Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển vật liệu quang khắc nội địa để giảm phụ thuộc vào Nhật Bản, quốc gia chiếm tới 50-80% sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ tự cung của Trung Quốc với vật liệu KrF mới đạt khoảng 3%, còn ArF chưa đến 1%.

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển vật liệu quang khắc nội địa – thành phần thiết yếu trong sản xuất chip – trong bối cảnh các nhà xuất khẩu Nhật Bản siết chặt kiểm soát. Dù thị trường được dự báo tăng trưởng nhanh, tỷ lệ tự cung của Trung Quốc đối với các dòng vật liệu tiên tiến như ArF và KrF vẫn ở mức rất thấp.

Thị trường quang khắc Trung Quốc có thể tăng gần gấp đôi vào năm 2030

Đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các nhà xuất khẩu Nhật Bản, Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ vật liệu quang khắc lớn nhất thế giới – đang đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm thay thế trong nước. Mục tiêu là củng cố an ninh chuỗi cung ứng và tăng khả năng tự chủ đối với loại vật liệu quan trọng trong sản xuất wafer silicon.

Theo dự báo của Frost & Sullivan, ngành vật liệu quang khắc Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hằng năm (CAGR) 13,4% trong 5 năm tới. Thị trường đại lục, đạt doanh thu 7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ USD) vào năm 2025, được dự báo tăng lên 13,1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các ứng dụng cao cấp, bao gồm vật liệu quang khắc ArF và KrF. Các nhà cung cấp trong nước đang tìm cách mở rộng năng lực vượt ra ngoài những dòng sản phẩm phục vụ quy trình sản xuất chip ở các thế hệ công nghệ trưởng thành, theo Frost & Sullivan.

Hiện thị trường vật liệu quang khắc toàn cầu vẫn nằm dưới sự chi phối của các doanh nghiệp Nhật Bản. Ước tính của nhà sản xuất thiết bị công nghiệp Seishin Trading vào tháng 12/2025 cho thấy Nhật Bản chiếm khoảng 50-80% sản lượng vật liệu quang khắc trên thế giới. Trong số những nhà cung cấp lớn của nước này có JSR và Tokyo Ohka Kogyo.

“Thị trường vật liệu quang khắc sẽ tiếp tục mở rộng nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI)”, Li Yang, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Sinolink Securities có trụ sở ở Thượng Hải, nhận định. “Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu vật liệu quang khắc cao cấp”.

Ông cho rằng trong bối cảnh Nhật Bản siết chặt nguồn cung và triển vọng phía trước còn nhiều bất định, việc phát triển các sản phẩm thay thế trong nước là yêu cầu cấp thiết.

Một năm trước, Nhật Bản đã sửa đổi Lệnh kiểm soát thương mại xuất khẩu, đưa các loại vật liệu quang khắc cao cấp, trong đó có dòng ArF và EUV, vào diện phải được cấp phép xuất khẩu theo từng trường hợp cụ thể. Thời gian xem xét cấp phép được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày. Theo Li Yang, khoảng 110 doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc cũng thuộc diện bị giám sát chặt chẽ hơn.

Trung Quốc mới tự cung được 3% vật liệu quang khắc KrF

Vật liệu quang khắc là chất nhạy sáng được sử dụng trong quá trình quang khắc để chuyển các mẫu mạch điện lên wafer silicon. Đây là một trong những đầu vào thiết yếu của ngành sản xuất chip.

Các loại vật liệu này được phân chia theo bước sóng phơi sáng. Trong đó, KrF, ArF và EUV thuộc nhóm công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời đang trở thành những mắt xích dễ bị gián đoạn trong chuỗi cung ứng bán dẫn của Trung Quốc.

Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Vật liệu Điện tử Trung Quốc, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu trong nước bằng nguồn cung nội địa đối với vật liệu quang khắc KrF chỉ đạt khoảng 3% trong năm 2025. Với dòng ArF, tỷ lệ này còn thấp hơn 1%.

“Khả năng tự cung thấp tiềm ẩn rủi ro, nhưng đồng thời cũng cho thấy dư địa tăng trưởng và tiềm năng cải thiện rất lớn”, Zhou Zheng, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Aijian Securities ở Thượng Hải, nhận định.

Theo ông, Trung Quốc cần bảo đảm khả năng tự chủ nguồn cung. Ngành vật liệu quang khắc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng năng lực sản xuất trong nước.

Thị trường chứng khoán đại lục cũng đã phản ánh kỳ vọng này. Ngay cả khi cổ phiếu nhóm A nói chung chịu áp lực bán trên diện rộng, các mã thuộc lĩnh vực vật liệu quang khắc vẫn tăng hơn 4,4% trong tháng tính đến trưa thứ Ba.

“Việc thay thế sản phẩm nhập khẩu bằng hàng nội địa từ lâu đã là động lực thúc đẩy cổ phiếu công nghệ Trung Quốc”, Zhou nói thêm.

Doanh nghiệp Trung Quốc mất nhiều năm để phát triển và kiểm định sản phẩm

Theo Li Yang của Sinolink Securities, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời phân tích ngược công thức của sản phẩm gốc thông qua những mẫu vật liệu quang khắc thành phẩm.

Tuy nhiên, đưa sản phẩm mới vào chuỗi cung ứng bán dẫn không phải quá trình có thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Ở khâu khách hàng, việc kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm thường kéo dài từ 2-3 năm.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ ngành vật liệu quang khắc thông qua các chính sách tài chính và ưu đãi ở cấp địa phương.

Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở miền Nam Trung Quốc, triển khai các khoản hỗ trợ cho dự án công nghiệp vật liệu quang khắc với mức tối đa 10 triệu nhân dân tệ.

Trong khi đó, thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, cung cấp khoản tài trợ tương đương tối đa 20% chi phí R&D, với hạn mức 5 triệu nhân dân tệ mỗi doanh nghiệp mỗi năm.

Định hướng này cũng phù hợp với chính sách công nghiệp cấp quốc gia. Theo kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển ngành sản xuất thông tin điện tử được công bố hồi tháng 9, Trung Quốc sẽ triển khai một chương trình đặc biệt nhằm nâng cấp các linh kiện và vật liệu điện tử cao cấp.

Mục tiêu của chương trình là “khắc phục những điểm yếu trong các vật liệu bán dẫn chủ chốt”. Vật liệu quang khắc nằm trong nhóm vật liệu điện tử được ưu tiên này.

Theo SCMP