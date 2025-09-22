Tư lệnh Cảnh sát biển được bổ nhiệm làm Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2110/QĐ-TTg bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9.

Trung tướng Lê Quang Đạo được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trung tướng Lê Quang Đạo quê ở Ninh Bình. Từ năm 2001, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông giữ các cương vị Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng, Phó chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Đến năm 2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.