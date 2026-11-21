Moment Energy (Canada) đã đưa Nova vào sản xuất, hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng pin xe điện đã qua sử dụng với dung lượng 500 kWh mỗi khối. Nova là hệ thống đầu tiên thuộc loại này đạt đồng thời hai chứng nhận an toàn UL 1973 và UL 9540, dự kiến giao hàng từ đầu năm 2027.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng Nova do công ty Canada Moment Energy phát triển đã bước vào giai đoạn sản xuất tại Bắc Mỹ. Đây là hệ thống đầu tiên sử dụng pin xe điện qua sử dụng đạt đồng thời hai chứng nhận an toàn UL 1973 và UL 9540, với dung lượng lưu trữ 500 kWh mỗi khối.

Một hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) được chế tạo từ pin xe điện đã qua sử dụng vừa bắt đầu được sản xuất tại Bắc Mỹ. Sản phẩm có tên Nova, do Moment Energy, công ty công nghệ pin có trụ sở tại Canada, phát triển.

Theo Moment Energy, Nova là hệ thống BESS đầu tiên trên thế giới sử dụng pin xe điện được tái sử dụng và đạt đồng thời hai chứng nhận an toàn UL 1973 và UL 9540.

Sản phẩm hướng đến các cơ sở thương mại và công nghiệp, trong đó có bệnh viện, sân bay và nhà máy sản xuất. Hệ thống có thể lưu trữ điện, giúp giảm chi phí năng lượng và cung cấp nguồn điện dự phòng khi lưới điện gặp sự cố.

Nova hiện được sản xuất tại Megafactory 1 của Moment Energy ở Surrey, tỉnh British Columbia. Đây là cơ sở tái sử dụng pin xe điện lớn nhất thế giới. Những lô hàng đầu tiên dự kiến được bàn giao trong quý I/2027.

Hệ thống lưu trữ 500 kWh, có thể mở rộng đến hàng chục MWh

Theo Moment Energy, mỗi khối Nova có công suất đầu ra 200 kW và dung lượng lưu trữ 500 kWh. Hệ thống chiếm diện tích khoảng 2,94 x 1,8 m, phù hợp với những cơ sở có không gian lắp đặt hạn chế.

Nhiều khối Nova có thể kết hợp với nhau để tạo thành các hệ thống lưu trữ quy mô lớn hơn, với tổng dung lượng lên tới hàng chục megawatt-giờ (MWh).

Một điểm đáng chú ý là Nova có thể sử dụng pin thu hồi từ nhiều dòng xe điện khác nhau. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi tình trạng pin và điều chỉnh hiệu suất hoạt động.

Công nghệ này có ý nghĩa quan trọng bởi pin xe điện sau nhiều năm sử dụng thường không còn đồng nhất về dung lượng và tình trạng. Khả năng lưu trữ còn lại của từng bộ pin có thể khác nhau đáng kể, đòi hỏi hệ thống phải theo dõi và điều phối phù hợp.

Nova cũng được thiết kế với các bộ pin có thể thay thế. Khi một bộ pin cũ cần được tháo ra, đơn vị vận hành có thể đổi sang bộ khác mà không phải thay toàn bộ hệ thống lưu trữ hoặc tác động đến phần móng bê tông bên dưới.

Ông Gurmesh Sidhu, đồng sáng lập kiêm Giám đốc sản phẩm (CPO) của Moment Energy, cho biết thiết kế này có thể giúp Nova duy trì hoạt động trong hơn 20 năm.

“Với Nova, chúng tôi đã giải quyết được những thách thức kỹ thuật từng cản trở việc mở rộng thương mại các hệ thống BESS sử dụng pin xe điện”, ông Sidhu nói.

Đạt chứng nhận an toàn cho ứng dụng thương mại

Nova đã đạt chứng nhận UL 1973 và UL 9540. Trong đó, UL 1973 đánh giá mức độ an toàn của pin sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng, còn UL 9540 áp dụng cho toàn bộ hệ thống lưu trữ năng lượng.

Sản phẩm cũng trải qua thử nghiệm theo tiêu chuẩn UL 9540A, nhằm đánh giá nguy cơ và khả năng lan truyền đám cháy trong hệ thống lưu trữ năng lượng khi pin quá nhiệt.

Ông Jeff Smidt, Phó chủ tịch cấp cao tại UL Solutions, cho biết việc tái sử dụng pin xe điện cho các hệ thống lưu trữ điện cố định đặt ra những yêu cầu kỹ thuật mới cần được đánh giá cẩn trọng.

“Chứng nhận UL cho thấy pin và hệ thống lưu trữ năng lượng được đánh giá đã đáp ứng các yêu cầu an toàn hiện hành”, ông Smidt nói.

Để tăng cường bảo vệ, Nova được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng, cảm biến khói và nhiệt, thiết bị phát hiện khí dễ cháy cùng hệ thống phòng ngừa cháy nổ tích hợp.

Hệ thống có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -25 đến 50 độ C, đồng thời vận hành ở độ cao tối đa 2.000 m so với mực nước biển.

Kéo dài vòng đời pin xe điện, giảm phụ thuộc vào pin nhập khẩu

Moment Energy sản xuất Nova tại Bắc Mỹ bằng cách sử dụng những bộ pin đã kết thúc vòng đời hữu ích trên xe điện nhưng vẫn còn đủ dung lượng để phục vụ các ứng dụng lưu trữ năng lượng cố định.

Thông thường, pin xe điện sau nhiều năm vận hành sẽ suy giảm khả năng lưu trữ, khiến chúng không còn đáp ứng tốt yêu cầu về phạm vi di chuyển của phương tiện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa pin đã hoàn toàn mất khả năng sử dụng. Với những bộ pin còn đủ dung lượng, việc chuyển sang hệ thống lưu trữ điện cố định có thể kéo dài thời gian khai thác.

Moment Energy cho rằng mô hình này không chỉ giúp tận dụng tốt hơn nguồn pin đã qua sử dụng mà còn có thể giảm sự phụ thuộc vào pin nhập khẩu.

Nova hiện đã mở nhận đơn đặt hàng. Moment Energy dự kiến bắt đầu bàn giao sản phẩm thương mại vào đầu năm 2027.

Theo IE