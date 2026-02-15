Khi AI thành “đồng nghiệp” của cán bộ xã

AI đã bước vào phòng làm việc của cán bộ, công chức xã miền núi. Từ những thao tác nhỏ hằng ngày, công nghệ mở lối đổi mới cách làm việc ở chính quyền cơ sở, giúp công chức giảm áp lực hành chính, dành nhiều thời gian để gần dân và phục vụ dân.

AI trở thành “đồng nghiệp” thân cận

Buổi sáng đầu tuần tại trụ sở UBND xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng gọn gàng hơn trước. Chị Đỗ Thị Thu Trang - Phó Văn phòng HĐND và UBND xã - đăng nhập hệ thống Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng và nhập vài dòng mô tả yêu cầu công việc. Chưa đầy 10 phút sau, bản dự thảo văn bản hành chính hoàn chỉnh hiện lên, sẵn sàng để chị rà soát và trình lãnh đạo ký ban hành.

Chị Đỗ Thị Thu Trang sử dụng Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng để nâng cao tốc độ xử lý công việc.

Với chị Trang, đây không chỉ là thao tác công nghệ mới mà là sự thay đổi căn bản trong thói quen làm việc.

Trước kia, để hoàn thiện một văn bản tương tự, chị thường mất từ một đến hai giờ, thậm chí kéo dài cả buổi nếu nội dung liên quan đến nhiều quy định pháp luật. Việc dò tìm văn bản, chỉnh sửa thể thức, rà soát câu chữ thủ công khiến công việc hành chính trở nên nặng nề, nhất là khi khối lượng hồ sơ ngày càng tăng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Không riêng chị Trang, nhiều cán bộ tại UBND xã Vân Nham đã dần coi Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng như một “đồng nghiệp số”.

Ở phòng làm việc bên cạnh, anh Lăng Trường Chinh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã, sử dụng AI để rà soát bố cục và tính thống nhất của báo cáo gửi cấp trên.

Anh Lăng Trường Chinh cho biết AI không làm thay cán bộ, nhưng giúp cán bộ làm nhanh hơn, chính xác hơn và giảm áp lực công việc.

Anh Chinh cho biết trước đây mỗi lần làm báo cáo tổng hợp phải đọc lại từng trang, kiểm tra số liệu, chỉnh sửa câu chữ rất mất thời gian. Nay, chỉ cần nhập yêu cầu cụ thể, hệ thống gợi ý bản soạn thảo logic, đúng cấu trúc, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian hoàn thiện. AI không làm thay cán bộ, nhưng giúp cán bộ làm nhanh hơn, chính xác hơn và giảm áp lực công việc.

Tại Vân Nham - một xã miền núi (thuộc huyện Hữu Lũng trước đây) còn nhiều khó khăn với gần 19.621 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - việc ứng dụng AI đã dần trở nên quen thuộc.

Nền tảng trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng tích hợp hơn 255 văn bản luật, gần 800 nghị định, hơn 1.500 thông tư và hơn 3.200 văn bản điều hành, cho kết quả tìm kiếm chính xác đến 98,8%.

Hơn nửa năm nay, cùng với nền tảng này, nhiều công chức tại Vân Nham cũng chủ động làm quen và khai thác các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini hay Grok cho những công việc mở rộng ngoài phạm vi hành chính thuần túy.

Các ứng dụng được dùng để tìm ý tưởng tuyên truyền, biên tập nội dung truyền thông cơ sở, xây dựng kịch bản hội nghị, soạn thảo bài phát biểu, thậm chí hỗ trợ giải thích chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu phục vụ công tác dân vận.

Với cán bộ văn hóa - xã hội, AI gợi ý cách viết tin, bài ngắn cho bảng tin, fanpage địa phương; với cán bộ kinh tế, AI hỗ trợ tổng hợp thông tin thị trường, tham khảo mô hình sản xuất, phát triển sinh kế phù hợp điều kiện miền núi.

Việc tiếp cận linh hoạt các nền tảng AI cho thấy chuyển biến rõ nét trong tư duy công chức cấp cơ sở, từ “làm theo khuôn mẫu” sang chủ động tìm kiếm công cụ mới để nâng cao chất lượng công việc, mở rộng không gian sáng tạo và thích ứng nhanh hơn với yêu cầu quản trị trong môi trường số.

AI thay đổi tốc độ xử lý công việc, cán bộ sẽ có thời gian gần dân

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Nham, chia sẻ quan điểm chuyển đổi số ở cơ sở không thể chỉ dừng ở trang bị phần cứng hay phần mềm quản lý văn bản. Điều then chốt nằm ở sự thay đổi tư duy và thói quen làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Nham.

Từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc hành chính tăng theo yêu cầu quản lý mới, nếu vẫn xử lý bằng phương pháp thủ công, cán bộ dễ rơi vào quá tải, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng công việc. Công nghệ trong trường hợp này không phải rào cản mà là trợ giúp cần thiết.

Thực tế tại xã Vân Nham, 100% cán bộ, công chức được tập huấn, hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hằng ngày, khi cán bộ chủ động tiếp cận và sử dụng AI, hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt.

Các nhiệm vụ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, xử lý tài liệu được rút ngắn đáng kể. Thời gian soạn thảo một văn bản chuẩn giảm từ 60-90 phút xuống còn khoảng 10-15 phút. Báo cáo tổng hợp cũng chính xác hơn nhờ AI hỗ trợ rà soát tính logic và thống nhất, giảm sai sót do thao tác thủ công.

“Quan trọng hơn, khi các công việc lặp lại được xử lý nhanh gọn, cán bộ xã có thêm thời gian tập trung vào những nhiệm vụ cần tương tác trực tiếp với người dân, giải quyết các vấn đề phức tạp tại cơ sở”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thu Hường cho biết việc cán bộ mạnh dạn tiếp cận công nghệ không phải phong trào tự phát mà xuất phát từ chủ trương xuyên suốt của người đứng đầu. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trọng Hùng, từng giữ cương vị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh Lạng Sơn, cùng lãnh đạo xã sớm xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ thay đổi cách làm việc hằng ngày của từng cán bộ.

Lãnh đạo xã thường xuyên hướng dẫn, khích lệ cán bộ làm quen với các nền tảng số, từ phần mềm hành chính đến ứng dụng AI, coi đây là công cụ lao động mới trong môi trường công vụ.

Từ chỗ dè dặt với công nghệ, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước hình thành thói quen làm việc số, coi AI là công cụ hỗ trợ thiết thực thay vì ứng dụng hình thức. Thực tiễn ở Vân Nham cho thấy chuyển đổi số không phải câu chuyện xa vời của thành phố, đô thị hay cấp trên, mà có thể bắt đầu từ những thao tác nhỏ nhất trong công việc hằng ngày.

Khi AI trở thành “đồng nghiệp số”, công chức xã làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và có thêm thời gian, năng lượng để gần dân, hiểu dân và phục vụ dân tốt hơn. Chính từ những chuyển động lặng lẽ ở cấp xã như Vân Nham, nếu được nhân rộng ra toàn bộ các cơ quan hành chính, cả nước sẽ có một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và nhân văn trong tương lai gần không phải là ước mong xa vời.