Jensen Huang từ chức CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình và những nghi vấn liên quan đến hoạt động gián điệp Trung Quốc, gây chấn động giới công nghệ, tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, thống kê cho thấy mức độ đưa tin về vụ việc này rất bất thường.

Trong tổng số 1.641 bài viết gần đây về Jensen Huang, khoảng 75% có sắc thái tiêu cực rõ rệt. Đáng chú ý, một số cơ quan truyền thông phương Tây còn sử dụng những cách chơi chữ dựa trên họ “Huang” trong tiêu đề, khiến Hiệp hội Nhà báo người Mỹ gốc Á (AAJA) phải lên tiếng phản đối, cảnh báo việc biến họ người châu Á thành trò đùa có thể tiếp tay cho định kiến và phân biệt chủng tộc.

New York Times đăng 88 bài, trở thành nguồn định hướng dư luận

Theo trang tin công nghệ WCCFTech ngày 17/11, hiếm có CEO của một doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 nào phải hứng chịu làn sóng truyền thông dữ dội như Jensen Huang. Trong đó, New York Times (NYT) dường như đóng vai trò định hướng dòng tin tức về vị lãnh đạo Nvidia.

Varun Mathur, nhà sáng lập kiêm CEO công ty khởi nghiệp AI HyperspaceAI, gần đây sử dụng thuật toán PageRank để phân tích toàn diện các bài viết về sự suy giảm hình ảnh của Jensen Huang. Kết quả cho thấy ông Huang đang phải đối mặt với một chiến dịch truyền thông dồn dập, trong đó xuất hiện nhiều đánh giá tiêu cực gay gắt về cá nhân, năng lực điều hành, phong cách làm việc và cả gia đình ông.

Theo phân tích, NYT giữ vị trí nổi bật trong việc định hình chuỗi thông tin. Tờ báo này đăng tới 88 bài liên quan đến Jensen Huang, nhiều nhất trong số các cơ quan truyền thông được khảo sát, đồng thời là nguồn được những báo khác trích dẫn thường xuyên nhất.

Vụ bê bối tình ái "Two Huang" bị khai thác nhiều bất thường so với các doanh nhân nổi tiếng khác. Ảnh: NYT.

Varun Mathur mô tả diễn biến của làn sóng đưa tin bắt đầu từ những tiết lộ của các nguồn tin ẩn danh với NYT. Sau đó, tờ báo đăng bài về những cáo buộc gián điệp liên quan đến Jensen Huang, dù các cáo buộc này đến nay vẫn chưa được xác minh. Thông tin nhanh chóng được nhiều cơ quan báo chí khác dẫn lại và tiếp tục khai thác.

Đáng chú ý, trong 9 ngày sau khi bài báo đầu tiên xuất hiện, tổng lượng tin tức về vụ việc từng giảm xuống mức rất thấp, chỉ còn 28 bài. Nhưng sau khi Jensen Huang gửi thư nội bộ cho nhân viên Nvidia, số lượng bài viết đột ngột tăng mạnh.

Tiếp đó, NYT liên tiếp đăng tải các bài về nghi vấn gián điệp và bê bối ngoại tình, kéo theo làn sóng đưa tin của nhiều cơ quan truyền thông khác. Theo nhận định của bài phân tích, NYT có thể được xem là một trong những nguồn khởi phát chủ yếu của dòng tin tiêu cực nhằm vào Jensen Huang.

Một thống kê khác cho thấy 97% số bài viết liên quan đến vụ việc chỉ xuất hiện sau ngày 8/11. Đây là thời điểm Jensen Huang được cho là đã chính thức thừa nhận quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang (Hoàng Lạc), người phụ nữ từng làm việc tại Megaspeed, một doanh nghiệp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Megaspeed bị cho là đã sử dụng mạng lưới trung tâm dữ liệu rộng khắp Đông Nam Á để hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip Nvidia thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, thông qua hình thức trực tiếp hoặc truy cập từ xa.

Một cách chơi chữ dựa trên thành ngữ tiếng Anh của truyền thông khi viết về vụ việc của ông Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình.

Bê bối của các CEO khác không tạo ra lượng tin tức lớn như vậy

Xét về sắc thái đưa tin, khoảng 75% trong tổng số 1.641 bài viết về Jensen Huang mang nội dung tiêu cực. Trong số các cơ quan truyền thông được khảo sát, Deutsche Welle (DW) có cách diễn đạt gay gắt nhất, tiếp theo là Daily Mail và BBC của Anh. Reuters được đánh giá là hãng tin lớn có mức độ thiên lệch thấp nhất.

Sự chênh lệch về số lượng bài viết cũng rất đáng chú ý. Chỉ trong 19 ngày, năm tờ báo gồm New York Times, Fortune, The Times, Daily Mail và The Guardian đã đăng tổng cộng 276 bài về Jensen Huang.

Trong khi đó, những lãnh đạo doanh nghiệp từng phải rời ghế vì bê bối tình ái trước đây nhận được mức độ quan tâm thấp hơn nhiều.

Năm 2018, Brian Krzanich, cựu CEO Intel chỉ có 15 bài báo liên quan đến bê bối; cựu CEO McDonald's Steve Easterbrook có 37 bài; còn cựu CEO tập đoàn dầu khí BP Bernard Looney có 52 bài.

Đáng chú ý, NYT chỉ đăng 2 bài về vụ bê bối tình ái giữa Brian Krzanich và một nhân viên Intel, nhưng lại có tới 88 bài về Jensen Huang.

Bài phân tích đặt câu hỏi vì sao mức độ đưa tin về hai vụ việc lại chênh lệch lớn đến vậy. Tuy nhiên, xét riêng mức độ tiêu cực trong từng bài, thái độ của các cơ quan truyền thông lớn đối với Jensen Huang được cho là vẫn có phần nhẹ hơn so với cách họ từng đưa tin về một số CEO vướng bê bối trước đây.

Theo AAJA, cách giật tít này có thể thúc đẩy tâm lý bài ngoại và phân biệt đối xử với người gốc Á. Ảnh chụp màn hình.

Hiệp hội nhà báo gốc Á phản đối cách chơi chữ trên họ Huang

Giữa làn sóng đưa tin dồn dập, cách đặt tiêu đề của một số cơ quan truyền thông phương Tây cũng gây tranh cãi.

Ngày 11/11, Hiệp hội Nhà báo người Mỹ gốc Á (AAJA) ra tuyên bố kêu gọi các cơ quan báo chí thận trọng và có trách nhiệm hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt khi đưa tin về Trung Quốc, an ninh quốc gia và những nhân vật có nguồn gốc Trung Quốc hoặc Đài Loan.

AAJA nhấn mạnh việc đưa tin về các cáo buộc gián điệp là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, một số tiêu đề gần đây đã biến họ của người châu Á thành yếu tố gây cười. Theo AAJA, việc này không nên khiến những cộng đồng vốn đã phải đối mặt với định kiến có hại tiếp tục chịu thêm tổn thương.

Hiệp hội nêu đích danh hai ví dụ từ các cơ quan truyền thông nổi tiếng. Ngày 9/11, tạp chí The Economist sử dụng tiêu đề phụ “Two Huangs don't make a right” trong bài viết về Jensen Huang và tranh cãi gián điệp. Cách chơi chữ này phỏng theo thành ngữ tiếng Anh “Two wrongs don't make a right”, có nghĩa là “hai điều sai trái không thể tạo thành một điều đúng đắn”.

Cùng ngày, tờ New York Post đăng dòng tít lớn trên trang nhất: “HUANG HUANG BANG BANG”, một cách chơi chữ gợi liên tưởng đến tên bộ phim âm nhạc nổi tiếng “Chitty Chitty Bang Bang”.

AAJA cảnh báo những cách chơi chữ như vậy thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng trong bối cảnh các bài báo liên quan đến gián điệp và an ninh quốc gia, việc biến một họ khá phổ biến của người châu Á thành trò đùa có thể củng cố những liên tưởng tiêu cực giữa nguồn gốc châu Á với sự nghi ngờ, hành vi phạm pháp hoặc lòng trung thành bị chia rẽ.

Theo AAJA, cách truyền thông định hình câu chuyện có thể tạo ra những hệ quả xã hội thực sự. Trong đại dịch COVID-19, việc sử dụng ngôn ngữ thiếu thận trọng từng góp phần thúc đẩy tâm lý bài ngoại và phân biệt đối xử với người gốc Á.

AAJA nhấn mạnh các nhà báo cần phải phân biệt rõ giữa chính quyền Trung Quốc, công dân Trung Quốc và người Mỹ gốc Á. Ba nhóm này không thể bị đánh đồng. Đồng thời, không nên mặc định lòng trung thành của một cá nhân dựa trên nguồn gốc hay quốc tịch của họ.

Hiệp hội Nhà báo người Mỹ gốc Á (AAJA) kêu gọi giới báo chí cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về tính chính xác, bối cảnh và sự công bằng trong đưa tin.

Theo Chinatimes