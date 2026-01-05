Tự xây dựng công thức 26 loại sữa giả, giám đốc thừa nhận không kiểm nghiệm

Khi HĐXX đặt câu hỏi về cơ sở xây dựng công thức, liệu có tham khảo từ hãng khác hay nghiên cứu khoa học nào, "cha đẻ" của 26 loại sữa giả thừa nhận không tham khảo nguồn nào, không sản xuất thử và cũng không mang đi kiểm nghiệm.

Chiều 5/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm kế toán và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding.

Tại tòa, bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Nature Made, khai về việc "sáng tác" công thức sữa để sản xuất tự chủ tại nhà máy mới.

Khi Hội đồng xét xử đặt câu hỏi về cơ sở xây dựng công thức, liệu có tham khảo từ hãng khác hay nghiên cứu khoa học nào, bị cáo Tân cho biết không tham khảo nguồn nào, không sản xuất thử và cũng không mang đi kiểm nghiệm.

Đến giữa năm 2024, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding, Giám đốc nhà máy Nature Made, cho biết đã nhận được nhiều khiếu nại từ khách hàng về tình trạng sữa vón cục, ngấy, không đều màu. Sau khi đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Viện Dinh dưỡng, kết quả cho thấy sữa Hiup không đủ thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng như công bố. Lúc này, Tân mới biết toàn bộ 26 dòng sữa do mình xây dựng công thức đều bị xác định là sữa giả.

Trước câu hỏi của HĐXX về cách xử lý khi phát hiện sản phẩm có lỗi, bị cáo Tân khai đã thử thay đổi công thức nhưng không hiệu quả, song vẫn tiếp tục sản xuất, không dừng dây chuyền hay thu hồi sản phẩm. Đối diện cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, bị cáo chỉ nói: “Không có ý kiến gì.”



Chủ tọa nhấn mạnh bị cáo là người trực tiếp xây dựng công thức, làm ra 26 loại sữa giả mà giờ nói không có ý kiến. Nếu bị cáo thận trọng hơn, làm hết trách nhiệm thì có lẽ rất nhiều người hôm nay không phải ngồi đây.

Công ty Cổ phần Z Holding được cơ quan tố tụng xác định là một “hệ sinh thái” sữa giả, khi dưới trướng có tới 19 công ty bán hàng, chuyên trách phân phối sản phẩm tới các đại lý và người tiêu dùng.

Trong số này, có Alama, công ty do bị cáo Trần Xuân Chiến làm giám đốc, phụ trách kinh doanh một trong những dòng sản phẩm được quảng bá rầm rộ nhất của Z Holding: sữa dinh dưỡng Hiup 27.

Tại tòa, bị cáo Trần Xuân Chiến, Giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing Công ty Alama (thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding khai nhận thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Z Holding thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm sữa Hiup.

Từ đầu năm 2021, Nguyễn Thị Bích Phương, phó hệ thống bán hàng Alama Công ty Z Holding phụ trách bán hàng. Sau khi thành lập Công ty Nature Made, lãnh đạo Công ty Z Holding đưa sản phẩm Hiup 27 về nhà máy Nature Made sản xuất, đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm Hiup 27 với Công ty Nature Made.

Tại tòa, bị cáo Chiến khai nhận từ tháng 9/2024, bị cáo được La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng 27 Hiup không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thời điểm đó bị cáo chỉ được thông báo sản phẩm Hiup.

“Sau khi có thông báo sản phẩm không đạt chất lượng sao vẫn tiếp tục đặt hàng”? HĐXX chất vấn. Bị cáo Chiến đáp nghe công ty nói là chưa đủ hàm lượng nên nghĩ chưa đủ thì nhà máy có thể chỉnh sửa lo sau đủ, khắc phục nhanh.

Bị cáo Chiến khai "có niềm tin rất lớn với sản phẩm" vì lúc mới bán đã dùng thử mấy trăm mẫu cho gia đình. Nếu biết là hàng giả bị cáo đã không bán.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên.

Theo lời khai, bị cáo Chiến không đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, đây là lỗi của bị cáo. Công ty đã bán hơn 800 nghìn lon sữa không đảm bảo chất lượng ra thị trường với giá hơn 547.000 đồng/lon thu về tổng doanh thu hơn 470 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chiến được hưởng lợi từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama khoảng 21 tỷ đồng trong vòng 6 tháng (từ tháng 9/2024 - 5/2025).

Bị cáo cũng thừa nhận khi biết sản phẩm không đạt chất lượng đã không thông báo cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương, người phụ trách bán hàng vì lo ngại khi nghe thông tin này sẽ bị “ảnh hưởng tinh thần”.

“Bị cáo cảm thấy tiếc việc mình phụ trách nhãn hàng không đến nơi đến chốn, có lỗi với người tiêu dùng, có lỗi với anh em.”

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương khai nhận đã phụ trách bán hàng tại Alama Công ty Z Holding từ năm 2021. Đến tháng 9/2024, bị cáo mới nhận được thông tin từ bị cáo Chiến về sản phẩm Hiup không đảm bảo chất lượng, sau đó, nhận được mail xác nhận từ lãnh đạo Công ty Z Holding.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2025, bị cáo biết sản phẩm không đạt chất lượng nhưng vẫn bán hàng, bị cáo Phương được hưởng lợi từ doanh thu bán hàng giả hơn 16 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương thừa nhận sai phạm, cho biết đã nhận thức rõ trách nhiệm khi làm việc với cơ quan điều tra, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình, bởi thời điểm đó bị cáo đang nghỉ dưỡng sản và không trực tiếp tham gia điều hành công ty.