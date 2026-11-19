Các tàu tiếp tế hải quân Trung Quốc đã ít nhất 8 lần qua eo biển Miyako và eo biển Osumi gần Nhật Bản từ giữa tháng 10 đến ngày 19/11, trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh triển khai hoạt động kéo dài tại Tây Thái Bình Dương và có khả năng vượt kỷ lục 40 ngày trước đó.

Các tàu tiếp tế hải quân Trung Quốc đã ít nhất 8 lần di chuyển qua hai tuyến hàng hải quan trọng quanh Nhật Bản trong giai đoạn từ ngày 16/10 đến ngày 19/11, khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh triển khai hoạt động kéo dài ở Tây Thái Bình Dương, hướng tới khả năng vượt kỷ lục hoạt động liên tục 40 ngày trước đó.

Theo tính toán của SCMP, dựa trên các thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, những con tàu này đã thực hiện ít nhất 8 lượt qua lại eo biển Miyako và eo biển Osumi trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến thứ Tư.

Hai eo biển nằm ở khu vực tây nam Nhật Bản, có vị trí chiến lược khi kết nối biển Hoa Đông với vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Giới chức Nhật Bản cho biết các tàu tiếp tế hải quân Trung Quốc liên tục di chuyển giữa hai vùng biển này.

Đội tàu được ghi nhận gồm tàu Hulunhu (Hô Luân Hồ) lượng giãn nước 50.000 tấn thuộc Type 901, cùng ba tàu tiếp tế Type 903A có lượng giãn nước 23.000 tấn là Taihu (Thái Hồ), Chaohu (Sào Hồ) và Kekexilihu (Khả Khả Tây Lý Hồ).

Trong tổng số 8 lượt di chuyển, riêng tàu Hô Luân Hồ thực hiện 4 lượt, ba tàu Thái Hồ, Sào Hồ và Khả Khả Tây Lý Hồ thực hiện 4 lượt còn lại.

Hulunhu là tàu đầu tiên thuộc lớp tàu hỗ trợ chiến đấu tốc độ cao Type 901 của Trung Quốc. Con tàu có khả năng tiếp tế khi hai tàu chạy song song, tiếp tế từ phía đuôi và tiếp tế theo phương thức chuyển hàng từ trên không. Tàu có thể đồng thời cung cấp hàng hóa dạng rắn và lỏng cho các chiến hạm, bao gồm đạn dược, nước ngọt và nhiên liệu.

Những tàu tiếp tế này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay, vốn cần nguồn nhiên liệu hàng không để duy trì hoạt động của máy bay trên hạm. Vì vai trò hậu cần thiết yếu đó, chúng còn được gọi bằng biệt danh "bảo mẫu tàu sân bay".

Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh đang có khả năng phá kỷ lục triển khai hoạt động dài ngày nhất của chính mình tại Thái Bình Dương, vượt mốc 40 ngày được thiết lập hồi tháng 6. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc gia tăng hoạt động điều động các tàu tiếp tế cỡ lớn giữa biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương nhằm duy trì hoạt động của nhóm tác chiến.

Tàu tiếp tế hải quân Trung Quốc Hô Luân Hồ tiếp tế cho tàu khu trục Wuxi trên biển trong một cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương có sự tham gia của các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông vào tháng 6 năm 2025. Ảnh: SCMP.

Sau khi đi qua eo biển Miyako để tiến vào Thái Bình Dương ngày 14/10, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tiếp tục tiến vào Biển Đông, đi qua biển Sulu và biển Celebes, hoàn thành hành trình vòng quanh Philippines theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Sau hành trình này, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhóm tàu tiến hành các hoạt động huấn luyện tại biển Philippines, khu vực phía đông Philippines.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh gồm 4 tàu, trong đó có hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cỡ lớn Type 055 là Vô Tích và An Sơn, cùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D Hoài Nam.

Đáng chú ý, trong đợt triển khai kéo dài này, đội hình tác chiến không có tàu tiếp tế đi cùng. Thay vào đó, Trung Quốc điều động các tàu hậu cần hoạt động riêng biệt để hỗ trợ nhóm tàu sân bay.

Các tàu tiếp tế tổng hợp hiện đại, từ những tàu hậu cần cỡ nhỏ phục vụ hoạt động ven biển đến các tàu hỗ trợ chiến đấu tốc độ cao có kích thước lớn được thiết kế để đồng hành cùng nhóm tác chiến tàu sân bay trong những đợt triển khai dài ngày, là thành phần không thể thiếu trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn, kéo dài và cường độ cao tại những vùng biển xa.

Trong đợt diễn tập của tàu sân bay Liêu Ninh, một phi công máy bay ném bom H-6K cho biết ông đã sử dụng nhiều cụm từ mã hóa để phối hợp với các phi công trên tàu sân bay. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin về hoạt động này hồi tháng trước.

Theo bản tin của CCTV, nhà phân tích quân sự Du Wenlong nhận định việc sử dụng các cụm từ mã hóa để phối hợp với phi công trên tàu sân bay, đặc biệt là những người điều khiển tiêm kích J-15 và J-35, có thể cải thiện đáng kể khả năng phối hợp trong nhiệm vụ yểm trợ trên không.

Ở một diễn biến khác, tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) của Trung Quốc đã trở về sau một cuộc diễn tập gần đây tại Biển Đông, theo hình ảnh vệ tinh. Những hình ảnh này cho thấy hôm thứ Ba, tàu Phúc Kiến đang trên đường trở về căn cứ hải quân Yulin, thuộc tỉnh Hải Nam.

Theo nhà phân tích quân sự Wei Dongxu trong một bản tin của CCTV, tàu Phúc Kiến sẽ tiến hành các cuộc diễn tập phối hợp với tần suất cao hơn và mức độ phức tạp lớn hơn, cùng các tàu khu trục, khinh hạm và tàu ngầm hộ tống. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống tác chiến hải quân có tính liên kết và tích hợp cao hơn.

Ông Wei cho biết tàu Phúc Kiến cũng sẽ tăng cường huấn luyện phối hợp giữa tàu chiến và máy bay. Nhà phân tích này nói thêm rằng "trong tương lai, chúng ta có thể chứng kiến các hoạt động triển khai máy bay trên toàn bộ boong tàu".

Trong khi đó, tàu sân bay còn lại của Trung Quốc là Sơn Đông (Type 002) đã được đưa vào bảo dưỡng tại căn cứ Yulin từ tháng 1. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 17/10 cho thấy con tàu vẫn đang nằm trong ụ khô.

Theo SCMP