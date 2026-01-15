Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN kết nối trí tuệ trong kỷ nguyên số

Tại ADGMIN 6, Việt Nam bày tỏ vai trò chủ động thúc đẩy ASEAN chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, lấy dữ liệu và AI làm trung tâm, hướng tới xây dựng một không gian số thống nhất, an toàn và bao trùm trong kỷ nguyên số.

Ngày 15/1, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài khu vực.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ" đã nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN.

"Đổi mới là động lực của phát triển. Phát triển tất yếu sẽ nảy sinh những vấn đề mới, và chính những vấn đề mới đó đòi hỏi những tư duy, cách tiếp cận và giải pháp mới để xử lý, tiếp tục tạo ra sự phát triển mới", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Điều này càng thấy rõ nét trong kỷ nguyên số hiện nay và đòi hỏi khả năng thích ứng cao của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, chuyển từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ không chỉ là một lựa chọn mà là một tất yếu của thời đại số, đặt ra yêu cầu ASEAN phải có một kế hoạch tổng thể số mới, mang tính dẫn dắt, tích hợp và bao trùm nhằm vượt ra khỏi cách tiếp cận phát triển số đơn lẻ để hướng tới một không gian ASEAN số thống nhất, một mạng lưới trí tuệ AI ASEAN thống nhất".

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác số của khu vực.

Bộ trưởng cũng cho biết, Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hiện thực hóa sự thích ứng này thông qua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng triển khai các sáng kiến chung. Đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm chính sách. Qua đó, đóng góp vào việc định hình tầm nhìn số ASEAN giai đoạn hậu 2025 theo hướng: Hạ tầng số, hạ tầng trí tuệ, hạ tầng vật lý số, hạ tầng của nền kinh tế thích ứng, bao trùm, an toàn và bền vững.

Ông Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN - khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của cơ chế ADGMIN trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của ASEAN về chuyển đổi số thông qua các chương trình, sáng kiến và hợp tác thực chất.

Ông Amandeep Singh Gill - Phó tổng thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Trong phần chia sẻ về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, ông Amandeep Singh Gill - Phó tổng thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

"Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ hành trình số của ASEAN thông qua việc triển khai Thỏa thuận Số Toàn cầu, bảo đảm rằng các lợi ích của công nghệ và AI được lan tỏa tới ASEAN, và từ ASEAN ra thế giới. Sự lãnh đạo và hợp tác của các bạn là yếu tố then chốt trong việc định hình tương lai số của nhân loại," ông Amandeep Singh Gill cho biết.