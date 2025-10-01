Ông Trump tung video deepfake AI chế giễu đối thủ ngay trước giờ chính phủ Mỹ đóng cửa

Chỉ vài giờ trước khi chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump đăng thêm video deepfake AI nhắm vào đối thủ, làm gia tăng căng thẳng chính trị và khoét sâu chia rẽ giữa hai đảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thêm một video deepfake do AI tạo ra nhắm vào Lãnh đạo phe Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries trong hôm 30/9, chỉ vài giờ trước khi chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần, càng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng.

Ông Trump đã đăng một video AI mô phỏng ông Jeffries và Lãnh đạo phe Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer phát biểu bên ngoài Nhà Trắng. Trong video, ông Jeffries bị gắn thêm ria mép và đội chiếc mũ vành sombrero, trong khi nhạc mariachi vang lên ở nền.

Đoạn video deepfake được ông Trump đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Truth Social.

Ông Jeffries đã lên án đoạn deepfake này là hành vi “định kiến chủng tộc” trong một phản hồi trên mạng xã hội, đồng thời gọi đây là một “video ghê tởm” trong buổi phỏng vấn trên kênh MSNBC tối muộn hôm đầu tuần.

Đến hôm 30/9, ông Trump tiếp tục chia sẻ một đoạn clip từ cuộc phỏng vấn MSNBC của ông Jeffries – nơi ông chỉ trích video gốc – nhưng lại thêm vào hình ảnh deepfake với ria mép và chiếc mũ sombrero. Video mới nhất còn chèn thêm bốn hình ảnh của ông Trump đang chơi nhạc mariachi khi ông Jeffries phát biểu.

Việc ông Trump liên tục công kích Jeffries diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngân sách trở nên căng thẳng và kéo dài, khi cả hai phe vẫn giữ nguyên lập trường.

Trong buổi họp báo của đảng Dân chủ tại Hạ viện hôm thứ Ba, ông Jeffries thách thức ông Trump đối mặt trực tiếp thay vì “né tránh” bằng những video deepfake.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn khác trên MSNBC, ông Jeffries tìm cách giảm nhẹ sự việc:

“Chúng tôi cần một vị Tổng thống Mỹ thực sự tập trung làm công việc của mình, thay vì mải mê tạo ra những định kiến phân biệt chủng tộc hoặc định kiến đầy ác ý nhằm đánh lạc hướng chúng tôi, khiến đảng Dân chủ không thể làm những gì cần thiết cho người dân Mỹ”, ông Jeffries nhấn mạnh.

Ông Trump cũng đã đăng một số bức ảnh từ cuộc họp tại Phòng Bầu Dục hôm đầu tuần cùng ông Jeffries, ông Schumer, Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện John Thune và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Hai bức ảnh cho thấy bốn lãnh đạo Quốc hội đang trò chuyện, trong khi một tấm khác ghi lại cảnh ông Trump chỉ tay vào ông Jeffries với vẻ mặt giễu cợt. Cả ba bức ảnh đều có chi tiết chiếc mũ “Trump 2028” đặt trên bàn làm việc của Tổng thống.

Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa một phần từ ngày 1/10.

Theo Politico