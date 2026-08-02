Video ghi cảnh xả súng kinh hoàng tại nhà hàng mới mở ở Idaho khiến 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng tại nhà hàng In-N-Out mới mở ở Twin Falls, Idaho, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm, và ít nhất 2 người bị thương.

Ba người, trong đó có nghi phạm nổ súng, đã thiệt mạng và ít nhất hai người khác bị thương sau khi một tay súng bất ngờ xả đạn tại nhà hàng In-N-Out đông khách ở bang Idaho, Mỹ. Vụ việc sau đó dường như đã xảy ra đấu súng giữa nghi phạm và một người có vũ trang tại hiện trường.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 14h30 hôm 1/8, giờ địa phương, tại thành phố Twin Falls, cách thủ phủ Boise khoảng 210 km về phía đông nam. Nhà hàng In-N-Out này mới khai trương khoảng một tuần trước và đang trong tình trạng đông khách tại một trong những khu thương mại nhộn nhịp nhất thành phố.

Theo những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, vụ nổ súng dường như bắt đầu bên trong nhà hàng rồi lan ra khu vực xung quanh. Khi tiếng súng vang lên, khách hàng và nhân viên hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà, tràn ra bãi đỗ xe và cả xuống đường.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo đen, quần jeans, mang theo khẩu súng trường kiểu AR bước ra khỏi nhà hàng trong lúc đám đông tháo chạy. Người này sau đó tiến đến một chiếc ô tô màu trắng, mở cốp và đưa tay vào bên trong.

Trong một đoạn video khác, nghi phạm được nhìn thấy đi qua bãi đỗ xe gần khu vực trạm sạc xe Tesla rồi nổ súng nhiều lần.

Một đoạn hình ảnh riêng biệt dường như cho thấy một người đàn ông khác dùng súng ngắn bắn về phía tay súng. Nhân chứng Lane Koehn, 34 tuổi, nói với hãng tin AP rằng ông nhìn thấy một người đàn ông cầm súng ngắn nổ súng sau khi nghi phạm bước ra từ khu vực phục vụ đồ ăn mang đi, trên tay vẫn cầm khẩu súng trường.

Cảnh sát chưa xác nhận người cầm súng ngắn là một dân thường cố gắng ngăn chặn vụ tấn công, cũng chưa xác định được việc người này nổ súng có liên quan như thế nào đến cái chết của nghi phạm. Nhà chức trách cũng chưa công bố nguyên nhân khiến tay súng thiệt mạng, do đó vẫn chưa loại trừ khả năng người này bị hạ trong cuộc đấu súng nói trên.

Koehn cho biết tay súng đã bắn ít nhất 3-4 phát, dù ông không thể xác định người này có nhắm vào một mục tiêu cụ thể hay không.

Ngay sau đó, ông nhìn thấy một nhân viên In-N-Out kéo một nữ đồng nghiệp bị thương qua bãi đỗ xe. Người phụ nữ dường như đã bị bắn vào ngực. Koehn, nhân viên nhà hàng và người đàn ông cầm súng ngắn ở lại bên cạnh nạn nhân cho đến khi lực lượng cấp cứu tới.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa các tuyến đường xung quanh hiện trường và tạm thời đóng cầu Perrine bắc qua hẻm núi sông Snake. Các cửa hàng lân cận cùng trung tâm thương mại Magic Valley Mall cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa để cảnh sát kiểm tra khu vực và lấy lời khai từ hàng trăm nhân chứng tiềm năng.

Cảnh sát trưởng Twin Falls Matthew Hicks sau đó xác nhận nghi phạm nổ súng nằm trong số ba người thiệt mạng.

“Chúng tôi tin rằng mối đe dọa đối với cộng đồng đã chấm dứt”, Hicks nói, đồng thời mô tả hiện trường là một “khung cảnh đặc biệt hỗn loạn”.

Danh tính những người thiệt mạng và bị thương chưa được công bố. Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính nghi phạm và tìm hiểu động cơ gây án.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng các cơ quan liên bang phụ trách điều tra tội phạm sử dụng súng cũng đang hỗ trợ lực lượng địa phương làm rõ vụ việc.

Theo RT