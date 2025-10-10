Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật thành công khối phình khổng lồ động mạch thận có ghép thận tự thân

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 vừa lập dấu mốc mới trong y học Việt Nam khi phẫu thuật thành công khối phình khổng lồ động mạch thận và áp dụng kỹ thuật ghép thận tự thân – ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Ca phẫu thuật "2 trong 1”

Một ca bệnh hiếm gặp, phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu – tiết niệu vừa được các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 xử lý ngoạn mục. Bệnh nhân là nữ, 37 tuổi, quê Đắk Lắk, phát hiện khối phình khổng lồ động mạch thận trái tại rốn thận – vị trí được ví như “ngã ba tử thần” của hệ mạch thận.

Ca mổ "2 trong 1" kéo dài suốt 4 giờ

Trước đó, khi khám ở nhiều bệnh viện lớn phía Nam do tình trạng đau thắt lưng trái, đôi lúc đau quặn thành từng cơn, không lan, không sốt, bệnh nhân được chẩn đoán phình khổng lồ động mạch thận trái và có chỉ định cắt bỏ thận để tránh nguy cơ vỡ mạch.

Không chấp nhận đánh mất một quả thận còn chức năng tốt, chị đã tìm đến TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện TWQĐ 108, với hy vọng có một phương án “giữ lại sự sống cho thận”. Bởi các bác sĩ đã giới thiệu về TS Ngô Vi Hải, một chuyên gia phẫu thuật tim mạch hàng đầu, người đã tham gia vào ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não ở Việt Nam.

“Bệnh nhân có túi phình gần 5 cm ở động mạch thận trái, đã xuất hiện đau, dấu hiệu cảnh báo nguy cơ vỡ. Vị trí khối phình nằm ngay trong rốn thận, nơi xuất phát của các nhánh động mạch nuôi thận, khiến việc đặt stent hay tái tạo mạch trong cơ thể là bất khả thi”, TS Ngô Vi Hải phân tích.

Theo TS Ngô Vi Hải, lựa chọn duy nhất là cắt thận ra khỏi cơ thể, tái tạo mạch máu bên ngoài, sau đó ghép trả lại chính quả thận đó – kỹ thuật được gọi là ghép thận tự thân, cực kỳ phức tạp và chưa từng được thực hiện ở Việt Nam.

Để thực hiện, hai ê-kíp chuyên khoa tiết niệu trên và phẫu thuật mạch máu đã phối hợp chặt chẽ. Các bác sĩ thống nhất tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thận, lấy thận ra ngoài cơ thể như trong kỹ thuật lấy thận ghép, sau đó tái tạo động mạch thận bằng tĩnh mạch hiển tự thân. Khi việc tái tạo hoàn tất, quả thận được ghép trở lại vào hố chậu cùng bên.

“Thời gian thiếu máu nóng của thận không thể quá 20–30 phút, vì vậy, chúng tôi phải bảo vệ thận theo kỹ thuật ghép thận. Đường mổ hố chậu được tận dụng luôn làm vị trí ghép lại thận sau khi tái tạo mạch máu”, TS Nguyễn Việt Hải, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên cho biết.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc đúng như kế hoạch, chức năng thận được bảo tồn hoàn toàn. Đặc biệt, vì là ghép thận tự thân, bệnh nhân không cần dùng thuốc chống thải ghép – một lợi thế vượt trội so với ghép tạng thông thường.

Bệnh nhân đã hồi phục nhanh sau ca mổ

Dấu mốc mới trong phẫu thuật thận phức tạp

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường. Theo các chuyên gia, trên thế giới cũng chỉ ghi nhận số ít trường hợp xử lý thành công phình mạch phức tạp bằng kỹ thuật ghép thận tự thân. Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện và thành công.

TS Nguyễn Việt Hải chia sẻ: “Sự phối hợp giữa hai chuyên khoa đã giúp chúng tôi xử lý được những bệnh lý mà trước đây coi như không thể. Thành công này mở ra hướng điều trị mới cho những bệnh nhân có tổn thương thận phức tạp mà vẫn muốn bảo tồn cơ quan quý giá này".

TS Ngô Vi Hải nhấn mạnh thêm: “Ca phẫu thuật là minh chứng cho tư duy đột phá, kết hợp đa chuyên khoa trong y học hiện đại. Mỗi thành công như vậy không chỉ cứu một người bệnh, mà còn mở ra cánh cửa cho hàng nghìn người khác có thêm hy vọng”.

Từ chỉ định cắt thận đến hồi sinh ngoạn mục của một quả thận – ca phẫu thuật tại Bệnh viện TWQĐ 108 không chỉ khẳng định trình độ kỹ thuật ngoại khoa của Việt Nam đang tiệm cận thế giới, mà còn cho thấy giá trị của sự sáng tạo, dấn thân và phối hợp liên chuyên khoa trong hành trình chinh phục những giới hạn của y học.