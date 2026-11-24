Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phương Tây bí mật chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine hoặc xảy ra các cuộc tấn công thông thường gây hậu quả thảm khốc.

Nga cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc tấn công phủ đầu nếu xuất hiện những tình huống nhất định, trong đó có các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường gây hậu quả thảm khốc hoặc việc phương Tây bí mật chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng Kiev và các đồng minh NATO đã tạo ra những tình huống có thể khiến Moscow cân nhắc phương án này.

Nga nêu điều kiện có thể phát động tấn công hạt nhân phủ đầu

Ngày 23/11, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo Moscow có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu trong những trường hợp nhất định.

“Việc sử dụng trên diện rộng các phương tiện phi hạt nhân gây ra những thảm họa có thể khiến Liên bang Nga phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu”, ông Medvedev viết trong một bài báo đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Moscow. Hãng thông tấn nhà nước TASS sau đó trích dẫn nội dung bài viết.

Ông Medvedev cũng cảnh báo việc phương Tây bí mật hoặc ngấm ngầm cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev sẽ khiến Nga có cơ sở chính đáng để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.

“Kiev và các đồng minh phải nhớ rằng Liên bang Nga không chỉ có quyền mà trong những tình huống khác nhau còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông viết.

Tuyên bố của cựu Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine kéo dài gần 5 năm và sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Kiev.

Ông Medvedev cho rằng Ukraine cùng các đồng minh phương Tây đã tạo ra những hoàn cảnh mà Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin luôn thận trọng đánh giá những hệ quả trước khi đưa ra quyết định.

“Về mặt hình thức, trong một số trường hợp, các bên cùng chống lại chúng ta, bao gồm Ukraine, các nước NATO và một số quốc gia phương Tây không thuộc liên minh, đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải xem xét khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân”, ông Medvedev viết trong bài báo có tiêu đề “Chủ quyền quốc gia và vũ khí hạt nhân: Các khía cạnh pháp lý quốc tế trong bảo đảm an ninh quốc gia”.

Dù đưa ra cảnh báo cứng rắn, ông Medvedev cho biết Tổng thống Putin luôn dựa trên việc phân tích toàn diện các yếu tố và cân nhắc tính tương xứng giữa thiệt hại thực tế mà Nga phải gánh chịu với biện pháp đáp trả.

Ông cũng giải thích Nga chưa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine vì Moscow chưa nhận thấy sự cần thiết phải làm như vậy. Tuy nhiên, ông cảnh báo cách tính toán này có thể thay đổi nếu tình hình diễn biến khác đi.

“Rõ ràng, cho đến nay, diễn biến của cuộc khủng hoảng Ukraine chưa tạo ra tình trạng buộc Nga phải trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông viết.

“Quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã không được đưa ra vì chưa có nhu cầu trực tiếp phải làm điều đó”, ông Medvedev nói thêm, sử dụng cách gọi mà Điện Kremlin thường dùng để chỉ cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Medvedev nói Nga có thể có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo ông Medvedev, học thuyết hạt nhân của Nga không quy định rõ ràng việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Tuy nhiên, một số kịch bản nhất định vẫn có thể tạo cơ sở để Moscow hành động trước, trong đó có những cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường gây hậu quả thảm khốc hoặc việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân thuộc thẩm quyền duy nhất của Tổng thống Putin.

“Khi đưa ra những quyết định như vậy, Tổng thống Nga luôn dựa trên việc phân tích đầy đủ mọi yếu tố và cân nhắc tính tương xứng giữa thiệt hại thực tế gây ra với các biện pháp đáp trả”, ông Medvedev viết.

“Chính quyền Kiev và những bên hậu thuẫn họ không được nuôi dưỡng những ảo tưởng nguy hiểm”, ông cảnh báo.

“Nếu những kịch bản nêu trên xảy ra, nguyên thủ quốc gia không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất cả những người hiện đang đổ thêm dầu vào lửa phải nhận thức đầy đủ điều này”, ông Medvedev tuyên bố.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp ngày 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo ba cường quốc hạt nhân nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến loại vũ khí này.

Dù hội nghị không tạo ra đột phá lớn về cắt giảm vũ khí, ba nhà lãnh đạo tái khẳng định trong tuyên bố chung rằng không thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra.

Nga viện dẫn phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế

Để củng cố lập luận, ông Medvedev viện dẫn ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) năm 1996. Theo cách diễn giải của ông, luật pháp quốc tế không cấm tuyệt đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp sự tồn vong của một quốc gia bị đe dọa.

Trong ý kiến tư vấn khi đó, ICJ kết luận rằng việc đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nhìn chung sẽ vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, tòa án không đưa ra kết luận dứt khoát về tính hợp pháp của hành động này trong những tình huống tự vệ cực đoan, khi sự tồn tại của một quốc gia bị đặt trước nguy cơ.

Ông Medvedev từng giữ chức Tổng thống Nga giai đoạn 2008-2012, sau đó làm Thủ tướng dưới thời ông Putin. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông ngày càng trở thành một trong những tiếng nói cứng rắn nhất của Moscow về nguy cơ leo thang hạt nhân.

Cựu Tổng thống Nga nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO làm suy yếu những nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông chỉ trích việc Đức tham gia các cơ chế răn đe hạt nhân và cho rằng chính sách chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO không phải là cách diễn giải được tất cả các bên chấp nhận đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Cũng trong ngày 23/11, ông Medvedev cáo buộc Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép đối với Iran. Ông cho rằng Washington đã sử dụng những lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân làm lý do biện minh cho hành động quân sự nhằm vào Tehran, trong khi vẫn theo đuổi các mục tiêu riêng của mình.

Theo TASS, Fox News