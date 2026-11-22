Không quân Mỹ đã triển khai những tiêm kích F-15EX Eagle II đầu tiên theo biên chế thường trực đến căn cứ Kadena ở Okinawa, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau hơn 47 năm Mỹ bắt đầu thay thế lực lượng F-15 thường trực tại căn cứ chiến lược gần eo biển Đài Loan.

Không quân Mỹ đã triển khai những chiếc F-15EX Eagle II đầu tiên theo biên chế thường trực tới căn cứ Kadena ở Okinawa, Nhật Bản. Động thái này đánh dấu sự trở lại của lực lượng tiêm kích Mỹ được bố trí lâu dài tại một trong những vị trí chiến lược nhạy cảm nhất ở Thái Bình Dương, sau hơn 47 năm kể từ khi những chiếc F-15 đầu tiên tới đây.

Không quân Mỹ bắt đầu khôi phục sự hiện diện thường trực của lực lượng tiêm kích tại căn cứ Kadena ở Okinawa với việc đưa những chiếc F-15EX Eagle II đầu tiên đến đây theo biên chế lâu dài. Đây là dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không có tầm hoạt động xa, được đánh giá có vai trò quan trọng trong chiến lược không quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kadena là một trong những căn cứ có vị trí nhạy cảm nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương, đồng thời nằm gần eo biển Đài Loan – điểm nóng tiềm tàng trong căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trong nhiều thập kỷ, căn cứ này giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới triển khai lực lượng không quân tiền phương của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

Không quân Mỹ công bố lựa chọn F-15EX thay thế các tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15C/D Eagle tại Kadena từ năm 2022. Những chiếc F-15C/D đầu tiên được triển khai thường trực đến căn cứ này ngày 29/9/1979. Vì vậy, việc F-15EX xuất hiện đánh dấu khởi đầu cho đợt hiện diện thường trực bằng dòng máy bay mới đầu tiên tại Kadena sau hơn 47 năm.

Những chiếc máy bay chiến đấu F-15EX đầu tiên đã đến căn cứ không quân Kadena để triển khai thường trực. Ảnh: Không quân Mỹ.

F-15 lần đầu đến Kadena trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhóm F-15 đầu tiên được điều động từ lục địa Mỹ tới Kadena gồm 16 chiếc. Chúng được biên chế cho Không đoàn Tiêm kích Chiến thuật số 18, thay thế các tiêm kích thế hệ thứ ba F-4D Phantom II đã cũ.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, khi F-15 trở thành dòng tiêm kích đầu tiên được đưa vào hoạt động tại khu vực.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Thái Bình Dương chưa phải ưu tiên hàng đầu trong chiến lược không quân Mỹ. Điều này xuất phát không chỉ từ giai đoạn hòa dịu trong quan hệ Mỹ - Trung, mà còn bởi Washington phải đối mặt với thách thức lớn hơn từ Liên Xô, khối Hiệp ước Warsaw và lực lượng không quân của các quốc gia Trung Đông thân Liên Xô.

Bối cảnh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Trung Quốc được xem là đối thủ duy nhất có năng lực cạnh tranh tương đương với Mỹ về công nghệ quân sự trên không. Do đó, việc triển khai lực lượng tại Đông Bắc Á trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington.

F-15C/D từng tạo ra bước tiến công nghệ đáng kể so với F-4D Phantom II mà dòng máy bay này thay thế. Được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không, F-15 sở hữu hai động cơ mạnh mẽ, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao, radar tiên tiến và khả năng mang theo lượng lớn vũ khí không đối không.

Radar AN/APG-63 giúp phi công phát hiện và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa tốt hơn đáng kể. Khả năng hoạt động ở độ cao và tốc độ lớn cũng mang lại lợi thế đáng kể cho F-15 trước nhiều dòng tiêm kích chủ lực của Liên Xô khi đó, như MiG-23 và MiG-21.

Thiết kế của F-15 dựa trên quan điểm rằng giành quyền kiểm soát bầu trời là điều kiện thiết yếu để các chiến dịch quân sự rộng lớn hơn của Mỹ thành công.

Dù vậy, khả năng F-15 đối phó với những máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của Liên Xô vẫn từng bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, đặc biệt là các dòng tiêm kích đánh chặn MiG-25PD và MiG-31. Trong đó, F-15 từng gặp khó khăn khi đối phó với MiG-25 trong Chiến tranh Vùng Vịnh.

Máy bay chiến đấu F-15C/D tại căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản trước khi rút quân. Ảnh: Không quân Mỹ.

F-15EX hiện đại nhưng vẫn bị đánh giá lép vế trước tiêm kích Trung Quốc

Việc Mỹ thay thế những chiếc F-15 đã gần nửa thế kỷ tuổi bằng một biến thể mới của chính dòng máy bay này phản ánh những khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm mẫu tiêm kích kế nhiệm F-15 từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Military Watch Magazine, chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm F-22 đã không tạo ra được một phương án thay thế khả thi cho dòng F-15C/D trong vai trò triển khai rộng rãi tại các căn cứ tiền phương.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, F-15C/D có ưu thế áp đảo trước các dòng tiêm kích Trung Quốc. Tuy nhiên, F-15EX hiện nay bị đánh giá là kém hơn đáng kể so với những máy bay chiến đấu thế hệ mới của Bắc Kinh, nổi bật là tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không J-20 thế hệ thứ năm.

Trung Quốc dự kiến đưa những tiêm kích thế hệ thứ sáu đầu tiên vào biên chế khoảng năm 2030. Nếu kịch bản này thành hiện thực, F-15EX có nguy cơ bị đặt sau các máy bay Trung Quốc tới gần hai thế hệ về công nghệ.

Dẫu vậy, F-15EX vẫn là bước nâng cấp đáng kể so với F-15C/D. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn, giảm yêu cầu bảo dưỡng và có khả năng sử dụng những thế hệ vũ khí mới hơn.

Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp tục dựa vào một dòng tiêm kích được phát triển từ nhiều thập kỷ trước, thay vì một thiết kế hoàn toàn mới với công nghệ tiên tiến hơn, được Military Watch Magazine xem là dấu hiệu cho thấy vị thế sức mạnh không quân Mỹ đã suy giảm tương đối so với Trung Quốc trong 40 năm qua.

Khả năng sống sót của những máy bay không có công nghệ tàng hình khi hoạt động tại một căn cứ tiền phương gần Trung Quốc như Kadena cũng nhiều lần bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Đây là thách thức đáng kể đối với việc duy trì lực lượng F-15EX thường trực tại khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột cao.

Theo MW