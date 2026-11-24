Đến chiều 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 16 người thương vong, trong đó 6 người tử vong và 10 người bị thương.

Cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Đồng Đa. Ảnh: BVCC

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 6 trường hợp tử vong, có 5 người được xác định danh tính, gồm 3 nữ và 2 nam, sinh trong các năm từ 1964 đến 1987. Một trường hợp chưa rõ họ tên, sinh năm 1971.

Phần lớn các trường hợp tử vong ngoại viện được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; một trường hợp tử vong do đa chấn thương được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

10 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có 4 bệnh nhân, trong đó 2 trường hợp đa chấn thương, một người bị chấn động não và một người bị gãy liên mấu chuyển đùi phải.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 bệnh nhân, gồm 2 trường hợp gãy xương đùi phải và 2 trường hợp đa vết thương phần mềm.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 bệnh nhân, bị vết thương vùng đầu và vết thương vùng mặt.

Hiện trường vụ nổ ở Hà Nội Nguyễn Văn Tuyết.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, đào bới khu vực nhà bị sập và ngành y tế bố trí 2 kíp cấp cứu ở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng, trong khi các tổ cấp cứu khác thực hiện nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.

Để bảo đảm không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa người bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị. Các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao được bố trí trực tiếp tham gia cứu chữa.

Các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi cần thiết.

Đồng thời, các đơn vị phải chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với bệnh nhân có chỉ định, duy trì nhân lực và phương tiện thường trực cấp cứu 24/24 giờ.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân.

Với những trường hợp bệnh nhân nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện, các đơn vị phải chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị ngành y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nhân thân những nạn nhân chưa rõ danh tính; quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cũng như thân nhân.

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc xảy ra lúc 8h ngày 24/11, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động và khẩn trương điều động lực lượng cấp cứu đến hiện trường.