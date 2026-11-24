Theo tiết lộ của The New York Times (NYT) và Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại vị trí điều hành Nvidia.

Ông Trump đã giao Phó Tổng thống J.D. Vance, người có quan hệ mật thiết với Thung lũng Silicon, đứng ra dàn xếp hậu trường. Sau nhiều ngày vận động, chính quyền Trump đã đưa ra những bảo đảm về an ninh quốc gia với hội đồng quản trị Nvidia, mở đường cho Huang trở lại ghế CEO.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành. Cổ phiếu công ty có thời điểm tăng vọt 36%, kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi lên.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NYT sáng cùng ngày, ông Trump không giấu được vẻ hài lòng. Ông còn hỏi phóng viên: “Tối qua tôi xử lý đẹp đấy chứ?”.

Ông nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng công ty này phải do ông ấy điều hành. Không ngờ quyết định đó lại tạo ra tác động lớn đến vậy. Thành thật mà nói, tôi chưa từng chứng kiến chuyện tương tự. Cổ phiếu đã tăng mạnh”.

Thông báo của Nvidia về quyết định phục chức cho ông Jensen Huang. Ảnh: ETToday.

Ông Trump giao ông Vance đứng ra dàn xếp

Tờ NYT dẫn lời hai nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, dù những nghi vấn an ninh quốc gia phát sinh từ mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Jensen Huang và một phụ nữ bị nghi là người cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Trung Quốc, ông Trump vẫn quyết định tìm mọi cách giúp ông trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Vào cuối tuần trước, ông Trump yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance trực tiếp nói chuyện với Jensen Huang, đồng thời phối hợp với hội đồng quản trị Nvidia để tháo gỡ khúc mắc.

Trong các cuộc trao đổi kín, Vance đã giúp Huang và hội đồng quản trị Nvidia có được điều họ cần: sự bảo đảm rằng chính quyền Trump không xem bản thân Huang là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chỉ một số rất ít quan chức cấp cao nhất trong chính quyền được biết về những cuộc tiếp xúc này.

Phó Tổng thống Vance là một trong những thành viên chính quyền Trump có quan hệ sâu rộng nhất với giới công nghệ Thung lũng Silicon. Ông thân thiết với nhiều nhân vật ủng hộ Huang, trong đó có nhà đầu tư David Sacks, đồng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống.

Tối Chủ nhật, hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia thông báo với chính quyền Trump rằng công ty sẽ công bố việc Huang trở lại vị trí CEO trước giờ giao dịch chứng khoán Mỹ ngày thứ Hai. Kế hoạch được triển khai trót lọt, không để rò rỉ thông tin trước thời điểm công bố. Điều này khiến ông Trump đặc biệt hài lòng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Hai, Trump thừa nhận ông đã trực tiếp và gián tiếp trao đổi với hội đồng quản trị Nvidia, đồng thời bày tỏ quan điểm rất mạnh mẽ về vấn đề này.

Ông nói: “Tôi bảo họ: 'Trời ơi, quả tên lửa này đang bay sai hướng rồi'. Giờ thì nó đã quay lại đúng hướng”.

Trong thông báo về việc Huang trở lại, Nvidia cũng cho biết sẽ thành lập một ủy ban tuân thủ quy định mới nhằm trấn an dư luận rằng công ty vẫn nghiêm túc xử lý cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc buôn lậu chip tiên tiến.

Ông Trump có quan hệ thân thiết với CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Ông Trump tham vấn quan chức cấp cao về nguy cơ an ninh

Bloomberg dẫn lời các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết hai ông Trump và Vance đã được báo cáo về những vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, họ không thấy bằng chứng nào cho thấy Huang có hành vi phạm pháp hoặc gây nguy hiểm cho an ninh Mỹ.

Thậm chí, ông Trump cho rằng hợp tác chặt chẽ với Huang là phương án có lợi nhất để chính phủ bảo vệ an ninh quốc gia.

Trump tiết lộ ông đã trực tiếp hỏi Bộ trưởng Tư pháp Blanche và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard về việc Huang có tham gia trực tiếp vào hoạt động buôn lậu chip hay không. Câu trả lời ông nhận được là “không”.

Trump giải thích: “Trước khi đưa ra đề xuất này, tôi phải xác minh với họ trước. Các bạn thử nghĩ xem, tôi không thể vừa làm việc này xong thì đột nhiên có người bị truy tố vì một tội danh nào đó”.

Ông nói thêm rằng cuộc điều tra đã được tiến hành trong một thời gian dài. “Nếu có vấn đề gì, tôi đã không làm như vậy”.

Tổng thống Trump cho rằng Jensen Huang đã sai khi từ chức

Theo Trump, thái độ của HĐQT Nvidia trong cuộc trao đổi với ông tối Chủ nhật đã thay đổi đáng kể so với một tuần trước, trong bối cảnh giá cổ phiếu công ty lao dốc.

Ông ngầm cho rằng các nhà đầu tư không đặt nhiều niềm tin vào CEO tạm quyền Colette Kress. Trump thậm chí nhận xét màn thể hiện của bà trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CNBC Jim Cramer không tốt.

Trump cho rằng việc ông Huang từ chức trước đó là một sai lầm. Ông nói với NYT: “Tôi sẽ không xử lý chuyện này theo cách ông ấy đã làm”.

Đề cập đến bê bối tình ái khiến Huang vướng vào những nghi vấn an ninh, Trump nhận xét: “Nếu không có chuyện đó thì mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều, bởi chính nó đã khiến mọi người chú ý. Các bạn biết đấy, chuyện này liên quan đến tình dục, mà tình dục thì luôn hấp dẫn truyền thông hơn cổ phiếu”.

Trump cũng tiết lộ ông Huang và vợ là Lori đã giải quyết những bất đồng trong gia đình. Ông nói: “Ông ấy có một người vợ vô cùng, vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Họ đã giải quyết được vấn đề. Bà ấy là một người phụ nữ phi thường”.

Nhân viên Nvidia vui mừng chào đón ông Jensen Huang quay trở lại vị trí lãnh đạo công ty. Ảnh: Reuters.

Đồng minh Thung lũng Silicon gây sức ép, Bộ trưởng Tài chính thay đổi thái độ

Bloomberg nhận định việc Huang bất ngờ trở lại ghế CEO là kết quả của chiến dịch vận động liên tục từ Trump và nhiều đồng minh. Họ cho rằng Huang có vai trò quá quan trọng đối với tương lai Nvidia nói riêng và toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung.

Các đồng minh của đảng Cộng hòa trong giới công nghệ Thung lũng Silicon, bao gồm David Sacks và Brad Gerstner, nhà sáng lập kiêm CEO công ty đầu tư công nghệ Altimeter Capital, từng công khai nghi ngờ tính xác thực của những cáo buộc nhằm vào Huang. Họ lập luận rằng việc đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo là lựa chọn có lợi nhất cho cả cổ đông Nvidia lẫn nước Mỹ.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người trước đó công khai phản đối việc Huang trở lại, cũng thay đổi lập trường vào cuối tuần. Ban đầu, ông Bessent yêu cầu Nvidia tìm người kế nhiệm từ bên ngoài công ty. Nhưng đến Chủ nhật, Bessent lại nói: “Đúng là tôi từng nói họ nên tìm người bên ngoài, nhưng giờ ông ấy đang ở bên ngoài rồi còn gì”.

Vì sao ông Trump nhất quyết phải giải cứu Jensen Huang?

Theo Bloomberg, sự việc cho thấy thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng đến mức nào trong các quyết định của Trump. Việc Huang rời Nvidia không chỉ giáng đòn mạnh vào cổ phiếu công ty mà còn góp phần khoét sâu đà suy giảm của toàn thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong nhiệm kỳ hiện nay của ông Trump, làn sóng AI luôn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Nvidia lại chính là doanh nghiệp đứng ở trung tâm của cơn sốt này. Đầu tư vào phần cứng công nghệ, phần mềm và trung tâm dữ liệu hiện chiếm hơn 1/3 tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng của Moody's Analytics, ước tính có tới 1/3 mức tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ trong năm nay có thể bắt nguồn từ làn sóng AI. Đóng góp này không chỉ đến từ đầu tư trực tiếp vào AI mà còn từ hiệu ứng tài sản: giá cổ phiếu tăng giúp người dân giàu lên trên giấy tờ, qua đó thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.

Zandi cảnh báo: “AI đang là đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế. Nếu đoàn tàu AI trật bánh, toàn bộ nền kinh tế cũng sẽ trật bánh theo”.

Ông Jensen Huang trả lời truyền thông sau khi được phục chức. Ảnh: Reuters.

Cả ông Trump và Nvidia đều đang đặt cược lớn

Tuy nhiên, Bloomberg cảnh báo việc đưa Huang trở lại cũng khiến Nhà Trắng đối mặt với những rủi ro không nhỏ.

Bộ Tư pháp Mỹ và hội đồng quản trị Nvidia vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan. Nếu xuất hiện thêm bằng chứng về những hành vi đáng ngờ, nếu phát hiện Huang có hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, hoặc nếu xác nhận ông đã bị cơ quan tình báo Trung Quốc xâm nhập và chi phối, chính quyền Trump cũng khó tránh khỏi tác động tiêu cực.

Hiện các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đều yêu cầu làm rõ ông Trump đã dựa trên những thông tin nào để đưa ra bảo đảm với Nvidia.

Dennis Wilder, cựu quan chức CIA và Nhà Trắng, hiện công tác tại Đại học Georgetown, nhận định: “Nvidia đang chấp nhận một rủi ro cực lớn, bởi họ không biết CIA đang nắm giữ những bằng chứng gì về hoạt động gián điệp, cũng không biết mức độ nghiêm trọng của những bằng chứng đó”.

Theo Wforum