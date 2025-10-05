Tỷ phú AI Alexandr Wang gọi “vibe-coding” là cơ hội nghìn năm có một của thế hệ trẻ

Tỷ phú đến từ Scale AI Alexandr Wang nói rằng ai làm chủ vibe-coding hôm nay sẽ nắm giữ lợi thế định hình tương lai – thời điểm Bill Gates của thế hệ AI đã đến.

Tỷ phú sáng lập Scale AI Alexandr Wang cho rằng “vibe-coding” chính là “khoảnh khắc Bill Gates” của thời đại hôm nay – khoảng thời gian bạn dành để trực tiếp làm việc với các công cụ AI hiện nay có thể trở thành lợi thế định hình sự nghiệp sau này.

Lời khuyên của anh: hãy dành hàng nghìn giờ thử nghiệm với các trợ lý lập trình AI và quy trình làm việc mới.

“Nếu bạn 13 tuổi, bạn nên dành toàn bộ thời gian của mình để vibe-code. Đó nên là cách bạn sống cuộc đời mình”, Wang, 28 tuổi, hiện là Giám đốc AI của Meta, chia sẻ trong podcast TBPN, đồng thời nhấn mạnh rằng 10.000 giờ luyện tập sâu với các công cụ AI có thể mang lại một lợi thế khổng lồ.

Sự trỗi dậy của “vibe-coding”

“Vibe-coding” thường được hiểu là việc sử dụng AI để tạo và tinh chỉnh phần mềm bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên, kết hợp với việc thử nghiệm linh hoạt, phi cấu trúc nhằm khám phá giới hạn và quy trình của các công cụ.

Wang cho rằng tư duy này giống với tinh thần tiên phong của những người sáng lập huyền thoại như Bill Gates và Mark Zuckerberg – những người dấn thân sớm vào công nghệ và “đi thật sâu” để tạo nên thế hệ tỷ phú công nghệ đầu tiên.

“Khi máy tính cá nhân mới xuất hiện, những người dành nhiều thời gian gắn bó và lớn lên cùng nó đã có lợi thế khổng lồ trong nền kinh tế tương lai – như Bill Gates, hay Mark Zuckerberg”, Wang nói. “Tôi tin rằng thời khắc đó đang lặp lại ngay lúc này”.

Sự chuyển mình sâu rộng trong thế giới công nghệ

Không chỉ Wang, nhiều lãnh đạo công nghệ khác, từ Google đến Klarna, cũng đang coi vibe-coding là chìa khóa năng suất mới.

Sebastian Siemiatkowski, CEO của Klarna, từng tiết lộ rằng các công cụ lập trình bằng AI giúp ông tạo ra bản mẫu sản phẩm chỉ trong 20 phút, công việc trước đây mất hàng tuần làm việc với đội kỹ sư.

Nhu cầu nâng cao kỹ năng AI của lực lượng lao động trẻ ngày càng cấp thiết, khi các vị trí khởi đầu trong ngành công nghệ đang thu hẹp do làn sóng tự động hóa. Điều này khiến nhiều người trẻ lo ngại về tương lai nghề nghiệp, nhưng Wang lại coi đó là cơ hội gián đoạn mang tính lịch sử.

“Theo một cách nào đó, đây là thời điểm đột phá chưa từng có”, Wang nói thêm. “Nếu bạn dành ra 10.000 giờ để chơi đùa với các công cụ AI, hiểu rõ chúng hơn người khác, bạn sẽ có một lợi thế khổng lồ”.

Từ thần đồng khởi nghiệp đến thủ lĩnh AI của Meta

Năm 2022, Wang trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 25. Công ty Scale AI, được ông sáng lập từ năm 19 tuổi, hiện được định giá khoảng 7 tỷ USD.

Tháng 6/2025, Mark Zuckerberg đã trao toàn quyền vận hành mảng trí tuệ nhân tạo của Meta cho Wang, sau khi đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI. Hiện tại, Wang giữ vị trí Giám đốc AI đầu tiên trong lịch sử Meta, đồng thời lãnh đạo đội siêu trí tuệ nhân tạo (superintelligence team) của tập đoàn.

“Tôi không thể nhấn mạnh đủ mức độ mà AI coding đã khiến tôi thay đổi tư duy” .Wang chia sẻ. “Bạn chỉ cần học cách tận dụng tối đa công cụ, và thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn”.

Theo Fortune