Tỷ phú Jeff Bezos dự đoán táo bạo về tương lai "như trong phim viễn tưởng" của nhân loại

Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Italy 2025, tỷ phú Jeff Bezos dự đoán đến năm 2045, robot sẽ đi làm thay con người và hàng triệu người sẽ sống ngoài không gian, dù nhiều tỷ phú khác vẫn hoài nghi.

Theo tạp chí Fortune, trong bài phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Italy (Italian Tech Week 2025), tỷ phú Mỹ Jeff Bezos chia sẻ tầm nhìn táo bạo về tương lai: một thế giới nơi con người sống ngoài không gian và không còn phải chịu cảnh kẹt xe mỗi sáng.

Trong số những dự đoán đáng chú ý của ông, có một viễn cảnh cho rằng đến năm 2045, robot sẽ “đi làm thay con người”. Nhưng quan trọng hơn, Bezos tin rằng chỉ trong vòng 10 đến 20 năm tới, hàng triệu người sẽ tận hưởng cuộc sống trong không gian.

Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi với những người bi quan cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và tiến bộ công nghệ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại. Thực tế, AI đã khiến nhiều người mất việc, trong khi các trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ này tiêu thụ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Với những yếu tố đó, không khó hiểu khi nhiều người cảm thấy lo ngại rằng AI có thể dẫn loài người đến thảm họa.

Tuy nhiên, Bezos lập luận rằng lợi ích của AI là rất rõ ràng – khi máy móc có thể tổng hợp khối lượng dữ liệu khổng lồ và đưa ra kết luận chỉ trong vài phút, thậm chí có thể giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm và năng lượng. Dẫu vậy, ông cũng thừa nhận rằng chúng ta vẫn chưa có lời giải nào thực sự cân bằng được giữa lợi ích đó và lượng điện năng tiêu thụ khổng lồ từ hàng triệu ứng dụng AI nhỏ lẻ mỗi ngày.

Nhà sáng lập Amazon không phải là tỷ phú duy nhất mơ về tương lai trong vũ trụ.

Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, dự đoán rằng chỉ trong một thập kỷ nữa, sinh viên mới tốt nghiệp đại học sẽ làm việc ngoài Trái Đất, tham gia vào những dự án “đầy phấn khích và cực kỳ được trả lương cao”. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk vẫn giữ niềm tin rằng con người sẽ sống trên sao Hỏa vào năm 2028.

Không phải tất cả các tỷ phú đều tin vào giấc mơ không gian. Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, từng nói với người dẫn chương trình James Corden rằng nhân loại nên ưu tiên cứu lấy hành tinh hiện tại hơn là chạy theo các dự án không gian.

“Không gian ư? Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm trên Trái Đất”, Gates nói.

Theo Fortune, Gates vẫn còn phân vân về mức độ mà nhân loại nên đẩy xa công nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn khác với Jimmy Fallon, ông cho rằng AI và máy móc có thể mở ra kỷ nguyên mới, nơi con người chỉ cần làm việc vài ngày mỗi tuần, nhưng cũng thú nhận rằng nếu gặp một “người du hành thời gian”, ông sẽ hỏi họ về tương lai của nhân loại trong kỷ nguyên AI.

Gates cũng chỉ ra một vấn đề then chốt: làm thế nào để các công ty công nghệ – những “ông lớn” đang nắm quyền kiểm soát AI – có thể chia sẻ lợi ích năng suất này cho toàn xã hội, để người lao động có thể làm ít hơn mà không bị giảm thu nhập.

Trong giới chính trị, ông Pete Buttigieg, cựu Bộ trưởng Giao thông Mỹ, là một trong số ít người kêu gọi chính phủ can thiệp để bảo đảm AI tạo ra một xã hội “không tưởng” thay vì “đen tối”. Ông cho rằng nên có “cổ tức AI” – chia sẻ của cải sinh ra từ công nghệ này với toàn dân.

“Tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng nhận một phần giá trị được tạo ra bởi các công nghệ, vốn được xây dựng từ nền tảng do người nộp thuế đầu tư từ những năm 1960”, ông Buttigieg nói. “Vậy tại sao của cải lại chỉ tập trung vào tay một nhóm nhỏ siêu tỷ phú? Chúng ta cần có chính sách thuế công bằng để tái phân phối lợi ích đó”.

Bất chấp mọi tranh cãi, Jeff Bezos vẫn giữ tinh thần lạc quan. Tại Italy, ông nói: “Tôi không hiểu làm sao một người đang sống trong thời đại này lại có thể cảm thấy bi quan được”.

Theo Yahoo News