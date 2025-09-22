Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Tư lệnh Cảnh sát biển được bổ nhiệm làm Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110/QĐ-TTg bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9.

Anh 1.png
Trung tướng Lê Quang Đạo được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trung tướng Lê Quang Đạo quê ở Ninh Bình. Từ năm 2001, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông giữ các cương vị Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng, Phó chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Đến năm 2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Từ khoá:

Trung tướng Lê Quang Đạo Tư lệnh Cảnh sát biển Bổ nhiệm

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, hướng vào Biển Đông

Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, hướng vào Biển Đông

Bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông, dự báo đạt cấp 16, giật trên cấp 17, gây biển động dữ dội. Từ ngày 22/9, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng cao, mưa lớn diện rộng, nguy cơ lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Huy Hiệp và Phạm Tiến Dũng.

Tạm giam nhóm lừa mua tiền ảo

Lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo, nhóm của Phạm Tuấn Thành đã chiếm đoạt của chị B.N và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.