Trung Quốc nghiêm trị lợi dụng AI phạm tội: Từ bán phần mềm cởi đồ đến tống tiền bằng ảnh giả

Công nghệ AI tạo sinh ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, thay vì phục vụ mục đích tích cực, một số kẻ đã lợi dụng AI để tạo ra các công cụ "cởi đồ", hình thành chuỗi tội phạm với nhiều khâu, từ phát triển phần mềm, buôn bán công cụ đến tống tiền.

Ảnh đời thường bị biến thành ảnh khỏa thân giả

Tháng 3 năm nay, một nữ sinh đại học nhận được tin nhắn từ một cư dân mạng thông báo rằng ảnh sinh hoạt của cô đã bị xử lý bằng công nghệ "AI cởi đồ chỉ với một cú nhấp chuột", rồi bị phát tán lên các trang web khiêu dâm. Khi mở xem, cô cho biết cảm giác của mình là "ghê tởm, vô cùng ghê tởm".

Nạn nhân nói cô rất sốc khi được người khác báo tin rằng ảnh của mình đã bị "AI cởi đồ" và đăng tải công khai trên mạng.

Vụ việc khiến nhiều người lo ngại: những phần mềm này xuất phát từ đâu và được phát tán như thế nào?

Rao bán công khai dưới vỏ bọc "học AI"

Phóng viên CCTV cho biết chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như "cởi đồ bằng một cú nhấp chuột" trên mạng xã hội là có thể thấy hàng loạt bài viết và video hướng dẫn, với những tiêu đề như "Một cú nhấp để mặc hoặc cởi quần áo"; "Cách xóa quần áo của người đẹp bằng Photoshop AI"...

Trong phần bình luận, nhiều người công khai xin phần mềm, người đăng bài sẽ mời họ vào các nhóm kín hoặc chia sẻ liên kết tải.

Báo Thanh niên Trung Quốc đăng loạt bài phanh phui loại tội phạm mới lợi dụng AI.

Nhiều đối tượng còn lập các nhóm trên nền tảng nước ngoài, lấy danh nghĩa "học AI", "trao đổi kỹ thuật" để dụ người dùng trả phí tham gia.

Sau khi nộp tiền, thành viên sẽ nhận được phần mềm AI "cởi đồ", tài liệu hướng dẫn từng bước, bộ câu lệnh (prompt) mẫu và ví dụ thực hành.

Theo Viện Kiểm sát quận Hải Điện (Bắc Kinh), một nhóm kín có tới 27.000 thành viên, nhóm VIP cũng thu hút hàng nghìn người. Giá bán phần mềm đã tăng từ hơn 60 NDT/năm 2023 lên 168 NDT vào năm 2025.

Điều tra cho thấy nghi phạm họ Trương đã lập nhiều nhóm trực tuyến để bán phần mềm và hướng dẫn sử dụng nhằm thu lợi bất chính.

Phần mềm được thiết kế rất đơn giản, người mua gần như không cần kiến thức chuyên môn, chỉ cần tải về là có thể sử dụng ngay.

Tháng 6/2025, cảnh sát đã bắt giữ Trương X. Từ tháng 8/2023, đối tượng đã điều hành các nhóm trên mạng xã hội nước ngoài, thu lợi hơn 100.000 NDT từ việc bán phần mềm AI và tài liệu hướng dẫn.

Quan chức Viện Kiểm sát quận Hải Điện, Bắc Kinh cảnh báo trên CCTV về loại tội phạm mới sử dụng AI. Ảnh: Sohu.

Không tự phát triển AI mà "đóng gói" mô hình mã nguồn mở

Các công tố viên cho biết Trương X. không phải người tạo ra phần mềm từ đầu.

Đối tượng đã sử dụng một mô hình AI tạo ảnh mã nguồn mở do một công ty nước ngoài phát hành, sau đó huấn luyện bằng các từ khóa đặc biệt để tạo ra chức năng "cởi đồ", rồi đóng gói thành sản phẩm thương mại.

Theo Viện Kiểm sát Hải Điện, cái gọi là "AI cởi đồ" thực chất không phải xóa quần áo thật, mà là sử dụng thuật toán để tái tạo, vẽ lại cơ thể người, tạo ra hình ảnh khỏa thân hoàn toàn giả mạo. Chỉ trong vài giây đến vài phút, phần mềm có thể tạo hàng loạt ảnh giả.

Theo CCTV, sự tiện lợi của công nghệ đã kéo theo một thị trường ngầm nhiều tầng này gồm ba khâu: Thượng nguồn: huấn luyện mô hình AI, phát triển công cụ "AI cởi đồ"; trung nguồn: nhận đơn chỉnh sửa ảnh, tạo hàng loạt ảnh khiêu dâm giả để bán kiếm tiền; hạ nguồn: Sử dụng ảnh giả để tống tiền, bôi nhọ danh dự hoặc lừa đảo tài sản.

Với phần mềm "AI cởi đồ", chỉ một cú nhấp chuột là có thể tạo ra bức ảnh khỏa thân giả trên cơ sở bức ảnh bình thường. Ảnh: Sohu.

AI bị lợi dụng để tống tiền

CCTV nhắc lại một vụ án từng được đưa ra xét xử năm 2024: Một kỹ thuật viên họ Bạch tại Bắc Kinh đã sử dụng AI để biến ảnh phụ nữ do khách hàng cung cấp thành ảnh khỏa thân rồi bán với giá chỉ 1,5 NDT mỗi ảnh.

Quảng cáo của đối tượng thu hút khoảng 30.000 lượt xem trên mạng xã hội nước ngoài. Bạch Y. đã bán gần 7.000 bức ảnh cho 351 khách hàng, thu lợi gần 10.000 NDT chỉ trong vài tháng. Nhiều khách hàng đã yêu cầu Bạch Y. xử lý ảnh của nữ sinh, giáo viên, đồng nghiệp nữ...

Điều tra cho thấy đối tượng biết rõ các hình ảnh này có thể bị sử dụng để tống tiền, xúc phạm danh dự hoặc phục vụ các hành vi phạm pháp khác nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.

Năm 2023, một nữ blogger tại Quảng Châu đăng ảnh chụp bình thường trên tàu điện ngầm. Sau đó, kẻ xấu dùng AI biến bức ảnh thành ảnh khỏa thân giả rồi phát tán trên mạng, kéo theo hàng loạt tin đồn thất thiệt.

Tháng 3 năm nay, cảnh sát thành phố Nam Dương (Hà Nam) cũng triệt phá một đường dây sử dụng ảnh AI giả để tống tiền.

Nhóm này tạo hàng loạt ảnh nhạy cảm giả của một nữ nhân viên ngân hàng rồi gửi 280 lá thư đe dọa qua đường bưu điện nhằm ép nạn nhân trả "tiền bịt miệng". Toàn bộ số thư đã được ngành bưu chính phối hợp chặn lại trước khi phát đến người nhận.

CCTV phanh phui chuỗi "ngành nghề" đen phạm tội gồm ba khâu. Ảnh: CCTV.

Các đối tượng đã bị kết án và cảnh báo của nhà chức trách

Những người tham gia ở mọi khâu của đường dây đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Năm 2024, Bạch Y. bị kết án 3 năm tù về tội sản xuất, buôn bán tài liệu khiêu dâm nhằm trục lợi.

Ngày 19/5/2026, Tòa án quận Hải Điện tuyên phạt Trương X. 18 tháng tù và 20.000 NDT tiền phạt vì tội sử dụng trái phép mạng thông tin.

Các công tố viên nhận định trong kỷ nguyên AI, văn bản, hình ảnh, âm thanh và video đang trở thành "chiến trường mới" của tội phạm mạng.

Trung Quốc đã ban hành "Quy định tạm thời về quản lý dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh", quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị nghiên cứu, phát triển và cung cấp công cụ AI.

Theo Viện Kiểm sát quận Hải Điện, người dùng không thể viện lý do "công nghệ là trung lập" để thoát khỏi trách nhiệm nếu sử dụng AI cho các hành vi phạm pháp. Đồng thời, các nhà phát triển và nền tảng AI cần bổ sung các cơ chế an toàn ngay từ khâu thiết kế nhằm ngăn công nghệ bị lợi dụng cho mục đích phạm tội.

Ảnh: Creaders, Sohu