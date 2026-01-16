Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “sandbox” cho sáng kiến số và AI của ASEAN

Việt Nam đề xuất tư duy “Problem first” - lấy bài toán thực tiễn của quốc gia và khu vực làm trung tâm, từ đó ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề phát triển cụ thể, thiết thực và có tác động lan tỏa.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) diễn ra ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc song phương với ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết kế hoạch Tổng thể Số ASEAN được các Bộ trưởng thông qua tại ADGMIN 6 thể hiện nhiều điểm đổi mới quan trọng, phản ánh rõ tư duy “lấy số làm trung tâm”.

Hạ tầng viễn thông truyền thống được chuyển hóa thành hạ tầng số; AI được xác định là hạ tầng trí tuệ; các quốc gia ASEAN chuyển từ mô hình chính phủ điện tử sang chính phủ số; đổi mới sáng tạo được thúc đẩy theo hướng đổi mới sáng tạo số; và trọng tâm phát triển kinh tế được xác định là kinh tế số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin Việt Nam vừa thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên luật hóa khái niệm “hạ tầng trí tuệ”, coi AI tương tự như điện, một loại hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ban hành Luật Chuyển đổi số, một đạo luật mang tính tiên phong, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, nhằm tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất ASEAN cần xây dựng cách tiếp cận AI riêng, phù hợp với điều kiện, đặc thù và lợi thế của khu vực.

Theo Bộ trưởng, nếu chỉ áp dụng các mô hình, cách tiếp cận từ bên ngoài, ASEAN sẽ khó tạo dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất tư duy “Problem first” - lấy bài toán thực tiễn của quốc gia và khu vực làm trung tâm, từ đó ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề phát triển cụ thể, thiết thực và có tác động lan tỏa.

Đánh giá cao những chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng Việt Nam đang đi trước nhiều quốc gia trong việc xây dựng khung pháp lý cho công nghệ số. Các đạo luật của Việt Nam không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý, quản trị nhà nước, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả trong môi trường số.

Ông Kao Kim Hourn hoàn toàn ủng hộ quan điểm ASEAN cần chủ động hình thành cách tiếp cận AI của riêng mình, trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trong nội khối.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh AI là lĩnh vực mới với nhiều dư địa phát triển chưa được khai thác. Trong bối cảnh các nước phát triển có lợi thế lớn về nguồn lực và đầu tư, các quốc gia ASEAN cần tăng cường hợp tác nội khối để tạo sức mạnh chung, tránh bị phân mảnh và phụ thuộc. Theo ông, ADGMIN 6 là cơ hội quan trọng để khởi xướng các sáng kiến hợp tác khu vực về đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển AI.

Chia sẻ thêm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “sandbox” – nơi thử nghiệm các ý tưởng, mô hình mới trong lĩnh vực số và AI. Từ các thử nghiệm này, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công cũng như những thách thức gặp phải với các nước ASEAN. Bộ trưởng cũng mong muốn thông qua Ban Thư ký ASEAN, các sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và AI sẽ được lan tỏa rộng rãi tới các quốc gia thành viên.