14 ứng viên giáo sư khẳng định bước tiến vượt bậc của ngành Y

Năm 2025, ngành Y ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ khi có tới 14 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư. Đây là thế hệ kết nối giữa truyền thống và đổi mới, góp phần khẳng định vị thế học thuật Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

So với năm 2024 chỉ có ba ứng viên giáo sư được công nhận, danh sách 14 ứng viên giáo sư ngành Y học năm nay là một bước tiến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đáng chú ý, đội ngũ năm nay có sự cân bằng giữa các thế hệ – từ các kỳ cựu như PGS.TS Kiều Đình Hùng (1963) hay PGS.TS Phạm Văn Minh (1964), đến những gương mặt trẻ như PGS.TS Hoàng Anh Tiến (1979) và PGS.TS Nguyễn Trung Kiên (1977).

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi Trung ương, chuyên gia đầu ngành Nhi khoa, ứng viên GS vừa được công nhận

Sự trẻ hóa đội ngũ không chỉ thể hiện ở độ tuổi, mà còn ở tư duy học thuật và cách tiếp cận khoa học hiện đại. Nhiều ứng viên đã có công trình nghiên cứu được công bố quốc tế, tham gia hợp tác với các tổ chức y tế nước ngoài và góp phần lan tỏa tri thức y khoa Việt Nam ra thế giới.

Danh sách ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh GS trải đều từ Bắc chí Nam, phản ánh sự phát triển đồng đều của hệ thống đào tạo và nghiên cứu y học.

Miền Bắc có sự góp mặt của các trường đại học và bệnh viện lớn như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Học viện Quân y và Bệnh viện Bạch Mai.

Các PGS.TS Lê Minh Giang, PGS.TS Kiều Đình Hùng của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu trong giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là hợp tác quốc tế, trong khi PGS.TS Mai Duy Tôn tại Bệnh viện Bạch Mai lại tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực lâm sàng chuyên ngành đột quỵ và đào tạo bác sĩ nội trú.

PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm đột quỵ BV Bạch Mai, chuyên gia đầu ngành về đột quỵ, một trong các ứng viên GS trẻ tuổi

TS Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, cũng được đánh giá cao với những đóng góp cho đào tạo y khoa khu vực miền Bắc.

Khu vực miền Trung chứng kiến sự vươn lên của Đại học Y – Dược Đại học Huế với hai gương mặt tiêu biểu: PGS.TS Lê Minh Tâm (1977) và PGS.TS Hoàng Anh Tiến (1979) – ứng viên trẻ nhất trong danh sách. Họ đại diện cho thế hệ nhà khoa học năng động, thúc đẩy nghiên cứu y học lâm sàng, góp phần nâng tầm vị thế của y học miền Trung.

Tại miền Nam, PGS.TS Nguyễn Hoàng Định và PGS.TS Phạm Văn Khoa (Đại học Y Dược TP.HCM) là hai nhà nghiên cứu nổi bật với nhiều công trình quốc tế, đồng thời đóng vai trò cầu nối trong hợp tác học thuật giữa Việt Nam và các nước.

Về chuyên môn, trong 14 ứng viên năm 2025, y học lâm sàng và giáo dục y khoa vẫn chiếm ưu thế, song nhiều người đã mở rộng sang các hướng nghiên cứu mới như y học quân sự, y tế công cộng, y học dự phòng. Sự kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng học thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam.

TS Nguyễn Trung Kiên (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng) và PGS.TS Cấn Văn Mão (Học viện Quân y) đại diện cho khối quân y, không chỉ nghiên cứu mà còn ứng dụng y học vào chăm sóc sức khỏe bộ đội. Họ góp phần mở rộng phạm vi khoa học y học sang hướng ứng dụng thực tiễn, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, TS Nguyễn Huy Ngọc, hiện công tác tại UBND tỉnh Phú Thọ, là gương mặt hiếm hoi kết hợp giữa nghiên cứu và quản lý y tế. Ông được đánh giá cao ở vai trò hoạch định chính sách, phát triển y tế dự phòng và y tế công cộng – lĩnh vực ngày càng quan trọng trong bối cảnh hậu COVID-19.

PGS.TS Lê Minh Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng Trường ĐHYHN, chuyên gia hàng đầu về nghiện chất, HIV

Sự xuất hiện của 14 ứng viên GS năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của từng cơ sở đào tạo hay bệnh viện, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nền y học Việt Nam. Đội ngũ này sẽ là lực lượng nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, hướng tới nền y học hiện đại, hội nhập và nhân văn.

Việc trẻ hóa đội ngũ giáo sư không chỉ đảm bảo tính kế thừa mà còn mở ra thời kỳ bứt phá trong nghiên cứu và ứng dụng y học. Với sự đa dạng về địa lý, chuyên ngành và kinh nghiệm, các ứng viên năm 2025 đã khắc họa rõ nét hình ảnh một nền y học Việt Nam phát triển đồng đều, sáng tạo và bền vững.



14 ứng viên GS ngành Y năm 2025 vừa được công nhận đến từ 10 cơ sở trên cả nước. Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội dẫn đầu với 3 ứng viên GS, tiếp đến là Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y Dược Huế cùng có 2 GS. 2 bệnh viện có ứng viên GS được công nhận là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. 1. Trường Đại học Y Hà Nội có 3 ứng viên GS là PGS.TS Lê Minh Giang, PGS.TS Kiều Đình Hùng và PGS.TS Phạm Văn Minh 2. Đại học Y Dược TP.HCM có 2 ứng viên GS là PGS.TS Nguyễn Hoàng Định và PGS.TS Phạm Văn Khoa 3. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế có 2 ứng viên GS là PGS.TS Lê Minh Tâm và PGS.TS Hoàng Anh Tiến 4. Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội có ứng viên GS Lê Minh Kỳ 5. Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên có ứng viên GS Nguyễn Tiến Dũng 6. Học viện Quân y có ứng viên GS Cấn Văn Mão 7. Cục Quân y, Bộ Quốc phòng có ứng viên GS Nguyễn Trung Kiên 8. Bệnh viện Bạch Mai có ứng viên GS Mai Duy Tôn 9. Bệnh viện Nhi Trung ương có ứng viên GS Trần Minh Điển 10. UBND tỉnh Phú Thọ có ứng viên GS Nguyễn Huy Ngọc

Danh sách 114 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của ngành y năm 2025 TẠI ĐÂY