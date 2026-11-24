Nhờ sự hỗ trợ của Tạp chí điện tử VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam, hai hộ nghèo ở xã Lương Sơn (Nghệ An) đã có căn nhà mới khang trang. Mái ấm mới giúp các hộ gia đình ở Nghệ An an cư, thêm vững tin vào năm mới.