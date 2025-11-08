Trẻ nhỏ nhập viện dồn dập vì cúm A: Đừng để cảm cúm hóa thành cơn nguy kịch

Số ca cúm A đang tăng nhanh trong thời điểm giao mùa, nhiều trẻ phải nhập viện vì biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Các bác sĩ cảnh báo: triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm thường, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh nếu phát hiện muộn.

Số ca cúm A gia tăng

Thông tin vào hôm nay, 8/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết những ngày này liên tục tiếp nhận trẻ nhập viện vì mắc cúm nặng. Đã có gần 50 bệnh nhân đang điều trị cúm A, phần lớn là trẻ nhỏ. Mỗi ngày, số ca khám ngoại trú lại tăng lên, nhanh đến mức bác sĩ cũng lo lắng: Cúm A đang quay trở lại với tốc độ đáng sợ.

Số trẻ nhập viện do cúm tăng nhanh

Một bé 16 tháng tuổi ở Hà Nội được đưa đến viện trong tình trạng ho khan, sốt cao không dứt, rồi chuyển sang khò khè, đờm đặc. Kết quả test nhanh: cúm A dương tính. X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa, bội nhiễm hai bên. Chỉ số CRP cao gấp hơn 10 lần bình thường – dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Nếu chậm thêm chút nữa, bác sĩ nói, bé có thể rơi vào suy hô hấp cấp. Sau hai ngày điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát sao.

Một bé gái khác, 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng nôn liên tục hơn chục lần, có lúc rớm máu, kèm sốt 39,5°C và đau nhức toàn thân. Kết quả thăm khám: cúm A. Dù chưa có biến chứng, bé vẫn phải nằm viện để chống nôn, bù nước và kiểm soát nguy cơ suy kiệt.

ThS.BSNT Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Cúm A là bệnh lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhưng trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền là nhóm dễ bị biến chứng nặng nhất. Cúm A thường bắt đầu giống cảm lạnh, nhưng có thể chuyển biến nhanh thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết.”

Trẻ mắc cúm A thường sốt cao liên tục, ho, sổ mũi, quấy khóc, bỏ bú. Trẻ lớn có thể đau mỏi người, đau đầu, đau khớp. Khi thấy trẻ thở nhanh, rút lõm ngực, lừ đừ hoặc ít phản ứng, cha mẹ cần đưa đi khám ngay – vì đó là dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

“Không tự ý dùng kháng sinh hay thuốc hạ sốt kéo dài tại nhà. Đến viện sớm, điều trị đúng phác đồ sẽ giúp trẻ tránh được biến chứng nguy hiểm,” bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Vắc xin – lớp áo giáp mùa cúm

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, cảnh báo: “Thời tiết giao mùa với nhiệt độ thay đổi thất thường là môi trường lý tưởng cho virus cúm A bùng phát. Tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.”

Ngoài tiêm phòng, người dân cần chủ động giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, và cách ly người bệnh để tránh lây chéo trong gia đình và trường học.

Cúm A có thể bắt đầu như một cơn sổ mũi, nhưng nếu coi thường, cái giá phải trả có thể là tính mạng. Trong mùa dịch đang tăng mạnh, sự cảnh giác của cha mẹ chính là “liều thuốc” đầu tiên để bảo vệ con mình khỏi cơn bão virus.