Tin nóng công nghệ 11/8: Trung Quốc cảnh báo chip NVIDIA không an toàn; Huawei hé lộ Mate 80 DS

Truyền thông Trung Quốc cho rằng chip H20 của NVIDIA không an toàn; Huawei hé lộ flagship Mate 80 DS; Trung Quốc phát triển công cụ chỉnh sửa gene độ chính xác cao... là tin KHCN nổi bật ngày 11/8.

1. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo chip NVIDIA H20 không an toàn

Một tài khoản trên WeChat có liên kết với CCTV, truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải bài viết chỉ trích chip AI H20 của NVIDIA phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc là không tiên tiến, không thân thiện với môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bảo mật liên quan đến “cửa hậu” (backdoor) cho phép tắt từ xa.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện NVIDIA để làm rõ nghi vấn về các lỗ hổng bảo mật này. NVIDIA sau đó đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không tích hợp backdoor, kill switch hay cơ chế gián điệp nào trong chip của mình.

2. Huawei hé lộ mẫu điện thoại flagship Mate 80 DS Ultimate

Huawei vừa tiết lộ Mate 80 RS với công nghệ màn hình OLED hai lớp, giúp cải thiện độ sáng, độ tương phản và độ bền so với OLED truyền thống. Công nghệ này được cho là tăng hiệu quả hiển thị và giảm hao pin, đồng thời cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Mate 80 RS cũng sở hữu thiết kế cao cấp, hướng tới phân khúc người dùng sang trọng.

Ngoài màn hình tiên tiến, thiết bị dự kiến đi kèm cấu hình mạnh, camera cải tiến và các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, quay video. Camera có thể dùng cảm biến 50 MP kích thước 1/1.28, tương tự iPhone 16 Pro, nhưng tích hợp hệ thống zoom tiên tiến hơn tiếp nối dòng Mate RS trước đó. Đây được xem là nỗ lực mới của Huawei nhằm tạo sự khác biệt trong thị trường smartphone cao cấp, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Apple, Samsung và các thương hiệu Trung Quốc khác.

3. CEO Intel đến Nhà Trắng sau khi bị Tổng thống Trump kêu gọi từ chức

Giám đốc điều hành Intel, ông Lip-Bu Tan, sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng vào thứ Hai (11/8), trong bối cảnh ông Trump tuần trước kêu gọi ông Tan từ chức, cho rằng ông có mối liên hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc. Cuộc gặp dự kiến giúp ông Tan trình bày về con đường sự nghiệp và cam kết của mình đối với an ninh kinh tế - quốc gia của Mỹ, đồng thời đề xuất cách thức hợp tác giữa Intel và chính phủ.

Sự việc diễn ra sau khi Reuters đưa tin vào tháng 4 rằng ông Tan và các quỹ đầu tư do ông điều hành đã đầu tư ít nhất 200 triệu USD vào nhiều công ty sản xuất chip ở Trung Quốc, một số có liên quan đến quân đội nước này. Ông từng là giám đốc điều hành của Cadence Design Systems, công ty này mới đây đã đồng ý nộp phạt hơn 140 triệu USD để giải quyết cáo buộc vi phạm lệnh cấm xuất khẩu hàng cho một đại học quân sự Trung Quốc.

4. NVIDIA và AMD sẽ trả cho Mỹ 15% doanh thu bán chip AI tại Trung Quốc

Theo Bloomberg, NVIDIA và AMD đã đồng ý trả 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu do chính quyền Trump cấp. NVIDIA sẽ chia 15% doanh thu từ chip H20, còn AMD áp dụng mức tương tự với chip MI308. Thỏa thuận này diễn ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu cấp phép H20 hôm thứ 6, chỉ hai ngày sau cuộc gặp giữa CEO NVIDIA Jensen Huang và Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Washington đã tạm dừng bán một số dòng chip tiên tiến cho Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. NVIDIA khẳng định tuân thủ quy định xuất khẩu của Mỹ, trong khi AMD chưa đưa ra bình luận. Cùng ngày, Wall Street Journal đưa tin CEO Intel Lip-Bu Tan dự kiến gặp Tổng thống tại Nhà Trắng vào thứ Hai, sau khi ông Trump kêu gọi ông từ chức vì nghi vấn quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc.

5. Trung Quốc phát triển công cụ chỉnh sửa hàng triệu đoạn DNA với độ chính xác cao

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một công cụ chỉnh sửa gene mới có khả năng chỉnh sửa chính xác hàng triệu đoạn DNA cùng lúc, mở ra tiềm năng lớn trong nghiên cứu y học và nông nghiệp. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình nghiên cứu thuốc, điều trị bệnh di truyền và tạo ra các giống cây trồng cải tiến.

Theo nhóm nghiên cứu, công cụ mới giúp tăng tốc đáng kể quá trình chỉnh sửa gene mà không làm giảm độ chính xác. Thành tựu này có thể đặt Trung Quốc vào vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học toàn cầu, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức và quy định liên quan đến chỉnh sửa gene ở quy mô lớn.

