Từ cô gái nghèo đến "nữ hoàng địa ốc": Ngô Á Quân viết lại câu chuyện thành công kiểu Trung Quốc

Từ một nữ phóng viên bình thường trở thành “nữ hoàng địa ốc” nắm trong tay 110.000 mẫu đất, cô gái xuất thân nông thôn này đã tự mình viết nên huyền thoại đổi đời.

Dựa vào ý chí không chịu khuất phục và con mắt nhìn xa trong cuộc khủng hoảng tài chính, người phụ nữ này đã mạnh dạn mở rộng và xây dựng đế chế của riêng mình. Đó chính là bà Ngô Á Quân - người sáng lập Tập đoàn bất động sản Long Hồ (Longfor Properties Co. Ltd) – với mạng lưới kinh doanh bao phủ hơn nửa Trung Quốc.

Từ tay trắng khởi nghiệp đến nắm giữ tài khoản gửi ngân hàng hơn 70 tỷ NDT, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì bà bất ngờ ly hôn, khoản tài sản 20 tỷ chi để chia tay chồng từng khiến dư luận Trung Quốc sôi nổi bàn tán.

Trụ sở Tập đoàn Long Hồ ở Trùng Khánh. Ảnh: Zhihu.



Hành trình vươn lên của “nữ hoàng địa ốc”

Nhắc đến cái tên Ngô Á Quân, có thể nhiều người còn thấy xa lạ, nhưng nhắc đến “Long Hồ địa ốc” (Longfor Properties) thì hầu như người Trung Quốc ai cũng biết.

Bà chính là người sáng lập Longfor Properties (sau đây gọi tắt là Longfor). Câu chuyện khởi nghiệp của bà thậm chí kịch tính hơn cả tiểu thuyết.

Ngô Á Quân sinh năm 1964 tại Hợp Xuyên (Trùng Khánh) trong một gia đình nông thôn bình thường. Cha là công nhân, mẹ là thợ may, thu nhập gia đình chỉ đủ duy trì sinh hoạt. Dù không giàu có, nhưng gia đình rất hòa thuận, ấm êm.

Trong hoàn cảnh đó, Ngô Á Quân từ nhỏ đã ngoan ngoãn và có một ước mơ rõ ràng: phải phấn đấu để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Với một gia đình nông thôn, học hành là con đường duy nhất để đổi đời. Á Quân luôn đứng đầu lớp và được thầy cô kỳ vọng. Bà thi đỗ vào Đại học Công nghiệp Tây Bắc thuộc Đại học Công nghiệp Quốc phòng, ngành thiết bị động lực ngư lôi, vì từ nhỏ đã rất thích toán – lý – hóa và từng mơ được làm nhà nghiên cứu. Trong thời gian ở trường, bà vẫn giữ thói quen chăm chỉ, nỗ lực học tập; ngoài giờ lên lớp là tới phòng thí nghiệm để thực hành, thành tích luôn đứng số 1, số 2 cả khóa.

Ngô Á Quân khi là sinh viên Đại học Công nghiệp Tây Bắc. Ảnh: Creaders.



Sau khi tốt nghiệp, Ngô Á Quân được nhận vào làm kỹ sư tại nhà máy thiết bị đo lường Trùng Khánh nhờ thành tích ưu tú. Chỉ sau 4 năm, nhờ năng lực xuất sắc và tác phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, bà trở thành nhân sự kỹ thuật chủ lực, được ban giám đốc tin tưởng.

Khi mà mọi người nghĩ bà sẽ yên ổn với công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, Ngô Á Quân bất ngờ xin nghỉ việc để bước ra thế giới thử sức.

Bà chuyển sang làm phóng viên của báo Trung Quốc Thị Dung (Môi trường Đô thị Trung Quốc), dù ban đầu rất bỡ ngỡ vì không có nền tảng báo chí.

Nhưng nhờ khả năng học nhanh, bằng sự nỗ lực không ngừng, bà sớm trở thành phóng viên xuất sắc, được giao phụ trách mảng bất động sản. Công việc này giúp bà tiếp xúc nhiều ông chủ địa ốc, nắm được thông tin ngành trước người khác.

Ngô Á Quân khi là phóng viên. Ảnh: Creaders.



Đến thập niên 1990, thị trường địa ốc Trung Quốc bước vào thời kỳ bùng nổ. Nhờ tầm nhìn nhạy bén, Ngô Á Quân xin nghỉ việc, lập ra Công ty Kinh tế – Văn hóa Giai Thần Trùng Khánh (1993), trở thành Chủ tịch công ty.

Trong quá trình tìm mua nhà cho bản thân bằng số tiền tích lũy được, không ngờ lại là cơ hội để bà nhận ra thời cơ làm ăn. Ban đầu do mua nhà không thuận lợi, bà phát hiện rất nhiều vấn đề về chất lượng – chậm giao – thiết kế kém.

Từ đó, trong đầu Ngô Á Quân xuất hiện ý tưởng tự làm chủ đầu tư để thay đổi chất lượng nhà ở. Dựa vào kiến thức và quan hệ tích lũy trước đó, Ngô Á Quân thành lập Longfor (Long Hồ địa sản) và dự án đầu tiên Long Hồ Nam Viện đã thành công vang dội.

Bà hiểu sâu sắc sự thoải mái của người dùng là nguyên tắc và điều kiện tiên quyết quan trọng nhất trong ngành bất động sản. Ngay từ giai đoạn xây dựng ban đầu, bà đã tiến hành khảo sát thực địa, trao đổi trực tiếp với cư dân để hiểu rõ ngôi nhà lý tưởng của họ.

Là chủ tịch và CEO Tập đoàn Long Hồ, Ngô Á Quân quyết đoán và mạnh mẽ. Ảnh: Sina.



Chính nhờ hành động này mà Long Hồ Nam viện đã bán nhanh chóng và tạo dựng được danh tiếng tốt, đánh dấu bước khởi đầu cho sự thành công của Ngô Á Quân trong ngành bất động sản.

Ngay cả trong “mùa đông khắc nghiệt của bất động sản” do đại dịch COVID-19, Longfor vẫn lãi hơn 20 tỷ NDT, đứng vững trên thị trường, bà dẫn dắt đội ngũ thành công vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ngô Á Quân cũng rất hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ trong đội ngũ, được nhân viên nhận xét là quyết đoán, tầm nhìn xa, biết tạo đoàn kết, đưa Longfor trở thành biểu tượng bất động sản chất lượng cao.

Quyết định ly hôn gây chấn động và cải tổ mạnh mẽ

Bà gặp ông Thái Khuê ở Trùng Khánh trong giai đoạn khởi nghiệp và sau đó kết hôn, sinh hạ một con gái tên Thái Hinh Nghi. Sau khi kết hôn, Thái Khuê từ bỏ nghề điện tử quen thuộc để cùng vợ vật lộn trong giới bất động sản.

Ngô Á Quân và chồng, ông Thái Khuê khi còn hạnh phúc. Ảnh: Toutiao.



Sau này, khi công ty phát triển ngày càng lớn, hai người dần xa nhau do thể hiện rõ sự khác biệt về quan điểm quản trị. Ngô Á Quân chủ trương “phi gia tộc hóa”, chủ trương chọn dùng người giỏi, không dựa trên quan hệ họ hàng, ngược hẳn với chồng.

Khi công ty dần có tiếng tăm, đi vào quỹ đạo phát triển, Ngô Á Quân phát hiện nội bộ có rất nhiều nhân sự có quan hệ họ hàng, bà cho rằng đó là mối ẩn họa cho sự phát triển của tập đoàn. Bà quyết định ra tay với gia đình mình trước.

Khi bà đề nghị cho cô em gái chồng năng lực kém nghỉ việc đi đào tạo thêm, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bùng nổ. Thái Khuê cho rằng có tiền thì phải để người nhà cùng hưởng, không muốn em gái rời khỏi công ty còn Ngô Á Quân kiên trì cho rằng điều đó khiến công ty tiềm ẩn rủi ro, kiên quyết không nhân nhượng.

Hai người thường xuyên vì chuyện này mà cãi lộn. Ngô Á Quân bình tĩnh xem xét sự việc, nhận thấy quan niệm quản trị của mình và chồng rất khác nhau, nước lửa khó dung. Cuối cùng, bà đề nghị ly hôn.

Để tỏ lòng biết ơn chồng từng đồng hành hơn chục năm, bà chủ động chia cho Thái Khuê 20 tỷ HKD làm “phí chia tay”. Đồng thời, để tránh việc chồng bán cổ phiếu gây biến động cổ phần, bà đã mua lại toàn bộ cổ phần của chồng, một mình giữ quyền kiểm soát công ty.

Bà Ngô Á Quân quyết định rút lui khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý công ty trao lại cho Trần Tự Bình, một tài năng được bà đào tạo mà không trao cho con gái. Ảnh: Sina.



Sau đó, bà mạnh tay thực hiện cải tổ toàn diện, đưa Longfor vượt mốc doanh thu trăm tỷ. Sau khi ly hôn, bà vừa dốc sức cho sự nghiệp vừa quan tâm chăm lo dạy dỗ con, Sau này, khi con gái tốt nghiệp đại học, bà tặng con một nửa cổ phần trị giá 20 tỷ như một món quà, nhưng vẫn kiên định: người thừa kế không nhất thiết phải là người lãnh đạo. Mặc dù đã cho con 20 tỷ, tài sản của Ngô Á Quân vẫn đứng thứ 119 toàn cầu.

Năm 2022, do vấn đề sức khỏe, Ngô Á Quân chính thức rút lui ở tuổi 58, trao quyền điều hành cho Trần Tự Bình.

Ẩn mình nhưng không rời khỏi cuộc chơi

Ngô Á Quân luôn kín tiếng, nếu không có việc ly hôn gây chú ý, nhiều người thậm chí không biết bà là nữ tỷ phú địa ốc.

Dù rút khỏi tuyến đầu, bà vẫn chú ý theo dõi ngành bất động sản. Không chỉ là một doanh nhân thành công, bà còn là một nhà từ thiện tích cực.

Rời khỏi vị trí quản lý, Ngô Á Quân lui về tuyến sau và hoạt động từ thiện.

﻿Ảnh: Creaders.



Trong đợt dịch COVID-19, bà quyên góp 30 triệu NDT; khi xảy ra nạn lũ lụt ở Hà Nam, bà hỗ trợ 20 triệu tiền mặt và vật tư.

Khi dịch COVID-19 gây nên “mùa đông bất động sản”, nhiều doanh nghiệp vỡ nợ – bỏ dở dự án, Longfor vẫn đứng vững, nhờ tầm mắt nhạy bén và chiến lược thận trọng tiến chắc của bà.

Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp của Ngô Á Quân, cuộc đời huyền thoại của bà cho thấy thành công chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị; để thành công, người ta phải thực tế và tránh xa chủ nghĩa cơ hội. Thành công của bà không chỉ nhờ nắm bắt được xu hướng thời đại, mà còn nhờ vào tầm nhìn; những lựa chọn của bà ở mỗi thời điểm quan trọng đều đóng vai trò then chốt.

Theo Creaders