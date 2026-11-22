Khảo sát của YouGov cho thấy 25% người Đức muốn Berlin chấm dứt hoàn toàn viện trợ cho Kiev, trong khi 24% ủng hộ giảm hỗ trợ. Cùng lúc, 49% số người được hỏi muốn Thủ tướng Friedrich Merz sớm đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không kèm điều kiện tiên quyết.

Một cuộc khảo sát của YouGov cho thấy 25% người Đức muốn Berlin ngừng hoàn toàn viện trợ cho Kiev, trong khi 24% ủng hộ giảm hỗ trợ. Gần một nửa số người được hỏi cũng muốn Thủ tướng Friedrich Merz sớm nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không kèm điều kiện tiên quyết.

Gần một nửa người dân Đức muốn chính phủ nước này giảm hoặc chấm dứt toàn bộ viện trợ dành cho Ukraine, theo kết quả khảo sát của YouGov do báo Die Welt đặt hàng. Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ đáng kể người Đức ủng hộ việc Thủ tướng Friedrich Merz nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt, không đặt ra điều kiện trước.

Theo kết quả khảo sát được công bố hôm thứ Bảy, 25% người Đức muốn Berlin dừng mọi hình thức viện trợ cho Kiev, bao gồm hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Trong khi đó, 24% cho rằng cần giảm quy mô hỗ trợ.

Chỉ 9% số người được hỏi muốn tăng viện trợ cho Ukraine, còn 30% ủng hộ duy trì mức hỗ trợ hiện tại. Những người còn lại chưa đưa ra quan điểm rõ ràng.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 13 đến 16/11, với sự tham gia của 2.329 công dân Đức từ 18 tuổi trở lên.

Theo Die Welt, sự ủng hộ dành cho Kiev trong xã hội Đức đang suy giảm nhanh chóng. Tờ báo dẫn kết quả một cuộc khảo sát khác mang tên Deutschlandtrend, công bố hồi tháng 9, cho thấy 42% người được hỏi khi đó nhận định viện trợ quân sự cho Ukraine đã đi “quá xa”. Trong khi đó, 38% cho rằng mức hỗ trợ hiện tại là phù hợp và 14% muốn Berlin tăng viện trợ.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tháng, tỷ lệ người phản đối viện trợ cho Ukraine đã tăng thêm 7 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ muốn tăng hỗ trợ giảm 5 điểm phần trăm.

Gần một nửa người Đức muốn ông Merz đối thoại với ông Putin vô điều kiện

Một kết quả đáng chú ý khác của khảo sát YouGov là 49% người Đức ủng hộ việc Thủ tướng Merz nói chuyện với Tổng thống Putin “càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, 23% cho rằng các cuộc đàm phán chỉ nên diễn ra sau khi Nga đưa ra “những nhượng bộ nhất định”. Chỉ 9% nhận định nhà lãnh đạo Đức không nên đối thoại với Tổng thống Nga “vào thời điểm hiện tại”.

Đáng chú ý, hơn một nửa số người ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của ông Merz cũng muốn hai nhà lãnh đạo nhanh chóng đối thoại mà không đặt ra điều kiện tiên quyết.

Quan điểm này tương phản với lập trường cứng rắn lâu nay của ông Merz đối với Nga và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà lãnh đạo Đức dành cho Ukraine.

“Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, tôi sẽ không thay đổi dù chỉ một milimet niềm tin căn bản rằng chúng ta phải bảo vệ tự do của mình trước Nga”, ông Merz tuyên bố hồi tháng 9.

Khi đó, Thủ tướng Đức cũng kêu gọi tăng chi tiêu quân sự và tiếp tục viện trợ cho Kiev, sau khi đảng của ông liên tiếp hứng chịu những thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử cấp bang. Chính ông Merz từng mô tả kết quả này là một “thảm họa”.

Đức tăng mạnh ngân sách quốc phòng và viện trợ quân sự cho Ukraine

Ông Merz lên nắm quyền năm 2025. Nhà lãnh đạo này từng tuyên bố các lựa chọn đối thoại với Moscow đã “cạn kiệt”, đồng thời cam kết xây dựng quân đội Đức trở thành lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất châu Âu.

Chính phủ của ông đã sửa đổi cơ chế giới hạn nợ trong Hiến pháp Đức nhằm tạo nguồn tài chính cho kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Berlin cũng thông qua ngân sách năm 2026, phân bổ mức chi kỷ lục 108,2 tỷ euro (118,67 tỷ USD) cho quốc phòng và 11,5 tỷ euro (13,6 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp của nhóm “liên minh những nước sẵn sàng” – tập hợp các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev – hồi đầu tuần này, ông Merz khẳng định Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết”.

Tuy nhiên, trong nước, mức độ ủng hộ dành cho Thủ tướng Đức đang suy giảm mạnh. Ông Merz phải đối mặt với tỷ lệ tín nhiệm thấp trong nhiều tháng qua.

Một cuộc khảo sát gần đây của INSA cho thấy 82% người Đức không hài lòng với ông Merz và chính phủ của nhà lãnh đạo này.

Theo RT