Các chuyên gia nam học hàng đầu thế giới nói về việc ứng dụng AI trong y học giới tính

Hội nghị quốc tế về nam học và y học giới tính 2025 quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới, cập nhật những tiến bộ y học mới nhất về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính.

Hội tụ chuyên gia hàng đầu thế giới về Nam học

Hội nghị Đào tạo Y khoa liên tục (CME) Quốc tế về Nam học và Y học giới tính 2025 diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) từ ngày 7 đến 9/11, thu hút đông đảo các chuyên gia từ nhiều quốc gia.

Các chủ đề thảo luận trải rộng từ kỹ thuật điều trị rối loạn chức năng tình dục, phẫu thuật tiết niệu sinh dục, đến quản trị kháng thuốc và ung thư sinh dục nam, do các chuyên gia hàng đầu dẫn dắt.

GS Nguyễn Văn Tú kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực Nam học

Phát biểu tại hội nghị, GS Nguyễn Văn Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, khẳng định hội nghị quốc tế về Nam học và Y học giới tính là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển của nhà trường.

“Thông qua hội thảo, chúng tôi kỳ vọng sẽ kết nối đào tạo với nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giới và khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực Nam học,” GS Tú nhấn mạnh.

Sau 8 năm tổ chức, hội nghị CME Nam học đã thu hút hơn 1.000 lượt học viên tham gia. Từ những kiến thức thu nhận được, nhiều bác sĩ đã trở về các địa phương mở rộng hoạt động điều trị và tư vấn sức khỏe giới tính, góp phần hình thành mạng lưới Nam học trải khắp cả nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định đến TP.HCM, Cần Thơ, Bến Tre…

Theo ông Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), Nam học và Y học giới tính là lĩnh vực giao thoa giữa nhiều chuyên ngành như nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, giải phẫu học... Do đó, các bác sĩ trong lĩnh vực này cần được đào tạo bài bản, toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính.

GS Emmanuele Jannini đánh giá các hội nghị thế này sẽ giúp các bác sĩ cập nhật kiến thức mới

Hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới: GS Emmanuele A. Jannini, Chủ tịch Viện Hàn lâm Sức khỏe Cặp đôi Italia, người tiên phong nghiên cứu về y học giới tính và nội tiết; GS Ignacio Moncada, Chủ tịch Hội Nam học và Y học giới tính Tây Ban Nha, chuyên gia phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo; GS Malavaud Bernard, Trưởng khoa Ung thư tiết niệu, Viện Ung thư Toulouse (Pháp); GS KwangSung Park, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Sức khỏe tình dục Nữ Hàn Quốc.

Đánh giá cao sự phát triển của Nam học Việt Nam, GS Emmanuele Jannini nói: "Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Trường ĐHYHN đã làm rất tốt công tác đào tạo. Nhiều bác sĩ được học tập trong môi trường quốc tế đã trở về phục vụ bệnh nhân trong nước. Những hội nghị như thế này là cơ hội quý để đội ngũ bác sĩ Việt Nam cập nhật các kiến thức mới nhất.”

AI – bước tiến mới trong y học giới tính hiện đại

Điểm nhấn nổi bật của CME 2025 là các chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học giới tính. Hội nghị giới thiệu mô hình “AI thư ký lâm sàng” giúp bác sĩ quản lý dữ liệu, tổng hợp thông tin, hỗ trợ chẩn đoán và giảng dạy.

Các chuyên gia quốc tế đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng giao tiếp với AI, cũng như yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật, kiểm chứng nguồn và phòng chống “ảo giác” nội dung khi sử dụng công cụ số.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung vào những vấn đề “nóng” như xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAATs) theo chuẩn quốc tế trong chẩn đoán bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghiên cứu HPV và ung thư sinh dục nam, cũng như chiến lược quản lý kháng thuốc.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết chuyên đề ứng dụng AI trong y học giới tính là điểm nhấn của CME lần này

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Trường ĐHYHN, cho biết điểm khác biệt của CME quốc tế năm nay là không chỉ cập nhật để biết mà còn học để làm. Các nội dung được thiết kế thực hành, có thể kiểm chứng đầu ra, nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ.

Hội nghị CME Quốc tế về Nam học và Y học giới tính 2025 vì thế không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là biểu tượng cho tinh thần học hỏi, hội nhập và đổi mới sáng tạo của y học Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.