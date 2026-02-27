Hồ sơ Epstein: Bà Hillary Clinton nói gì về thuyết âm mưu "pizzagate" chấn động năm 2016?

Bà Hillary Clinton phủ nhận từng gặp Jeffrey Epstein trong phiên điều trần kín kéo dài 7 giờ, cáo buộc ủy ban tìm cách chuyển hướng khỏi ông Trump.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với một ủy ban Quốc hội rằng bà không nhớ từng gặp tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein và không có thông tin nào để chia sẻ về các hoạt động phạm tội của ông ta.

“Tôi không nhớ từng tiếp xúc với ông Epstein. Tôi chưa bao giờ bay trên máy bay của ông ta hay đến hòn đảo, nhà riêng hoặc văn phòng của ông ta”, bà Clinton nêu trong một tuyên bố được công bố khi bà thực hiện buổi điều trần kín trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện tại Chappaqua, bang New York hôm 26/2 theo giờ Mỹ.

Sau phiên làm việc kéo dài 7 giờ trước ủy ban, bà Clinton nói với các phóng viên rằng bà liên tục bị hỏi lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi suốt cả ngày, nhưng cũng đã đưa ra một số đề xuất về cách tiến hành cuộc điều tra. Bà không nêu chi tiết những ý tưởng đó.

Bà Clinton cho biết vào cuối buổi làm việc, “mọi việc trở nên khá bất thường khi tôi bắt đầu bị hỏi về UFO (vật thể bay không xác định) và một loạt câu hỏi liên quan đến Pizzagate, một trong những thuyết âm mưu bịa đặt và độc hại nhất”.

Bà đang đề cập tới những cáo buộc sai sự thật lan truyền rộng rãi năm 2016 rằng một tiệm pizza tại Washington D.C. là vỏ bọc cho đường dây tình dục trẻ em do bà điều hành, và rằng cảnh sát thành phố New York đã phát hiện một mạng lưới ấu dâm liên quan tới đảng Dân chủ.

Trong phần lời khai chuẩn bị sẵn, bà Clinton, ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016, cũng cáo buộc ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo đang tìm cách chuyển hướng chú ý khỏi mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Epstein, người đã tự sát trong tù năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục liên bang. Bà lưu ý rằng chính quyền ông Trump đã “cắt giảm nghiêm trọng” một văn phòng của Bộ Ngoại giao chuyên về chống buôn bán tình dục quốc tế.

Phát biểu với báo giới sau lời khai của bà Clinton, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, ông James Comer, bác bỏ ý tưởng triệu tập ông Trump ra điều trần trước ủy ban.

“Tổng thống Trump đã trả lời hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn câu hỏi từ các vị về Epstein và tôi nghĩ ông ấy đã rất minh bạch trong việc công bố các tài liệu”, ông Comer, nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky, nói.

Bà Clinton và chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, ban đầu từ chối điều trần trước ủy ban nhưng sau đó chấp thuận khi các nhà lập pháp tiến hành thủ tục xem xét cáo buộc khinh thường Quốc hội.

Ông Bill Clinton dự kiến điều trần trước ủy ban vào ngày 27/2, theo giờ Mỹ.

Bà Hillary Clinton nói với phóng viên rằng cựu tổng thống sẽ nói với ủy ban rằng “đa số áp đảo” những người từng tiếp xúc với Epstein trước khi ông ta nhận tội năm 2008 “không biết” về hành vi buôn bán tình dục. “Đó chính xác là điều chồng tôi sẽ làm chứng vào ngày mai”, bà nói.

Trước phiên điều trần, ông Comer bác bỏ cáo buộc rằng cuộc điều tra mang động cơ đảng phái, lưu ý rằng một số thành viên đảng Dân chủ cũng đã thúc đẩy việc triệu tập vợ chồng Clinton ra làm chứng.

“Hiện tại không ai cáo buộc vợ chồng Clinton có hành vi sai trái, nhưng chúng tôi có rất nhiều câu hỏi”, ông Comer nói.

Ông cho biết ủy ban sẽ tìm hiểu về bất kỳ tương tác nào bà Hillary Clinton có thể đã có với Epstein, sự liên quan của ông ta tới các hoạt động từ thiện của gia đình Clinton, và bất kỳ mối quan hệ nào giữa bà với cộng sự đang bị giam của Epstein là Ghislaine Maxwell. Ông nói bản ghi và video các buổi phỏng vấn của vợ chồng Clinton sẽ được công bố công khai.

Dân biểu Robert Garcia của bang California, thành viên Dân chủ cao cấp nhất tại ủy ban, nói với các phóng viên rằng ông Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng nên ra điều trần. Ông Lutnick thừa nhận từng tới hòn đảo riêng của Epstein nhiều năm sau khi ông nói đã cắt đứt quan hệ. Ông Comer cho biết “có thể” ủy ban sẽ ban hành trát triệu tập đối với ông này.

Hồ sơ thất lạc

Ông Garcia và các thành viên Dân chủ khác cáo buộc Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump đã giữ lại tài liệu có chọn lọc trong số 3 triệu hồ sơ liên quan đến Epstein được công bố, nhằm che chắn ông Trump khỏi sự giám sát. Trong số đó, có hồ sơ của một phụ nữ cáo buộc ông Trump lạm dụng tình dục bà khi còn vị thành niên, theo ông Garcia.

“Những hồ sơ đó ở đâu? Ai đã loại bỏ chúng? Những câu hỏi này phải được trả lời”, ông nói.

Bộ Tư pháp cho biết đang xem xét liệu có tài liệu nào bị giữ lại không phù hợp hay không và sẽ công bố nếu thích hợp. Trước đó, cơ quan này cảnh báo rằng tài liệu được phát hành bao gồm các cáo buộc vô căn cứ và những tuyên bố giật gân về ông Trump.

Các cơ quan thực thi pháp luật chưa cáo buộc ông Trump có hành vi phạm tội nào liên quan tới Epstein. Ông Trump từng giao thiệp với Epstein trong thập niên 1990 và 2000, trước khi Epstein bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Ông Comer cho biết bằng chứng mà ủy ban thu thập được không liên đới ông Trump.

Ông Bill Clinton đã ở trên máy bay của Epstein nhiều lần vào đầu những năm 2000 sau khi rời nhiệm sở. Ông phủ nhận hành vi sai trái và bày tỏ hối tiếc về mối quan hệ này.

Theo ông Comer, Epstein đã tới Nhà Trắng 17 lần trong thời gian ông Bill Clinton đương nhiệm.

Bộ Tư pháp tìm cách thu hút sự chú ý tới các bức ảnh của ông Bill Clinton trong đợt công bố tài liệu, nhưng các tài liệu này cũng tiết lộ mối quan hệ của Epstein với một danh sách dài các lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị, trong đó có ông Lutnick và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.

Ở nước ngoài, các tài liệu này đã thúc đẩy các cuộc điều tra hình sự đối với Andrew Mountbatten-Windsor, cựu Công tước xứ York của Anh, và các nhân vật nổi bật khác.

