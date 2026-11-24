Công ty Umbra của Mỹ giới thiệu vệ tinh radar Freetail 5, có khả năng chụp ảnh bề mặt Trái Đất với độ phân giải 5 cm, hoạt động cả ban đêm và xuyên qua mây. Hệ thống dự kiến phục vụ các nhiệm vụ tình báo, giám sát quân sự và theo dõi biến động trên mặt đất.

Công ty công nghệ vũ trụ Umbra của Mỹ vừa giới thiệu Freetail 5, vệ tinh radar thế hệ mới có khả năng chụp ảnh bề mặt Trái Đất với độ phân giải lên tới 5 cm từ không gian. Được trang bị ăng-ten dạng lưới đường kính 5 m và hệ thống radar mạnh gấp 4 lần công nghệ hiện tại của hãng, vệ tinh này hướng tới các nhiệm vụ tình báo, giám sát quân sự và theo dõi những thay đổi trên mặt đất.

Vệ tinh radar có thể ghi hình chi tiết đến 5 cm

Mang tên Freetail 5 (FT-05), vệ tinh mới kết hợp ăng-ten lưới độ lợi cao đường kính 5 m với kiến trúc phần cứng có thể cấu hình bằng phần mềm, trong một thiết bị có trọng lượng khoảng 200 kg.

Umbra cho biết hệ thống này được thiết kế để cung cấp năng lực chụp ảnh radar vốn trước đây thường chỉ xuất hiện trên những vệ tinh có kích thước lớn hơn nhiều.

Freetail 5 thuộc dòng vệ tinh Freetail mới của Umbra, được sản xuất tại Mỹ và thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. So với công nghệ hiện có của công ty, vệ tinh mới có công suất radar cao gấp 4 lần và diện tích ăng-ten lớn gấp đôi, đạt tổng cộng 20 m² khi triển khai hoàn chỉnh.

Theo Umbra, mỗi vệ tinh có thể tạo ra hàng trăm ảnh chất lượng cao mỗi ngày với độ phân giải 25 cm. Hệ thống cũng có khả năng ghi hình ở mức chi tiết hơn, xuống tới 5 cm. Khối thiết bị radar có thể được cấu hình với băng thông chụp ảnh lên tới 4 GHz.

Vệ tinh Freetail 5 đầu tiên dự kiến sẵn sàng phóng vào quý I/2028. Umbra đặt mục tiêu đưa hệ thống ra thị trường thương mại vào khoảng giữa năm đó.

Nhắm tới các nhiệm vụ tình báo và giám sát quân sự

Khác với vệ tinh quang học truyền thống, hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có thể ghi hình bề mặt Trái Đất cả vào ban đêm và xuyên qua các lớp mây. Nhờ đó, công nghệ này đặc biệt hữu ích trong việc giám sát những khu vực mà bóng tối, thời tiết hoặc điều kiện khí quyển khiến các hệ thống chụp ảnh thông thường gặp hạn chế.

Umbra cho biết Freetail 5 được phát triển để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, tình báo và nghiên cứu tiên tiến của Mỹ cùng các đồng minh. Những ứng dụng dự kiến bao gồm chụp ảnh độ phân giải cao, giám sát hàng hải, theo dõi môi trường, ứng phó thiên tai và nghiên cứu khoa học.

Vệ tinh hỗ trợ tạo ra các sản phẩm ảnh với ba chế độ phân cực: đơn phân cực, kép và bốn phân cực. Thiết bị cũng có thể hoạt động trên cả quỹ đạo cực và quỹ đạo có độ nghiêng trung bình, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu và tăng tần suất chụp ảnh tại những khu vực được ưu tiên giám sát.

Ngoài ra, Freetail 5 được thiết kế để hỗ trợ nhiều năng lực tiên tiến như bay theo đội hình, chụp ảnh đa tĩnh, tạo ảnh 3D chỉ trong một lượt bay qua và truyền dữ liệu trực tiếp tới khu vực tác chiến.

Những tính năng này cho phép nhiều vệ tinh phối hợp hoạt động, qua đó cải thiện khả năng thu thập hình ảnh và xác định vị trí mục tiêu trên mặt đất.

Một năng lực khác mà Umbra dự kiến hỗ trợ là phát hiện thay đổi kết hợp (coherent change detection). Đây là kỹ thuật so sánh các lần quan sát bằng radar để nhận diện những biến đổi rất nhỏ trên bề mặt địa hình.

Theo công ty, hệ thống có thể phát hiện những thay đổi ở quy mô dưới 1 cm. Khả năng này có thể giúp nhận biết các biến động khó quan sát bằng hình ảnh thông thường, phục vụ giám sát cơ sở hạ tầng, hoạt động quân sự và những thay đổi tại các khu vực trọng yếu.

Vệ tinh được sản xuất chủ yếu bằng công nghệ của Mỹ

Freetail 5 đang được chế tạo tại cơ sở sản xuất rộng khoảng 4.645 m² của Umbra ở Goleta, bang California.

Công ty cho biết toàn bộ phần mềm điều khiển bay của vệ tinh do Umbra tự phát triển, trong khi 90% linh kiện được sản xuất bởi chính doanh nghiệp. Đây là mức độ tích hợp sản xuất nội bộ cao nhất mà hãng từng đạt được đối với một vệ tinh của mình.

Kiến trúc nền tảng vệ tinh đã được Umbra cải tiến qua 14 nhiệm vụ trước đó, sử dụng cơ chế dự phòng có chọn lọc đối với những hệ thống quan trọng. Thiết kế cũng cho phép Freetail 5 được phóng riêng hoặc ghép chung với các tải trọng khác trong những chuyến phóng chia sẻ, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ phóng của Mỹ và quốc tế.

“Với công suất radar gấp 4 lần, diện tích ăng-ten lớn gấp đôi và khả năng quay lại quan sát toàn cầu theo chu kỳ mỗi giờ, Freetail 5 được thiết kế để thu thập nhiều dữ liệu hơn trên những khu vực rộng lớn hơn, qua đó mang lại giá trị vận hành chưa từng có”, David Langan, Giám đốc điều hành Umbra, cho biết.

Umbra dự kiến phóng vệ tinh Freetail 5 đầu tiên vào đầu năm 2028, sau đó tiếp tục triển khai một chòm vệ tinh quy mô lớn hơn.

Thông qua nền tảng mới, công ty muốn mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà các vệ tinh của mình có thể đảm nhận, đồng thời nâng cao năng lực chụp ảnh của công nghệ radar khẩu độ tổng hợp hiện có.

Theo IE