Ông Trump gây sốc bằng đoạn video AI về "Dự án 2025", biến giám đốc ngân sách thành tử thần

Tổng thống Mỹ Donald Trump lan truyền một đoạn video làm bằng AI trên mạng xã hội Truth Social, biến Giám đốc OMB Russell Vought thành Thần Chết. Động thái diễn ra giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một video âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought – một trong những kiến trúc sư của Dự án 2025 (Project 2025) – được khắc họa như Thần Chết.

Chính phủ Mỹ đã rơi vào tình trạng đóng cửa một phần kể từ hôm 1/10d, khi cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều không đạt được 60 phiếu cần thiết tại Thượng viện để thông qua các dự luật chi tiêu.

Phát biểu hôm thứ Tư, ông Trump gọi tình trạng đóng cửa là một “cơ hội” để “dọn sạch những gốc rễ mục nát”, giữa lúc xuất hiện gợi ý rằng ông có thể tiến hành cắt giảm quy mô lớn bộ máy liên bang. Việc chia sẻ video nói trên cho thấy ông Trump có tâm lý khá thoải mái với ông Vought, bất chấp trước đó ông từng phủ nhận có liên hệ với “Project 2025” trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024.

Trong video, Thần Chết bước đi giữa thủ đô Washington, D.C., trước khi danh tính được tiết lộ là ông Vought. Song song, một ban nhạc bao gồm ông Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance (đều do AI tạo ra) và một nhóm bộ xương đang chơi bản cover ca khúc năm 1976 của Blue Öyster Cult mang tên “(Don’t Fear) The Reaper” (Đừng sợ Thần Chết).

Ca từ mới của ca khúc bao gồm: “Russ Vought is the reaper, he wields the pen, the funds and the brain. Here comes the reaper, Dems you babies, here comes the reaper” (Russ Vought là thần chết, ông ta nắm giữ ngòi bút, tiền bạc và trí tuệ. Thần chết đến rồi, hỡi phe Dân chủ, thần chết đến rồi).

Ông Trump chia sẻ đoạn clip này trong hôm 2/10 theo giờ Mỹ, sau khi tuyên bố ông sẽ gặp ông Vought để “xác định những cơ quan Dân chủ nào mà ông ấy khuyến nghị nên cắt giảm”, trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa một phần.

Video được gắn tên nhóm “Dilley 300 Meme Team”, vốn thường sản xuất nội dung ủng hộ ông Trump trên mạng xã hội.

Russell Vought là một trong những kiến trúc sư của “Project 2025”, một chương trình nghị sự bảo thủ do Heritage Foundation soạn thảo cho Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, công bố trước kỳ bầu cử năm 2024. Bản kế hoạch dài 900 trang này bao gồm hàng loạt khuyến nghị chính sách, trong đó có việc thu gọn bộ máy hành chính liên bang và thúc đẩy mô hình gia đình truyền thống.

Trong chiến dịch tranh cử, Project 2025 từng gây tranh cãi, buộc ông Trump phải giữ khoảng cách và nói: “Tôi không biết gì về Project 2025”. Khi đó, ông cũng gọi một số phần trong kế hoạch này là “nực cười và tồi tệ”.

Giờ đây, ông Trump dường như đang đe dọa đảng Dân chủ bằng kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, có thể do chính ông Vought giám sát, nếu họ không nhượng bộ và chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa theo điều kiện của ông.

Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẵn sàng xuống thang, khiến cuộc khủng hoảng này có khả năng kéo dài và để lại những tác động kinh tế – xã hội ngày càng nghiêm trọng.

Theo Newsweek