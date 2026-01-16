"Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số" định hình tương lai số của ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã thông qua "Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số" với tầm nhìn xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng số bao trùm, đáng tin cậy và sáng tạo.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 và các Hội nghị liên quan với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 16/1/2026.

Hội nghị đã thông qua "Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số", trong đó khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN được ghi nhận trong Tuyên bố Bangkok ngày 8/8/1967 và Hiến chương ASEAN, đặc biệt là việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và đối tác, nhằm củng cố nền tảng cho một Cộng đồng Đông Nam Á thịnh vượng và hòa bình.

Tuyên bố Hà Nội nêu rõ: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ mà còn như một hạ tầng thiết yếu mới-hạ tầng thông minh làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số ASEAN, định hình cách thức xã hội vận hành, kinh tế phát triển và chính phủ cung cấp dịch vụ.

Trí tuệ Nhân tạo như một yếu tố then chốt thúc đẩy tương lai số, giúp ASEAN chủ động thích ứng với sự chuyển dịch từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ. Từ đó, tạo điều kiện để khu vực khai thác đầy đủ lợi ích của chuyển đổi do Trí tuệ Nhân tạo dẫn dắt, thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng hơn và xây dựng một cộng đồng số đáng tin cậy, sáng tạo và bao trùm, trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp tiếp cận cơ hội, phát triển năng lực đổi mới và phát triển trong nền kinh tế số toàn cầu.

"Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số" nhất trí định hình tương lai số của ASEAN bằng việc thông qua Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026-2030 (ADM 2030) như trụ cột của hội nhập số khu vực, với tầm nhìn xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng số bao trùm, đáng tin cậy và sáng tạo, trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp phát triển trong nền kinh tế số toàn cầu.

Theo "Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số", các quốc gia ASEAN tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo thông qua thúc đẩy hài hòa hóa chính sách và tăng cường các nỗ lực an toàn chung dưới sự dẫn dắt của Nhóm công tác về Quản trị trí tuệ nhân tạo (WG-AI) và các cơ chế hỗ trợ của ASEAN, bao gồm Mạng lưới an toàn trí tuệ nhân tạo ASEAN (ASEAN AI Safe), nhằm nâng cao năng lực của ASEAN trong việc ứng phó với các cơ hội và rủi ro trí tuệ nhân tạo mới nổi.

Đồng thời tăng cường chuyển đổi số xanh thông qua thúc đẩy hạ tầng số tiết kiệm năng lượng và các kỹ thuật phần mềm giảm phát thải carbon, lồng ghép các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị vào các chiến lược chuyển đổi số quốc gia và khu vực, gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu…

"Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số" tiếp tục định hướng theo Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Thúc đẩy chuyển đổi số tại ASEAN được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 năm 2021, trong đó kêu gọi các nỗ lực chuyển đổi số có sự phối hợp và tính bao trùm trên tất cả các trụ cột chuyên ngành của ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh chuyển đổi số bao trùm, an toàn và bền vững của ASEAN.