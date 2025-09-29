Vụ "sữa giả" Hiup 27: Kê biên 20 bất động sản, thu hơn 50 tỷ đồng

Tại cuộc họp chiều 29/9 của Ban Nội chính Trung ương, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, với hai cái tội danh chính là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thiếu tướng Toản, đến nay cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, có văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ô tô, thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với hai tội danh là Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Theo ông Toản, Bộ Công an đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền trên 13,9 tỷ đồng. Vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin với báo chí về dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là vụ việc đã đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.
Theo ông Toản, vụ việc đang được Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính tiến hành xử lý. Khi nào có kết luận, Bộ Công an tiến hành sẽ xử lý theo quy định.
Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trong các bị can có: Hoàng Quang Thịnh (Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding), La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty thương mại và sản xuất Nature Made), Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama).
Theo kết quả điều tra, sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made là hàng giả theo quy định pháp luật.
Cụ thể, từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025, các sản phẩm "Hiup 27" đóng hộp/lon (gồm loại 420 gram, 650 gram, 800 gram) và một số loại dạng chất lỏng khác đã được sản xuất mà không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như đã đăng ký công bố sản phẩm.