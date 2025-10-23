Tỷ phú Elon Musk ra tay: 2.500 thiết bị Starlink tại khu lừa đảo ở Myanmar bị ngắt kết nối

Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa thông báo đã chủ động ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị vệ tinh Starlink được sử dụng trong các khu lừa đảo ở Myanmar.

Hành động này phơi bày vấn nạn mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và sự lạm dụng công nghệ cao, đang được cả thế giới chú ý.

Theo BBC, các tổ chức nhân quyền và cơ quan thực thi pháp luật ước tính hiện có tới hơn 30 khu lừa đảo hoạt động dọc biên giới Myanmar – Thái Lan. Những khu này do các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc điều hành, mỗi năm lừa đảo hàng chục tỷ USD từ nạn nhân khắp thế giới thông qua các chiêu trò tình ái và đầu tư tài chính.

Nhiều lao động bị dụ dỗ bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị đem bán, giam giữ và cưỡng bức tham gia hoạt động lừa đảo.

Những người trốn thoát mô tả các khu này “giống như địa ngục trần gian”: bị đánh đập, tra tấn và làm việc cực nhọc suốt ngày đêm. Starlink xuất hiện tràn ngập sau khi chính quyền tuyên bố “xóa sổ khu lừa đảo”.

Tháng 2 năm nay, chính quyền Myanmar tuyên bố sẽ triệt phá toàn bộ các khu lừa đảo, nhưng chỉ ít lâu sau, nhiều ăng-ten Starlink đã xuất hiện dày đặc trên mái nhà của các khu này.

Theo Trung tâm Thông tin Mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Network Information Centre, APNIC), chỉ trong 3 tháng, Starlink, vốn chưa hề có hạ tầng tại Myanmar, đã trở thành nhà cung cấp internet lớn nhất của quốc gia này.

Ăng-ten của thiết bị đầu cuối Starlink trong khu lừa đảo. Ảnh: Reuters

Điều này khiến Ủy ban Kinh tế Liên hợp Quốc hội Mỹ (United States Congressional Joint Economic Committee, JEC) mở cuộc điều tra về việc Starlink có cung cấp dịch vụ cho các khu lừa đảo ở Myanmar hay không.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, lãnh đạo phe Dân chủ trong JEC, đã kêu gọi Elon Musk ngay lập tức ngắt dịch vụ cho các “nhà máy lừa đảo”: “Nhiều người Mỹ nhận thấy tin nhắn, cuộc gọi và email lừa đảo ngày càng nhiều, nhưng họ không biết rằng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đang thực hiện hoạt động đó qua kết nối Starlink ở nửa bên kia địa cầu”.

SpaceX vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị tại Myanmar

Ngày 22/10, bà Lauren Dreyer, Phó Chủ tịch phụ trách vận hành thương mại của Starlink, cho biết SpaceX luôn tuân thủ luật pháp tại hơn 150 thị trường được cấp phép trên toàn cầu.

Bà nói: “Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chính sách sử dụng hợp lệ (Acceptable Use Policy) và luật pháp liên quan. Bất kỳ công nghệ nào mang lại lợi ích to lớn cũng có nguy cơ bị lạm dụng”.

“Trong những trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ chủ động can thiệp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, chúng tôi lập tức phối hợp với cơ quan chức năng xử lý”, bà nói thêm.

Theo bà Dreyer, SpaceX đã tự nhận diện và ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị Starlink tại Myanmar để ngăn chặn việc các phần tử tội phạm lạm dụng công nghệ: “Chúng tôi muốn Starlink trở thành một lực lượng vi thiện, mang lại kết nối cho nơi thiếu hạ tầng, đồng thời ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng công nghệ”.

Hành động cắt kết nối diễn ra cùng lúc với việc quân đội Myanmar chiếm khu “KK Park”, được xem là trung tâm lừa đảo lớn nhất Myanmar. Quân đội tuyên bố đã “xóa sạch khu vực này”, giải cứu hơn 2.000 người bị giam giữ và tịch thu 30 bộ thiết bị đầu cuối Starlink.

Dù khu “KK Park” đã bị chiếm lại, nhưng ít nhất 30 khu lừa đảo khác vẫn đang hoạt động dọc biên giới Myanmar – Thái Lan, với hàng chục nghìn lao động bị cưỡng ép làm việc.

Theo Creaders, Linetoday