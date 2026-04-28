Bác sĩ cảnh báo hậu quả nặng nề từ những trò đùa nguy hiểm trong trường học

Hai nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra từ những trò đùa trong lớp học, với mức độ tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và vùng sinh dục. Các bác sĩ cảnh báo đây là hồi chuông báo động về an toàn học đường.

Chỉ chưa đầy một tuần, từ 9/4 đến 15/4, liên tiếp hai ca cấp cứu là học sinh nam với mức độ tổn thương nặng nề được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đáng lo ngại, các tai nạn này không xuất phát từ bạo lực có chủ đích mà từ những hành vi đùa nghịch thiếu kiểm soát. Vì thế, các bác sĩ phải lập tức lên tiếng cảnh báo.

Chiếc chìa khóa cắm sâu vào đầu nam sinh

Trường hợp thứ nhất là nam sinh 14 tuổi, trú tại Hải Phòng, nhập viện với vết thương vùng đỉnh chẩm là một chiếc chìa khóa cắm sâu vào hộp sọ. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương xoang tĩnh mạch dọc, một cấu trúc mạch máu lớn trong não, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Theo BSCKII Lê Văn Bằng, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là nguy cơ chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài đây là tình huống rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, nhờ vào trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh”.

Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao nên bệnh nhân phải điều trị kháng sinh tích cực.

Trường hợp thứ hai là nam sinh 12 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện với đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn và tiểu ra máu. Tai nạn xảy ra ngay trong lớp học khi em ngồi xuống mà không biết dưới ghế bị đặt sẵn một chiếc bút. Đầu bút chọc vào vùng tầng sinh môn, gây tổn thương niệu đạo.

BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, cho biết đây là khu vực giải phẫu nhạy cảm, liên quan nhiều cơ quan quan trọng. Tổn thương có thể gây biến chứng như rò niệu đạo, nhiễm trùng, áp xe, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý. Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi.

Phẫu thuật lấy chiếc chìa khoá khỏi đầu em học sinh

Những “vật vô tri” trở thành hung khí

Điểm chung của hai ca bệnh là những vật dụng gây tai nạn đều rất quen thuộc như chìa khóa, bút viết. Trong điều kiện thiếu kiểm soát, chúng có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, nhiều trò đùa trong học đường xuất phát từ sự hiếu động, nhưng ranh giới giữa “đùa vui” và tai nạn là rất mong manh. Một hành động thiếu suy nghĩ có thể để lại hậu quả nặng nề, không chỉ về thể chất mà còn về tâm lý.

Ở góc độ y khoa, các bác sĩ cảnh báo những chấn thương này thường có diễn tiến phức tạp. Chấn thương sọ não có thể gây tử vong hoặc di chứng nặng nề, trong khi tổn thương vùng sinh dục có thể ảnh hưởng đến tương lai sinh sản.

Bệnh nhân may mắn vượt qua nguy kịch

Hai ca bệnh là lời cảnh tỉnh về an toàn học đường. Giáo dục ý thức cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, giúp các em hiểu rõ hậu quả của những hành vi tưởng chừng vô hại.

Nhà trường cần tăng cường giám sát, xây dựng quy tắc ứng xử rõ ràng và xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm. Phụ huynh cũng cần trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử an toàn.

Khi một chiếc chìa khóa có thể xuyên vào hộp sọ, khi một cây bút có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thì không thể coi đó là “trò đùa”. Đây là hồi chuông cảnh báo buộc chúng ta phải hành động để bảo vệ học sinh trong môi trường học đường.