Từ lá gan bệnh nhân chết não hai bệnh nhân được hồi sinh ngoạn mục

Từ lá gan của một quân nhân hiến tặng sau khi chết não, Bệnh viện TWQĐ 108 đã chia gan trong ổ bụng để ghép đồng thời cho hai bệnh nhân – một người lớn, một trẻ em. Thành công này khẳng định vị thế tiên phong của y học Việt Nam trong ghép gan.

Đỉnh cao y học Việt Nam từ kỹ thuật chia gan trong ổ bụng

Từ lá gan hiến tặng của một quân nhân 55 tuổi chết não, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện kỹ thuật chia gan trong ổ bụng để ghép cho hai bệnh nhân: một người lớn được ghép tại chính Bệnh viện TWQĐ 108 và một trẻ em được chuyển thùy gan trái đến Bệnh viện Vinmec để ghép.

Các bác sĩ phẫu thuật chia gan

Đây là kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép gan vốn chỉ thực hiện được tại những trung tâm có trình độ chuyên môn, trang thiết bị và khả năng phối hợp liên viện hàng đầu. Phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan và các biến thể mạch máu – đường mật, đồng thời tính toán thể tích mảnh ghép để bảo đảm cả hai phần gan đều đủ chức năng hoạt động sau ghép.

Trao đổi với VietTimes ngay sau ca ghép, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy cho biết chia gan trong ổ bụng có ưu điểm vượt trội là bảo tồn tưới máu gan trong quá trình chia, hạn chế thời gian thiếu máu lạnh, kiểm soát tốt giải phẫu mạch máu và đường mật, giảm nguy cơ tổn thương mảnh ghép do thao tác ngoài cơ thể.

Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật chia gan trong ổ bụng vào tháng 4/2024. Tính đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành 7 ca chia gan để ghép, giúp cứu sống đồng thời cả bệnh nhân người lớn và trẻ em từ một lá gan hiến tặng – minh chứng cho năng lực vượt bậc của đội ngũ bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Kỳ tích từ ca ghép đa tạng

Người hiến tạng là một nam quân nhân, 55 tuổi, từng có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ và rối loạn lipid máu. Dù được điều trị tích cực, nhưng điều kỳ diệu đã không đến. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình ông đã đồng ý hiến tặng tạng để cứu những người khác.

Sáng 9/11, Bệnh viện TWQĐ 108 đã khẩn trương hội chẩn liên viện, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện. Các kíp phẫu thuật được huy động tối đa cho cuộc lấy ghép đa tạng phức tạp: Ghép tim cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn D; chia gan để ghép cho hai bệnh nhân; ghép hai thận cho hai người suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được bảo quản chờ ghép cho bệnh nhân phù hợp.

Các bác sĩ tiến hành lấy tạng

19h30 cùng ngày, nhịp tim đầu tiên của bệnh nhân ghép tim đập trở lại – khoảnh khắc đánh dấu sự sống hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp.

TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng ngực chia sẻ: “Do bệnh nhân từng được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái, ca mổ rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và phối hợp ăn ý giữa các kíp, thời gian thiếu máu của quả tim chỉ còn 80 phút – một thành công lớn về mặt kỹ thuật.”

Cùng thời điểm đó, hai kíp mổ khác cũng hoàn tất ca ghép thận thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ghép gan và thận đều tiến triển khả quan, chức năng gan – thận cải thiện tốt, trong khi ca ghép tim tiếp tục được theo dõi tích cực.

Nghĩa cử cao đẹp của anh “bộ đội Cụ Hồ”

Đằng sau ca ghép kỳ công là câu chuyện xúc động về tấm lòng của anh “bộ đội Cụ Hồ” – người đã hiến tạng sau khi qua đời để đem lại sự sống cho nhiều người khác. Nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo, mà còn là biểu tượng sáng ngời của sự hy sinh và lòng nhân ái.

TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết phát hiện và quản lý nguồn hiến tạng chết não tiềm năng là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng của Bệnh viện. Mỗi trường hợp được phát hiện kịp thời và xử lý đúng quy trình là thêm một cơ hội hồi sinh – thể hiện sâu sắc thông điệp ‘Cho đi là còn mãi’ mà chúng tôi luôn theo đuổi.

“Bệnh viện TWQĐ 108 tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến – những người đã vượt qua nỗi đau mất mát để trao tặng hy vọng sống cho nhiều cuộc đời khác” - TS.BS Lê Trung Hiếu bày tỏ.