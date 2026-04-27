Chữa bệnh gần nhà vẫn có bác sĩ tuyến trên: Người dân hưởng lợi kép

Nhờ đề án bệnh viện vệ tinh, người dân có thể chữa bệnh gần nhà với các kỹ thuật ngày càng tiệm cận tuyến trên, đồng thời vẫn nhận được sự theo dõi và hỗ trợ từ chuyên gia đầu ngành.

Nhiều trẻ em bị dị tật được phát hiện sớm tại y tế tuyến dưới nhờ được đầu tư về chuyên môn và cơ sở vật chất

Ở gần nhà vẫn được chữa bệnh “như tuyến trên”

Điểm đáng chú ý nhất của đề án Bệnh viện (BV) vệ tinh giai đoạn 2026–2030 vừa được Bộ Y tế phê duyệt là đặt người bệnh vào trung tâm. Thay vì phải tìm mọi cách lên bệnh viện tuyến trung ương, người dân sẽ được điều trị ngay tại địa phương, nhưng với chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận tuyến trên.

Bộ Y tế yêu cầu các BV vệ tinh không chỉ “học” mà phải “làm được” các kỹ thuật đã chuyển giao, từ chẩn đoán đến điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều bệnh như tim mạch, đột quỵ, ung bướu hay hồi sức cấp cứu sẽ được xử trí ngay tại tỉnh, thay vì phải chuyển đi xa.

Với người bệnh, lợi ích thấy rõ là giảm đáng kể chi phí. Không còn cảnh đi lại hàng trăm cây số, thuê trọ dài ngày, hay phụ thuộc người thân chăm sóc. Việc điều trị gần nhà cũng giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, đặc biệt với người cao tuổi và bệnh mạn tính.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đề án đặt mục tiêu giảm ít nhất 20% số ca phải chuyển tuyến. Điều này sẽ giúp không chỉ giảm quá tải BV trung ương mà còn giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, không phải chờ đợi kéo dài.

Bệnh nhân không bị “bỏ rơi” sau chuyển viện

Một thay đổi mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh là cơ chế “hồi chuyển có hướng dẫn”. Trước đây, nhiều bệnh nhân sau khi điều trị tại tuyến trên khi về địa phương thường rơi vào tình trạng thiếu thông tin, phải làm lại xét nghiệm hoặc điều trị lại từ đầu.

Với đề án này, người bệnh sau giai đoạn nguy kịch sẽ được chuyển về tuyến dưới kèm theo đầy đủ hồ sơ, phác đồ điều trị. Quan trọng hơn, bác sĩ tuyến trên vẫn tiếp tục theo dõi, hội chẩn từ xa trong suốt quá trình điều trị tiếp theo, bảo đảm quá trình điều trị liên tục. Người bệnh vừa được chăm sóc gần gia đình, vừa vẫn có sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành.

Đặc biệt, với các bệnh cần theo dõi dài hạn như ung thư, tim mạch hay đột quỵ, mô hình này giúp giảm gánh nặng đi lại nhiều lần, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến.

Cấp cứu nhanh hơn, tăng cơ hội sống cho bệnh nặng

Một lợi ích quan trọng khác là rút ngắn thời gian cấp cứu – yếu tố sống còn với nhiều bệnh lý nguy hiểm. Trước đây, nhiều trường hợp phải chuyển viện xa, mất “thời gian vàng” và làm tăng nguy cơ tử vong hoặc biến chứng nặng.

Đề án lần này yêu cầu BV vệ tinh phải nâng cao năng lực xử trí các ca cấp cứu, bệnh nặng ngay tại chỗ. Nhờ được đào tạo và chuyển giao kỹ thuật bài bản, đội ngũ y tế tuyến dưới có thể can thiệp sớm, giữ được tính mạng cho người bệnh ngay từ những phút đầu tiên.

Song song đó, hệ thống hội chẩn từ xa cho phép bác sĩ tuyến dưới nhận hỗ trợ chuyên môn tức thì từ tuyến trên, giúp đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống phức tạp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử và chia sẻ dữ liệu cũng giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, hạn chế lặp lại xét nghiệm, giảm chi phí và tăng hiệu quả điều trị.

Khi y tế tuyến dưới chất lượng, người dân sẽ tin tưởng tìm đến

Chuyển đổi số trở thành “xương sống”

Lần đầu tiên, chuyển đổi số được đưa vào đề án với vai trò trụ cột bắt buộc. 100% BV tham gia phải triển khai hội chẩn từ xa, đào tạo trực tuyến, chia sẻ dữ liệu và từng bước hoàn thiện bệnh án điện tử.

Điều này mở ra khả năng người bệnh ở tuyến tỉnh vẫn được tiếp cận ý kiến chuyên gia tuyến trung ương mà không cần di chuyển. Các quyết định điều trị vì thế nhanh hơn, chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, đề án cũng gắn chặt việc chuyển giao kỹ thuật với cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Các BV vệ tinh phải được bảo đảm chi trả khi thực hiện kỹ thuật mới, tránh tình trạng “có kỹ thuật nhưng không dám làm” vì thiếu nguồn tài chính.

Đáng chú ý, đề án cũng mở rộng sự tham gia của cả BV tư nhân, thêm nhiều lựa chọn cho người bệnh. Người dân sẽ được hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh về dịch vụ giữa các BV.

Khi BV tuyến trên giảm quá tải, chất lượng chăm sóc tại đây cũng được cải thiện. Những bệnh nhân thực sự cần kỹ thuật chuyên sâu sẽ được tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, không còn cảnh nằm ghép, chờ đợi kéo dài.

Đặc biệt, với dự kiến phát triển thêm ít nhất 200 BV vệ tinh, người dân ở vùng sâu, vùng xa sẽ có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà trước đây rất khó khăn.

Nếu được triển khai hiệu quả, đề án không chỉ là một chính sách chuyên môn mà còn là thay đổi lớn về trải nghiệm của người bệnh. Từ chỗ phải “lên tuyến trên cho yên tâm”, người dân có thể yên tâm điều trị ngay tại địa phương.

Dù vẫn còn những thách thức về nhân lực, hạ tầng và cơ chế thanh toán, nhưng với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đề án được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển thực chất trong hệ thống y tế.

Quan trọng hơn, đây là bước tiến để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng hơn, chất lượng hơn, bất kể họ sống ở đâu.