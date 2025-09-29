Vụ "sữa giả" Hiup 27: Kê biên 20 bất động sản, thu hơn 50 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, tạm dừng giao dịch 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ đồng trong vụ án sản xuất sữa HIUP 27 giả.

Tại cuộc họp chiều 29/9 của Ban Nội chính Trung ương, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, với hai cái tội danh chính là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thiếu tướng Toản, đến nay cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, có văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ô tô, thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng.

Hoàng Quang Thịnh (bên trái), Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding và La Khắc Minh Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với hai tội danh là Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo ông Toản, Bộ Công an đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền trên 13,9 tỷ đồng. Vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin với báo chí về dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là vụ việc đã đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Toản, vụ việc đang được Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính tiến hành xử lý. Khi nào có kết luận, Bộ Công an tiến hành sẽ xử lý theo quy định.