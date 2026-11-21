Trước thềm Triển lãm Hàng không Chu Hải, Trung Quốc hé lộ nhiều phương tiện chiến đấu không người lái, xe bọc thép chống UAV trang bị radar AESA và khí tài mang tên lửa chống tăng Hongjian.

Những phương tiện mới phục vụ tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) và chống UAV xuất hiện tại địa điểm tổ chức Triển lãm Hàng không Chu Hải, dự kiến diễn ra vào tháng tới. Các thiết bị cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc tích hợp nền tảng công nghệ cao vào chiến trường trên bộ, đồng thời thúc đẩy tham vọng mở rộng thị trường xuất khẩu quốc phòng.

Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khí tài mới tại địa điểm tổ chức triển lãm ở miền đông nam Trung Quốc, nơi sự kiện diễn ra từ ngày 7 đến 13/12. Trong số này có hai phương tiện chiến đấu không người lái, một chiếc được trang bị tên lửa Hongjian, cùng một mẫu xe chiến thuật chống UAV mới.

South China Morning Post (SCMP) chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của những hình ảnh và video nói trên.

Trung Quốc trình làng xe chống UAV trang bị radar AESA

Mẫu xe chiến thuật chống UAV xuất hiện trong các hình ảnh là một phương tiện bọc thép địa hình Dongfeng Mengshi-III, sử dụng cấu hình 6 bánh và được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cỡ lớn.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Ba cho thấy radar AESA có hình dạng giống cây nấm lớn, được đặt ở phía sau xe. Hệ thống này có một cánh tay cơ khí để điều chỉnh vị trí radar.

Các blogger quân sự Trung Quốc nhận định radar AESA có thể được sử dụng cho nhiệm vụ chống UAV, với tầm phát hiện mục tiêu bay ở độ cao thấp khoảng 10 km. Họ cũng cho rằng biến thể Mengshi-III xuất hiện trong hình ảnh hé lộ một phần hệ thống chống phương tiện bay không người lái (C-UAS) của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chiếc xe này được phát triển để xuất khẩu hay phục vụ lực lượng trong nước.

AESA là một trong những công nghệ radar tiên tiến nhất mà Trung Quốc đang sử dụng và xuất khẩu. Thay vì xoay ăng-ten cơ học để quét không gian, radar AESA điều khiển chùm sóng điện tử, cho phép phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu.

Một hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy xe bọc thép chiến thuật chống máy bay không người lái Mengshi-III với radar AESA hình nấm. Ảnh: qq.com.

Khả năng này đặc biệt hữu ích trong các hoạt động chống UAV, bởi những hệ thống phòng thủ cần nhanh chóng xác định và bám bắt các mục tiêu nhỏ, bay thấp và có khả năng cơ động cao.

UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh hiện đại, từ xung đột Nga - Ukraine đến cuộc chiến tại Iran. Giống nhiều quốc gia khác, quân đội Trung Quốc đang phát triển thiết bị chống UAV và tăng cường huấn luyện năng lực đối phó với loại phương tiện này trong toàn lực lượng.

Trong thập niên qua, Trung Quốc cũng nổi lên như một trong những nhà xuất khẩu UAV quân sự hàng đầu thế giới, cung cấp thiết bị cho nhiều khách hàng tại Trung Đông, châu Phi và châu Á. Triển lãm Chu Hải là dịp để Bắc Kinh giới thiệu các khí tài mới với thị trường quốc phòng quốc tế.

Xe chiến đấu không người lái mang tên lửa chống tăng

Một phương tiện chiến đấu không người lái cỡ nhỏ, được trang bị tên lửa dòng Hongjian, cũng xuất hiện tại địa điểm tổ chức triển lãm. Hình ảnh về phương tiện này được các blogger quân sự Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội trong tuần.

Chiếc xe mang theo bốn tên lửa thuộc dòng Hongjian, nhưng chưa xác định được phiên bản cụ thể.

Hồi tháng 8, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từng đưa tin về một phương tiện không người lái tương tự, cho biết thiết bị được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường Hongjian-73.

Việc phát triển các phương tiện chiến đấu mặt đất có vũ trang phản ánh nỗ lực đưa nền tảng robot vào tác chiến trên bộ. Những phương tiện này có tiềm năng đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển vật tư và tấn công các vị trí đối phương, qua đó giảm mức độ phơi nhiễm trước hỏa lực trực tiếp của binh sĩ.

Một phương tiện không người lái thứ ba sử dụng bánh xích cũng xuất hiện trong hình ảnh trên mạng xã hội hôm thứ Ba. Các blogger quân sự mô tả đây là mẫu xe không người lái cỡ trung được phát triển để xuất khẩu.

Theo những thông tin được chia sẻ, phương tiện nặng khoảng 10 tấn, có bốn ăng-ten trên nóc, một pháo chính và bốn tên lửa chống tăng Hongjian.

Xe tăng VT-4B nâng cấp cũng xuất hiện tại triển lãm

Những hình ảnh này cho thấy VT-4 đã được nâng cấp toàn diện. Ảnh: X/WenJian0922.

Bên cạnh các phương tiện phục vụ tác chiến bằng UAV và chống UAV, hai mẫu xe tăng khác cũng được phát hiện tại địa điểm tổ chức Triển lãm Hàng không Chu Hải.

Một trong số đó được mô tả là phiên bản mới nhất thuộc dòng VT-4 – dòng xe tăng chiến đấu chủ lực xuất khẩu thành công nhất của Trung Quốc. VT-4 hiện được quân đội Pakistan, Thái Lan và Nigeria sử dụng.

Mẫu xe tăng mới được cho là mang định danh VT-4B. Hình ảnh cho thấy phương tiện có một số nâng cấp về giáp bảo vệ, hệ thống phòng vệ chủ động, trạm vũ khí và thiết bị điện tử.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm Triển lãm Hàng không Chu Hải, còn được biết đến với tên gọi Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc.

Ban tổ chức cho biết sự kiện sẽ có hơn 1.100 đơn vị triển lãm đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu hơn 3.000 hạng mục thiết bị. Khoảng 10% trong số đó sẽ lần đầu tiên được trưng bày công khai.

Theo SCMP