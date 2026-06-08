Thêm 3 thành viên HĐQT Eximbank xin từ nhiệm

Trước những biến động về nhân sự cấp cao, Eximbank thông báo sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào tháng 7 tới đây.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) cho biết nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT gồm các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Ba nhân sự này từ nhiệm để tập trung thời gian thực hiện các kế hoạch công việc của cá nhân. Đáng chú ý, ông Trung và ông Hiền là những người mới được bầu vào HĐQT Eximbank từ giữa tháng 4/2026.

Một lãnh đạo cấp cao khác của Eximbank là Chủ tịch Phạm Thị Huyền Trang cũng có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Theo nhà băng này, bà Trang tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách Thành viên HĐQT, đồng thời vẫn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ bất thường xem xét các nội dung nhân sự theo thẩm quyền.

Tính đến thời điểm Eximbank nhận được đơn, HĐQT của ngân hàng này có 5 thành viên gồm: bà Phạm Thị Huyền Trang là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah cùng là thành viên HĐQT độc lập và 2 thành viên khác là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung.

Thành viên HĐQT Eximbank.

Trước đó, vào ngày 29/5, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.

Cũng trong ngày 29/5, HĐQT Eximbank quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ kể từ ngày 1/6; miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/7 đối với ông Nguyễn Hướng Minh; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6 đối với ông Đào Hồng Châu.

Trước đó, 3 nhân sự này đều có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Trước những biến động về nhân sự cấp cao, Eximbank thông báo sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tại Hà Nội nhằm thực hiện công tác nhân sự. Theo kế hoạch, đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm lợi nhuận trong kỳ là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31% đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng gần 2% nhưng lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 76% mang về 36 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 3 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối 2026 ước đạt 310.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,4% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %.