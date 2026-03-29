Trung Quốc ra mắt trạm nghiên cứu nổi khổng lồ nhằm chinh phục đại dương

Trung Quốc vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng năng lực nghiên cứu đại dương với việc ra mắt cơ sở nghiên cứu nổi vận hành trong mọi điều kiện thời tiết tại Thượng Hải.

Dự án này được xác lập là một phần hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, giới thiệu mô hình đảo nổi trên biển mở hoặc nền tảng nghiên cứu hàng hải siêu lớn đầu tiên trên thế giới thuộc loại hình này.

Được thiết kế để hoạt động liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi, trạm nghiên cứu sẽ hỗ trợ hàng loạt hoạt động khoa học bao gồm phát triển thiết bị hàng hải tiên tiến, thăm dò tài nguyên biển và nghiên cứu khoa học đại dương sâu rộng. Việc triển khai này phản ánh tham vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn và có thể mở rộng cho hoạt động đổi mới sáng tạo dưới đáy biển sâu.

Cốt lõi của dự án là một hệ thống nghiên cứu đa lớp tích hợp các năng lực ngoài khơi và trên đất liền. Cơ sở này được xây dựng dựa trên ba thành phần chính bao gồm nền tảng nổi trung tâm, đội tàu phòng thí nghiệm và hạ tầng hỗ trợ trên bờ.

Nền tảng nổi áp dụng thiết kế thân đôi bán chìm giúp đảm bảo tính ổn định trong điều kiện biển động mạnh, đồng thời cho phép thử nghiệm quy mô lớn các thiết bị biển nặng hàng trăm tấn. Theo thông tin từ CCTV News, nền tảng này có khả năng hỗ trợ các sứ mệnh khoa học và nghiên cứu thực nghiệm ở độ sâu lên tới 32.800 feet (10 km). Cơ sở dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030 và khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành địa điểm thử nghiệm trên biển mở cho các hệ thống khai thác khoáng sản dưới đáy biển, thiết bị hàng hải và hạ tầng dầu khí ngoài khơi.

Bằng cách cho phép các công nghệ được thử nghiệm trong điều kiện đại dương thực tế, nền tảng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu và phát triển mang tính ứng dụng cao. Điều này cũng giúp các kỹ sư và nhà khoa học thực hiện những thí nghiệm quy mô lớn ngoài khơi dễ dàng hơn thay vì chỉ dựa vào môi trường phòng thí nghiệm hoặc gần bờ.

Được phát triển bởi Đại học Giao thông Thượng Hải, ý tưởng này kế thừa những năng lực nghiên cứu biển sẵn có của Trung Quốc như tàu lặn và tàu nghiên cứu, đồng thời giải quyết thiếu sót về một nền tảng vừa có thể di chuyển hiệu quả vừa có thể ổn định tại chỗ cho các sứ mệnh dài ngày.

Truyền thông Trung Quốc lưu ý rằng nền tảng này dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều mục tiêu công nghiệp và khoa học khác nhau. Chúng bao gồm việc thúc đẩy sử dụng thương mại tài nguyên biển, cải thiện hiểu biết về sự thay đổi của hệ sinh thái đại dương theo mùa và đóng góp vào nghiên cứu về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống.

Ngoài ra, cơ sở này còn giúp tinh chỉnh các mô hình dự báo bão, từ đó tăng cường nỗ lực ứng phó và chuẩn bị cho thiên tai tại các vùng ven biển. Theo nhà nghiên cứu Yang Jianmin, nền tảng này cũng có khả năng cơ động tương đương một tàu nghiên cứu, cho phép nhanh chóng tiếp cận các khu vực được chỉ định trước khi chuyển sang chế độ nghiên cứu ổn định.

