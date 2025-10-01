Hollywood phẫn nộ trước "nữ diễn viên" AI: Tilly Norwood là ai, ngôi sao mới hay thảm họa công nghệ?

Hollywood lại bùng nổ tranh cãi khi Tilly Norwood, một “nữ diễn viên” do AI tạo ra, xuất hiện như một ngôi sao mạng xã hội và được chào mời ký hợp đồng như diễn viên thật.

"Nữ diễn viên"AI có tên Tilly Norwood đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong giới diễn viên con người ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Ảnh: Getty.

Sau khi một “nữ diễn viên” do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới diễn viên người thật, nhà sáng tạo của nhân vật này khẳng định sản phẩm không nhằm thay thế con người. Nhưng nhiều người trong làng điện ảnh Hollywood vẫn không tin.

Đây chỉ là màn xung đột mới nhất trong ngành điện ảnh xoay quanh một công nghệ mà nhiều nhà sáng tạo lo ngại đã đánh cắp chất xám của họ và thậm chí có thể thay thế họ trong tương lai.

Tilly Norwood là ai?

Tạo hình Tilly Norwood được công ty Particle6 công bố. Ảnh: Particle6.

Tilly Norwood có vẻ ngoài của một cô gái trẻ với mái tóc nâu gợn sóng và làn da mịn màng, nhưng lại là một nhân vật ảo (AI-generated character) được dựng làm “diễn viên”/influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng), không phải người thật.

Nhân vật AI này được tạo nên bởi Eline Van Der Velden, người sáng lập công ty/nhà sản xuất AI Particle6, đơn vị quảng bá rằng họ chuyên sản xuất “nội dung số” cho phim ảnh và truyền hình.

Particle6 được thành lập vào năm 2015 bởi Eline Van der Velden, bản thân bà cũng là một diễn viên và nhà văn trước khi thành lập công ty. Bà đã tham gia bộ phim truyền hình Hà Lan De Troon và Soft Border Patrol ở Ireland, và có một vai nhỏ trong bộ phim Flying Home năm 2014 với Jamie Dornan.

Năm 2018, Van der Velden đã chia sẻ chi tiết về sở thích và việc học tập của mình về vật lý và toán học, một công việc mà bà đã thực hiện song song với sân khấu nhạc kịch, trong một buổi hỏi đáp với tạp chí Physics World.

Trang cá nhân của "diễn viên" Tilly Norwood trên mạng xã hội Instagram. Ảnh: Instagram.

Trên trang web của mình, Particle6 tự hào rằng họ đang "định nghĩa lại tương lai" của ngành sản xuất bằng cách kết hợp AI với quy trình làm phim để, theo lời họ, "vượt qua giới hạn của những điều có thể". Particle6 tuyên bố rằng việc sử dụng quy trình AI của mình có thể giúp giảm 90% chi phí tài chính.

Trong chiến dịch quảng bá của Particle6, từ tháng 2 năm nay, Tilly đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội Instagram như bất kỳ một influencer thuộc thế hệ Gen Z nào khác, thậm chí “tự quảng cáo” khả năng đóng nhiều vai diễn trong phim; nhưng ngay sau khi có tin các công ty quản lý tài năng và hãng phim quan tâm, dự án đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Tilly Norwood trong một đoạn phim quảng bá của công ty Particle6. Ảnh: Particle6.

Bài đăng gây tranh cãi

Trong một bài đăng gần đây, Tilly khoe khoang rằng: “Trong 20 giây tôi đã chiến đấu với quái vật, chạy trốn khỏi những vụ nổ, bán cho bạn một chiếc xe và suýt đoạt giải Oscar. Tất cả chỉ trong một ngày… thật sự! Hãy tìm cho mình một nữ diễn viên có thể làm tất cả đi”, kèm hashtag #AIActress (Nữ diễn viên AI).

Tuy nhiên, dự án này đã châm ngòi cho một làn sóng phản đối sau khi tờ Deadline hôm 27/9 đưa tin rằng một số công ty quản lý tài năng đang tìm cách ký hợp đồng với Tilly như một diễn viên thật, và nhiều hãng phim đang âm thầm chấp nhận nội dung do AI tạo ra.

Bài đăng gây phẫn nộ của Tilly Norwood. Ảnh: Instagram.

Tài khoản Instagram của Tilly nhanh chóng hứng hàng trăm bình luận phẫn nộ, trong đó có cả những ngôi sao lớn ở Hollywood.

“Wow… không nhé, xin cảm ơn”, nữ diễn viên Sophie Turner (phim Game of Thrones) viết.

“Điều này thật sự thiếu suy nghĩ và đáng lo ngại”, diễn viên Cameron Cowperthwaite (từng xuất hiện trong loạt phim Shameless và American Horror Story) bình luận. “Tôi hy vọng dự án này thất bại bằng mọi cách có thể - cả cách của con người lẫn phi con người”.

Nam diễn viên Ralph Ineson (từng đóng trong Nosferatu và nhiều phim khác) chỉ đáp gọn gàng trên X: “Biến đi”.

Đáp lại, Van Der Velden đăng thông báo trên cả Instagram cá nhân và tài khoản của Tilly, nhấn mạnh rằng nhân vật này không nhằm thay thế diễn viên thật.

“Gửi tới những ai tức giận vì sự ra đời của nhân vật AI Tilly Norwood: cô ấy không phải là sự thay thế cho con người, mà là một tác phẩm nghệ thuật”, Van Der Velden viết. “Giống như hoạt hình, múa rối hay CGI từng mở ra những khả năng sáng tạo mới mà không hề xóa bỏ diễn xuất người thật, AI cũng mang đến một cách khác để tưởng tượng và xây dựng câu chuyện”.

Bà nói thêm: “Các nhân vật AI nên được đánh giá như một thể loại riêng, dựa trên giá trị riêng của chúng, thay vì so sánh trực tiếp với diễn viên thật”.

Tilly Norwood trong một đoạn video quảng bá. Ảnh: Particle6.

Nhưng điều này khó có thể trấn an các diễn viên con người, những người lập luận rằng các sáng tạo AI như Tilly sẽ không thể tồn tại nếu không có tác phẩm của họ. Trong nhiều năm, các diễn viên, biên kịch, đạo diễn và những người làm phim đã cảnh báo rằng công việc của họ bị dùng để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự chấp thuận hay đền bù, và sau đó có thể bị dùng để sản xuất phim, chương trình truyền hình hay quảng cáo mà không cần trả tiền cho con người.

“Mấy người đâu có tự tạo ra cái này. Hàng trăm lao động thật sự – nhiếp ảnh gia, quay phim, thậm chí cả nông dân – đã làm nên nó. Các người lấy công sức của họ rồi giả vờ đó là của mình”, diễn viên Mara Wilson bình luận dưới một bài đăng khác của Tilly.

Nỗi lo AI thay thế diễn viên

Nỗi lo về AI thay thế diễn viên con người một lần nữa trỗi dậy ở Hollywood. Ảnh: Especial.

Nỗi lo về AI từng là trung tâm của các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên khiến Hollywood tê liệt năm 2023. Các công đoàn cuối cùng đạt được thỏa thuận với những điều khoản bảo vệ liên quan đến việc các hãng phim và nền tảng streaming có thể dùng AI ra sao.

Tuy nhiên, các thỏa thuận đó không thể ngăn người khác dùng công cụ AI – vốn được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ từ Internet – để tạo ra sản phẩm gợi nhớ tới diễn viên thật hay cảnh phim có sẵn.

Các tập đoàn truyền thông lớn đã bắt đầu kiện các công ty AI vì tạo ra nội dung mà họ cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Disney và Universal đã kiện Midjourney vào tháng 6, cáo buộc công cụ tạo ảnh và video này huấn luyện AI bất hợp pháp bằng tài liệu của họ rồi tạo ra những phiên bản không phép của các nhân vật nổi tiếng như Bart Simpson và Wall-E.

Warner Bros. cũng nộp đơn kiện Midjourney vào đầu tháng này.

Mới đây, OpenAI cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi. Theo tường thuật của tờ Wall Street Journal, công ty đã bắt đầu cảnh báo các hãng quản lý tài năng và các studio rằng công cụ tạo video Sora AI có thể chứa nội dung vi phạm bản quyền, trừ khi chủ sở hữu quyền tác giả chọn cách “opt out” (từ chối).

“Chúng tôi đang làm việc với các chủ sở hữu bản quyền để hiểu rõ họ muốn nội dung của mình xuất hiện trong hệ sinh thái của chúng tôi ra sao, bao gồm cả trong Sora”, Varun Shetty, trưởng bộ phận hợp tác truyền thông của OpenAI, cho biết.

Theo OpenAI, Sora sẽ chủ động chặn các video AI bắt chước phong cách của nghệ sĩ còn sống, đồng thời cho phép các nhân vật công chúng lựa chọn từ chối việc hình ảnh của họ bị tái tạo bởi công nghệ này.