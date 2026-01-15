Phát triển hạ tầng số và AI, ASEAN định hình không gian số xuyên biên giới

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ASEAN đang chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối thông minh, lấy hạ tầng số làm nền, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để kiến tạo hệ sinh thái số liền mạch xuyên biên giới, nâng sức cạnh tranh khu vực.

An ninh mạng và chủ quyền số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Sáng 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ".

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh nhân loại đang bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ chưa từng có của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và chuỗi khối. Những thành tựu này đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội, mở ra cơ hội để các quốc gia bứt phá. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế số, chính trị số, xã hội số đang nổi lên như những động lực tăng trưởng mới, giữ vai trò trụ cột của phát triển bền vững. Sự hình thành và lan tỏa mạnh mẽ của các hệ sinh thái số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người kết nối và cách các quốc gia tương tác, đặt ra yêu cầu chiến lược về xây dựng hạ tầng số đồng bộ, thể chế số bao trùm và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Trong kỷ nguyên mới, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược. Năng lực làm chủ và kết nối dữ liệu quyết định hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian hợp tác trong ASEAN cũng như với các đối tác bên ngoài.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo giữ vai trò trung tâm, đòi hỏi ASEAN thúc đẩy các cơ chế thử nghiệm sandbox cho công nghệ và mô hình mới, đồng thời bảo đảm phát triển AI gắn với chuẩn mực đạo đức, lấy con người làm trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Thủ tướng khẳng định an ninh mạng và chủ quyền số nổi lên như nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi không gian mạng trở thành một mặt trận mới. Trước những thách thức phi truyền thống gia tăng nhanh chóng, ASEAN xác định lập trường hợp tác mới, chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối thông minh. Trọng tâm là phát triển hạ tầng số song hành với khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái số của khu vực liền mạch xuyên biên giới.

"Hơn hết, kết nối số không chỉ là kết nối công nghệ mà là kết nối trí tuệ, kết nối niềm tin và sự đoàn kết. Hệ sinh thái số sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hiểu biết, gắn kết giữa các quốc gia và dân tộc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN số thông minh, liên kết sâu rộng và phát triển bền vững", Thủ tướng nói.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ để ASEAN cùng bứt phá

Những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cùng chương trình hành động về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành, xác định đây là động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số.

Hạ tầng số có bước nhảy vọt về năng lực và chất lượng, với phủ sóng 5G đạt trên 91,2% dân số. Tốc độ internet di động năm 2025 thuộc nhóm 20 nước đứng đầu thế giới, tăng 50 bậc so với cuối năm 2020. Việt Nam cũng khai thác tuyến cáp quang trên đất đầu tiên nối liền 5 nước ASEAN, dài 3.500 km. Chính phủ số được triển khai quyết liệt, dịch vụ công trực tuyến hướng tới nền hành chính không giấy tờ, không giới hạn địa giới hành chính, phấn đấu hoàn thành 100% trong năm nay.

Kinh tế số ngày càng khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới, với thương mại điện tử tăng 25% mỗi năm, quy mô năm 2025 đạt khoảng 36 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2020. Xã hội số phát triển rộng khắp với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi thành quả đều hướng tới phục vụ người dân, bởi người dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh đoàn kết là nền tảng của sức mạnh, hợp tác tạo nên nguồn lực và đối thoại là con đường xây dựng niềm tin. Trong giai đoạn mới, tinh thần đoàn kết, hợp tác và đối thoại càng có ý nghĩa then chốt đối với cộng đồng ASEAN.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước còn khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số và cùng phát triển, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hướng tới một kết nối đa tầng, đa lớp, toàn diện và bao trùm, mang lại lợi ích cho mỗi quốc gia và cho cộng đồng quốc tế.