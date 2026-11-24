Hải quân Trung Quốc xác nhận sẽ giới thiệu máy bay huấn luyện trên hạm JL-15 tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 12. Mẫu máy bay này được thiết kế để đào tạo phi công vận hành các tiêm kích J-35 và J-15T trên tàu sân bay sử dụng máy phóng điện từ.

Hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu công khai mẫu máy bay huấn luyện tiêm kích trên hạm JL-15 tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 12. Máy bay được thiết kế để đào tạo phi công vận hành các tiêm kích trên tàu sân bay sử dụng máy phóng điện từ, trong đó có tàu Phúc Kiến và những thế hệ tàu sân bay tương lai.

JL-15 xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải

Mẫu máy bay huấn luyện tiêm kích trên tàu sân bay mới của Hải quân Trung Quốc, mang định danh JL-15, sẽ được giới thiệu tại triển lãm hàng không Chu Hải ở miền Nam nước này vào tháng tới, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Các bản tin hôm thứ Hai cho biết Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã xác nhận JL-15 sẽ góp mặt trong danh sách khí tài trưng bày tại triển lãm diễn ra từ ngày 7-13/12. Một phương tiện khác cũng xuất hiện tại sự kiện là trực thăng không người lái WZ-2.

JL-15 là nền tảng chuyên dụng để huấn luyện phi công thực hiện nhiệm vụ trên các tàu sân bay của Trung Quốc được trang bị hệ thống máy phóng điện từ.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc chính thức xác nhận sự tồn tại của mẫu máy bay huấn luyện hoạt động trên tàu sân bay mới cũng như định danh JL-15. Tuy nhiên, lực lượng này chưa công bố thêm thông tin chi tiết, hình ảnh hay tư liệu trực quan nào, ngoài tên gọi của máy bay.

Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng được truyền thông Trung Quốc dẫn lời, định danh JL-15 cho thấy đây có thể là một dòng máy bay huấn luyện trên hạm được phát triển mới với công nghệ tiên tiến, thay vì chỉ là phiên bản cải tiến cho hải quân từ mẫu máy bay huấn luyện phản lực JL-10 vốn hoạt động trên đất liền.

Huấn luyện phi công vận hành tiêm kích J-35 và J-15T

Nhiệm vụ chính của JL-15 là thu hẹp khoảng cách trong quá trình đào tạo phi công hải quân, bằng cách mô phỏng đặc tính bay và hạ cánh của các tiêm kích J-35 tàng hình và J-15T nâng cấp.

Khả năng này đặc biệt quan trọng đối với tàu sân bay Phúc Kiến – con tàu được trang bị hệ thống máy phóng điện từ – cũng như các tàu sân bay tương lai của Trung Quốc.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đôi khi cũng triển khai máy bay huấn luyện tiêm kích cho các hoạt động tuần tra và đánh chặn trên không.

Kể từ tháng 9, các máy bay huấn luyện JL-10 đã tham gia những chuyến tuần tra trên Biển Đông, khu vực có tranh chấp chủ quyền. Những máy bay này được đánh giá có khả năng cơ động tốt ở tốc độ thấp và chi phí vận hành tương đối tiết kiệm, phù hợp để đối phó với các máy bay Philippines có kích thước nhỏ và tốc độ chậm.

Trước đó, ảnh vệ tinh từng ghi nhận những máy bay được cho là mẫu huấn luyện mới của Hải quân Trung Quốc xuất hiện trên một tàu sân bay. Một số bức ảnh chưa được xác minh lan truyền trên mạng cũng dường như cho thấy nguyên mẫu của dòng máy bay này.

Trong các bức ảnh nói trên, chiếc máy bay có hai động cơ và hai ghế ngồi bố trí nối tiếp. Thiết kế của nó dường như có bộ càng hạ cánh được gia cố để chịu lực khi phóng bằng máy phóng và hạ cánh bằng cáp hãm trên tàu sân bay.

Máy bay cũng có các cửa hút khí đặt ở hai bên thân, phía dưới cánh, tương tự tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ. Cấu hình khí động học này có thể giúp tạo lực nâng lớn ở tốc độ thấp, một đặc điểm quan trọng đối với hoạt động trên tàu sân bay.

Trung Quốc phô diễn hàng loạt máy bay và tàu chiến tại Chu Hải

Trực thăng không người lái WZ-2 cũng sẽ góp mặt trong danh sách khí tài của Hải quân Trung Quốc tại triển lãm tháng tới ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Sự kiện này còn được biết đến với tên gọi Airshow China.

WZ-2 lần đầu được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo các bản tin, mẫu trực thăng không người lái này sẽ được trưng bày tĩnh ngoài trời cùng nhiều khí tài khác, gồm tiêm kích trên hạm J-15T, trực thăng chống ngầm hoạt động trên tàu chiến Z-20F và máy bay tuần tra chống ngầm Y-9.

Hải quân Trung Quốc cũng sẽ đưa một loạt máy bay tham gia các màn trình diễn trên không, gồm tiêm kích tàng hình trên hạm J-35, J-15T, máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600, máy bay huấn luyện JL-15 cùng các trực thăng Z-20J và Z-8C.

Các màn trình diễn dự kiến bao gồm bay đội hình và diễn tập mô phỏng tấn công sân bay.

Ngoài máy bay, ba tàu chiến của Trung Quốc cũng sẽ được bố trí tại cảng Gaolan ở Chu Hải và mở cửa cho công chúng tham quan trong thời gian triển lãm.

Các tàu này gồm tàu đổ bộ tấn công Type 075, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 và khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Type 054A.

Theo SCMP