn cổ phần của công ty; số cổ phiếu này ngày nay trị giá 15 tỷ euro.

Lô cổ phiếu này là tài sản gia tộc truyền đời, lại thuộc loại cổ phiếu vô danh (không ghi tên). Và bởi vì ông ta được ủy quyền (rất có thể ông chủ Puech ký mà chẳng đọc kỹ), nên Freymond đã lén bán sạch số cổ phiếu đó vào trước năm 2010.

Lúc đó, số cổ phiếu này còn liên quan trực tiếp đến cuộc chiến thâu tóm đình đám giữa Louis Vuitton (LVMH) và Hermès. Khi LVMH âm thầm gom cổ phiếu Hermès, với tỷ lệ nắm giữ lên tới 20% khiến cả gia tộc Hermès choáng váng: Làm thế nào mà LVMH lại mua được số lượng cổ phiếu nhiều đến vậy? Khi ấy có người nghi ngờ Puech, nhưng cả ông và cố vấn tài chính đều khẳng định cổ phiếu vẫn đang để ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Thật kỳ lạ, mặc dù cổ phiếu của Puech đã bị bán toàn bộ, nhưng không ai trong công ty biết về việc này. Vì vậy, vào năm 2010, Nicolas Puech thậm chí còn tham dự đại hội cổ đông với tư cách là "cổ đông cá nhân lớn nhất" và được bầu vào hội đồng quản trị Hermès.

﻿Ông Nicolas Puech, người thừa kế Hermès gần như trắng tay vì bị cố vấn tài chính bán trộm cổ phiếu. Ảnh: NetEase.

Cho đến vài năm trước đây, Puech vẫn tự coi mình là một tỷ phú. Trên thực tế, Freymond không chỉ bán toàn bộ cổ phiếu của ông chỉ với giá bằng 1/20 giá trị hiện tại - mà còn biển thủ số tiền toàn bộ thu được, chuyển cho các công ty vỏ bọc khác nhau. Hiện nay khi ở tuổi 82, Puech đã từ một tỷ phú trở thành triệu phú chỉ còn lại căn nhà trị giá 1,2 triệu euro, sống dựa vào sự hỗ trợ của người thân và đi lại bằng hãng hàng không giá rẻ Easy Jet.

Sau khi vụ lừa đảo bị phát giác và đang trong quá trình điều tra, Eric Freymond, kẻ dàn dựng vụ lừa đảo kinh hoàng này, đã tự sát bằng cách lao vào tàu hỏa hôm 23/7/2025 tại Saanen, Thụy Sĩ. Theo bài báo của WSJ, khả năng viên cố vấn tài chính giữ kín được vụ lừa đảo phần lớn là do ông ta duy trì sự kiểm soát hiệu quả. Mặc dù trên danh nghĩa là một cố vấn tài chính, nhưng Freymond lại giống một người quản lý hơn.

Ông chủ Nicolas Puech giàu có không quan tâm nhiều đến tài sản của mình, vì ông ta sở hữu rất nhiều. Ông ta cũng không quan tâm đến chi tiết chi tiêu hàng ngày, giao phó mọi thứ cho cố vấn tài chính - công việc chính của ông ta là tận hưởng cuộc sống.

Trong những năm "hợp tác" của họ, Freymond đã quản lý cuộc sống của Puech. Việc sắp xếp kỳ nghỉ, khách mời tiệc sinh nhật và địa điểm đều do một tay Freymond lo liệu. Ngay cả luật sư của Puech cũng do cố vấn tài chính Freymond giới thiệu, và luật sư này đã tham gia rất nhiều vào việc xác định ai có thể gặp mặt và thậm chí những câu hỏi nào có thể được trả lời.

Khi một người đạt đến một mức độ giàu có nhất định, trở thành giám đốc điều hành công ty hoặc giữ chức vụ trong chính phủ, cuộc sống của họ có thể bị kiểm soát. Người kiểm soát có thể là luật sư, kế toán, cố vấn tài chính, trợ lý cá nhân, trợ lý riêng, thư ký hoặc quản gia. Ngay cả khi người kiểm soát không phải là kẻ gian lận, thì cơ chế lợi ích sẽ khiến họ muốn duy trì hoặc thậm chí gia tăng quyền kiểm soát.

Kẻ đạo chích Eric Freymond (phải). Ảnh: NetEase.



Những vụ việc tương tự Nicolas Puech

Trong những năm cuối đời, Howard Hughes – tỷ phú, nhà sản xuất phim Hollywood, phi công thử nghiệm, nhà sáng chế và ông trùm công nghệ Mỹ - thực sự bị một nhóm người theo đạo Mormon và ma túy kiểm soát.

Sau khi Hughes qua đời, Merrill Lynch đã điều tra tài sản của ông và phát hiện ra rằng ông trùm này gần như phá sản, tài sản của ông đã bị các nhà quản lý chuyên nghiệp bòn rút hoàn toàn.

Năm 2023, sau cái chết của Matthew Perry, nam diễn viên thủ vai Chandler Bing trong bộ phim nổi tiếng "Friends" (Những người bạn), các cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy người trợ lý riêng, thông đồng với bác sĩ của ông, đã tổ chức một đường dây ma túy ngầm cung cấp ma túy cho nam diễn viên hài đang bị trầm cảm này.

Đối với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đội ngũ của ông là đỉnh cao của quyền kiểm soát. Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng không được phép trả lời một vài câu hỏi tại một cuộc họp báo. Đội ngũ này đã thành công trong việc giữ cho ông Biden, người hoàn toàn bối rối, trong suốt nhiệm kỳ của ông. Nếu ông Joe Biden có phong độ tốt hơn trong các cuộc tranh luận, bà Kamala Harris đã không có cơ hội trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024.

Thông thường, những người kiểm soát thực hiện kiểm soát một cách tinh vi, đánh lừa những người liên quan rằng họ vẫn đang cầm lái.

Sau khi Puech đã trở thành triệu phú, ông nói với cố vấn tài chính rằng ông sẽ chuyển 1 triệu franc Thụy Sĩ cho người làm vườn của mình và sau đó hỏi tại sao ông không nhận được lời cảm ơn. Vợ của người làm vườn nghe được cuộc trò chuyện và đến gặp Puech để nói rằng họ chưa nhận được tiền, từ đó mới phát hiện ra vụ lừa đảo và ăn cắp cổ phiếu kinh hoàng.

Trong tiểu sử của Elon Musk, có một câu chuyện: Bill Gates đã yêu cầu một cuộc gặp với Elon. Elon đã sa thải thư ký của mình và đang tự mình kiểm soát lịch trình, vì vậy ông đã gửi cho Bill Gates số điện thoại của mình. Bill Gates, quá xấu hổ khi để trợ lý nói chuyện với Elon, đã tự mình gọi điện để sắp xếp thời gian. Bên cạnh việc tránh xa các trợ lý, thói quen nói chuyện trực tiếp với các kỹ sư tuyến đầu tại nơi làm việc của Elon cũng là một cách hiệu quả khác để thoát khỏi sự kiểm soát.

Theo NetEase, WSJ