Indonesia kiểm tra Green SM sau vụ tai nạn tàu hỏa khiến 15 người thiệt mạng

Sau vụ tai nạn đường sắt, Indonesia kiểm tra toàn diện hoạt động của hãng taxi Green SM, nhằm đảm bảo an toàn và xử lý các vi phạm tiềm ẩn.

Theo cập nhật từ Antara News, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Bekasi đã lên con số 15, tăng 1 nạn nhân so với thông tin công bố ngày 28/4. Sau vụ việc, Bộ Giao thông Indonesia đã triệu tập ban lãnh đạo hãng taxi điện Green SM để làm rõ các vấn đề liên quan.

Bà Suprianti, 57 tuổi, cầm đồ đạc của nạn nhân Gita Septia Wardany tại Bệnh viện Cảnh sát Quốc gia Kramat Jati, Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/4 gần ga Đông Bekasi, tỉnh Tây Java, khi một tàu nội đô va chạm với taxi điện của hãng Green SM tại điểm giao cắt. Sau đó, đoàn tàu này bị tàu đường dài Argo Bromo Anggrek đâm từ phía sau trên cùng đường ray, gây ra vụ va chạm liên hoàn nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ cho biết toa dành riêng cho phụ nữ là khu vực hư hại nặng nhất trong vụ tai nạn. Toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đều là nữ.

Tổng cục trưởng Giao thông Đường bộ Indonesia, ông Aan Suhanan, cho biết cơ quan này đã yêu cầu đại diện Green SM tới làm việc để phục vụ công tác xác minh. Một nhóm đặc biệt cũng được thành lập để rà soát vai trò của hãng taxi này, gồm giấy phép hoạt động, tiêu chuẩn an toàn và việc tuân thủ quy định vận hành.

"Nguyên tắc của chúng tôi là ưu tiên an toàn công cộng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định", ông nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Giao thông Đường bộ Indonesia Aan Suhanan kiểm tra bãi xe taxi Green SM tại Bekasi, Tây Java, ngày 28/4. Ảnh: Bộ Giao thông Indonesia.

Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý phương tiện, chiếc taxi liên quan mang biển số B 2864 SBX, giấy kiểm định còn hiệu lực đến ngày 28/10 và được đăng ký hoạt động taxi tại khu vực Đại Jakarta.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Indonesia cho biết sẽ tiếp tục điều tra để xác định liệu doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành hay không. Hãng taxi này hiện sở hữu chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn của Doanh nghiệp Vận tải Công cộng (SMK PAU), có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Tối 28/4, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất bãi xe của Green SM tại Bekasi, được cho là nơi vận hành chiếc xe liên quan vụ tai nạn. Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ pháp lý, tình trạng kỹ thuật phương tiện, mức độ sẵn sàng của đội xe, quy trình kiểm tra trước khi vận hành cũng như năng lực và tình trạng sức khỏe của tài xế.

Hiện trường vụ va chạm chết người giữa tàu nội đô và tàu đường dài, tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters/Willy Kurniawan.

Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra tại bãi xe trung tâm của doanh nghiệp ở Kemayoran (Jakarta) để có đánh giá toàn diện hơn. Đồng thời, Bộ Giao thông sẽ phối hợp với cảnh sát và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) để làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ va chạm.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, các biện pháp xử lý có thể được áp dụng, từ cảnh cáo, đình chỉ tạm thời hoạt động đến thu hồi giấy phép, tùy theo mức độ.