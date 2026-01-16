Công nghệ Việt thắng giải tại sân chơi khó nhất của ASEAN

Vượt qua hàng nghìn hồ sơ trong nước và khu vực, lần đầu tiên giải pháp Make in Viet Nam đoạt giải ở hạng mục khu vực công, một trong những hạng mục có tiêu chí đánh giá khắt khe nhất của Giải thưởng Số ASEAN.

Đại diện Elcom nhận giải Đồng Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Tối 15/1, lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện bên lề Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN-6) mà Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà.

Ở hạng mục khu vực công, Công ty Elcom được trao giải Đồng với hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tối ưu hạ tầng giao thông.

Elcom ITS được phát triển trên nền tảng xử lý dữ liệu thời gian thực quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo, phân tích chuyên sâu kết hợp IoT, đã được triển khai tại nhiều tuyến đường, cao tốc và trung tâm điều hành giao thông.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đoạt giải ở hạng mục khu vực công, một trong những hạng mục có tiêu chí đánh giá khắt khe nhất của Giải thưởng Số ASEAN.

Đặc biệt, lViệt Nam có 2 giải Vàng tại 2 hạng mục quan trọng. Trong đó, MedCAT Nexus của Công ty MedCAT giành giải Vàng hạng mục startup số.

Đây là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) và mô hình thị giác, ngôn ngữ (VLM) do doanh nghiệp tự phát triển, cho phép đọc hiểu, trích xuất và tái cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc với độ chính xác cao.

Giải pháp đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực như y tế, ngân hàng, bảo hiểm và hành chính công, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giải Vàng thứ hai của Việt Nam thuộc về VCB Tablet của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được vinh danh ở hạng mục đổi mới sáng tạo số.

Đại diện Vietcombank nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Nền tảng này cho phép chuyển đổi mô hình quầy giao dịch truyền thống sang quầy giao dịch số không sử dụng giấy tờ, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ trên môi trường số, qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Việc Việt Nam giành 3 Giải thưởng Số ASEAN 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với các doanh nghiệp và giải pháp cụ thể, mà còn phản ánh năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự trưởng thành của hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số khu vực, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN số phát triển bền vững.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ trao Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Giải thưởng Số ASEAN không chỉ là nơi tôn vinh các giải pháp công nghệ tiêu biểu, mà còn là diễn đàn để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa những mô hình chuyển đổi số hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, các giải pháp được vinh danh năm nay cho thấy công nghệ số chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được những bài toán thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Tại cuộc thi năm nay, Việt Nam có 45 sản phẩm, giải pháp công nghệ tham gia ở đầy đủ sáu hạng mục, mức cao nhất trong ba kỳ gần đây, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp, tổ chức và nhóm nghiên cứu.