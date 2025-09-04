Tên lửa hạt nhân và "trợ thủ trung thành": 8 điều bất ngờ từ cuộc duyệt binh của Trung Quốc

Cuộc duyệt binh 3/9 của Trung Quốc kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã phô diễn loạt vũ khí mới: ICBM DF-61, DF-31BJ, DF-5C, JL-3, tên lửa siêu vượt âm DF-26D, CJ-1000, YJ-20, UAV tàng hình GJ-11, xe tăng Type 100 và chiến đấu cơ J-35.

Cuộc duyệt binh quân sự của Trung Quốc vào hôm 3/9 nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã phô diễn nhiều hệ thống vũ khí mới, trong đó có những bất ngờ đến từ các lĩnh vực then chốt như tên lửa hạt nhân và máy bay không người lái tân tiến.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý và bất ngờ từ màn trình diễn vũ khí mới nhất của Trung Quốc, trải dài từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đến các máy bay không người lái (UAV) đóng vai trò “trợ thủ trung thành” cho thế hệ chiến đấu cơ tiếp theo.

Loạt tên lửa mới xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 3/9 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Loạt tên lửa hạt nhân mới, từ đất liền đến biển

Một số bất ngờ lớn nhất đến từ các ICBM: DF-61, DF-31BJ, DF-5C và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. DF-61 và DF-31BJ trước đây chưa từng được công khai, trong khi DF-5C và JL-3 được coi là hiện đại nhất trong dòng của chúng.

Một điểm nhấn của cuộc duyệt binh là việc Trung Quốc phô diễn ba lực lượng ICBM mới và tiên tiến nhất, được thiết kế để bay qua các châu lục với tầm bắn vượt quá 5.500 km.

DF-61 được giới thiệu như một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là bản nâng cấp của DF-41, vốn được coi là ICBM hiện đại nhất của Trung Quốc.

Dù chưa từng có thông tin về DF-61 trước hôm 3/9, nhiều nhận định cho rằng nó kế thừa DF-41, với tầm bắn có thể đạt từ 12.000 đến 15.000 km.

Một bản nâng cấp khác là DF-31BJ, được cho là phiên bản đặt trong hầm phóng (silo) của DF-31 – dòng ICBM sử dụng nhiên liệu rắn.

Phiên bản tiên tiến nhất trong dòng DF-31 hiện đang hoạt động là DF-31AG, với tầm bắn hơn 11.200 km. Nó được phóng thử vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu vụ thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc trong 44 năm.

Việc xuất hiện DF-31BJ cho thấy Lực lượng Tên lửa PLA đã bắt đầu nâng cấp từ DF-31A lên DF-31B.

Tên lửa DF-5C của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Trung Quốc cũng ra mắt DF-5C, biến thể nâng cấp mới của ICBM đầu tiên của nước này – dòng DF-5 đặt trong hầm, có thể bay hơn 13.000 km.

DF-5C lần đầu được báo cáo thử nghiệm vào năm 2017. Nó có khả năng mang tới 10 đầu đạn hồi quyển độc lập (MIRV), mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu khác nhau.

DF-5C có tầm bắn mở rộng, và đài truyền hình trung ương CCTV hôm thứ Tư tuyên bố nó có thể “bao phủ toàn cầu”.

Ngoài ICBM, Trung Quốc còn trình diễn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới nhất – JL-3.

JL-3 là tên lửa đạn đạo tầm liên lục địa thế hệ thứ ba, được mang theo bởi tàu ngầm hạt nhân Type 094 và tương lai là Type 096. Với tầm bắn hơn 10.000 km, JL-3 có thể mang theo ba đầu đạn MIRV.

Tên lửa hạt nhân phóng từ trên không đầu tiên

Trước đây, Trung Quốc đã phát triển ICBM và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), nhưng còn thiếu một mắt xích quan trọng trong “bộ ba hạt nhân”: tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM).

Tuy nhiên, cuộc duyệt binh đã hé lộ rằng Trung Quốc nay đã phát triển ALBM hạt nhân đầu tiên: Jing Lei-1 (JL-1), được ra mắt trên xe tải quân sự.

Theo CCTV, JL-1 cùng với JL-3 từ tàu ngầm đã tạo thành “màn phô diễn tập trung đầu tiên” của “bộ ba hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không” của PLA.

Khả năng này được gọi là “át chủ bài chiến lược để bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ phẩm giá quốc gia”, CCTV nhấn mạnh.

Tên lửa DF-26D xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Ảnh: CCTV.

Tên lửa siêu vượt âm mới

Trung Quốc cũng giới thiệu DF-26D – biến thể mới nhất của dòng DF-26 – trong đội hình tên lửa siêu vượt âm.

Với tầm bắn tới 5.000 km, DF-26 được mệnh danh là “sát thủ Guam” vì có thể tấn công căn cứ hải quân và không quân lớn của Mỹ trên vùng lãnh thổ này. DF-26D được cho là biến thể tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM), có khả năng nhắm vào các tài sản hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Ngoài tên lửa đạn đạo, Trung Quốc còn trình làng CJ-1000 – tên lửa hành trình siêu vượt âm.

Ít thông tin được biết về CJ-1000. Nó được cho là có thiết kế giống DF-100 (ra mắt năm 2019), với tầm bắn hàng nghìn km, nằm giữa tầm trung và xuyên lục địa. Vì vậy, CJ-1000 được coi là phù hợp với năng lực tấn công chiến lược tầm xa.

Tên lửa chống hạm mới nhằm hạ gục tàu sân bay

Khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ưu thế hải quân, Bắc Kinh đã phát triển nhiều loại tên lửa chống hạm để ứng phó xung đột trên biển.

Xuất hiện trong cuộc duyệt binh có YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20 – đều là tên lửa siêu vượt âm. Chúng được thiết kế để triển khai từ máy bay trên tàu sân bay, tàu mặt nước và tàu ngầm.

Theo Tân Hoa xã, dòng YJ này “hoàn thiện hệ thống chống hạm ba chiều và tăng cường khả năng tấn công tầm xa, tốc độ cao của hải quân PLA”.

Xe tăng quân sự di chuyển qua Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: DPA.

Thiết giáp mới

Đối với lực lượng mặt đất, Trung Quốc trình diễn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới: Type 99B và Type 100.

Type 99B được coi là biến thể mới nhất của dòng Type 99 thế hệ ba, vốn có Type 99A là phiên bản tiên tiến nhất. Loại xe tăng này từng được sử dụng trong các cuộc tập trận ở địa hình cao nguyên như Tây Tạng, gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Type 99B được phát hiện vào tháng 9 năm ngoái với hai hệ thống phóng đạn APS và bốn radar điều khiển hỏa lực, nhằm đánh chặn và tiêu diệt mối đe dọa, kể cả UAV.

Một MBT mới khác – Type 100 – được coi là xe tăng thế hệ thứ tư của Trung Quốc, với tháp pháo không người lái, radar tiên tiến và hệ thống APS.

Type 100 được nhìn thấy trong buổi tổng duyệt một tuần trước lễ duyệt binh.

“Trợ thủ trung thành”

Sự tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ không người lái được thể hiện qua GJ-11 – UAV tấn công được thiết kế cho nhiệm vụ đánh chính xác và trinh sát đường không.

Loại UAV này có thiết kế tàng hình, dạng cánh bay không đuôi và hai khoang vũ khí bên trong. CCTV gọi nó là “trợ thủ trung thành” cho máy bay có người lái – một công nghệ then chốt trong phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

CCTV cũng nhắc tới “máy bay cánh không người lái” khi đội hình UAV bay qua, trong đó có GJ-11 và ba loại UAV chưa rõ khác.

Sự xuất hiện của GJ-11 cho thấy khả năng nó sẽ được biên chế cho lực lượng không quân Trung Quốc trong hoạt động cùng chiến đấu cơ.

Chiến đấu cơ trên tàu sân bay

Quá trình hiện đại hóa quân sự gần đây của Trung Quốc tập trung vào hải quân và không quân, thể hiện qua các chiến đấu cơ mới trên tàu sân bay: dòng J-15 và J-35.

Trong lễ duyệt binh, J-15T, J-15DH và J-15DT bay qua Quảng trường Thiên An Môn. J-15T được trang bị để hoạt động trong hệ thống phóng máy bay, trong khi J-15DH và J-15DT nâng cấp chuyên về tác chiến điện tử.

J-35 là chiến đấu cơ thế hệ 5 thứ hai của Trung Quốc, sau J-20, lần đầu ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái. Đây là máy bay tàng hình hoạt động trên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc – tàu Phúc Kiến.

Những sự vắng mặt gây ngạc nhiên

Dù Trung Quốc phô diễn nhiều lực lượng tên lửa, DF-27 và DF-41 – vốn được coi là tên lửa siêu vượt âm tầm trung và ICBM tiên tiến nhất của nước này – lại không xuất hiện.

Nguyên nhân được cho là Bắc Kinh muốn nhấn mạnh vào các phát triển mới nhất của lực lượng tên lửa và trình làng những hệ thống vũ khí chưa từng được công khai.