Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ, chấp nhận tiến hành chiến tranh thuế quan với Mỹ

Sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Trump đã ký, đúng như dự kiến, áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/3, nâng tổng mức thuế lên 20%. Chiều 4/3, Trung Quốc đã lập tức đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Trung Quốc trừng phạt 15 thực thể và kiện Mỹ ra WTO

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố: Trung Quốc cực kỳ bất bình và kiên quyết phản đối, đồng thời sẽ có biện pháp đối phó để bảo vệ vững chắc quyền và lợi ích của mình. Trung Quốc cũng thông báo sẽ đưa thêm 15 thực thể của Mỹ vào danh sách quản chế xuất khẩu và áp dụng mức thuế bổ sung từ 10% đến 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/3. Trung Quốc cũng đã khởi kiện Mỹ qua cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vì tiếp tục gia tăng thuế quan đối với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ ra rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có chính sách chống ma túy nghiêm ngặt nhất và thực thi triệt để nhất trên thế giới. Trung Quốc và Mỹ đã thực hiện hợp tác chống ma túy sâu rộng và đạt được những kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, Mỹ đã đổ vấy và đùn đẩy trách nhiệm, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác và một lần nữa lấy lý do vấn đề fentanyl để áp dụng tăng thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Từ ngày 10/3, nhiều mặt hàng nhập từ Mỹ sẽ bị Trung Quốc tăng thuế thêm từ 10 đến 15%. Ảnh: SingTao.



Người phát ngôn Bộ Thương mại chỉ trích Mỹ đã bất chấp sự thật, coi thường các quy tắc thương mại quốc tế và tiếng nói của tất cả các bên, khẳng định đây là hành động đơn phương và bắt nạt điển hình. Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ tôn trọng quyền và lợi ích của các nước khác và ngay lập tức rút lại các biện pháp thuế quan đơn phương vô lý và vô căn cứ gây tổn hại cho người khác và không có lợi cho chính mình. Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ xem xét và xử lý các vấn đề một cách khách quan và lý trí, nhanh chóng trở lại quỹ đạo đúng đắn giải quyết thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 4/3 cũng đã ban hành thông báo về việc áp dụng thuế quan bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ, chỉ trích phía Mỹ đã đơn phương áp dụng thuế quan phá hoại nền tảng hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bông nhập từ Mỹ sẽ bị tăng thuế 15%. Ảnh: Reuters.



Đồng thời, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt việc áp dụng thuế quan bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu từ tuần tới. Trong đó, các sản phẩm thịt gà, lúa mì, ngô và bông sẽ bị áp mức thuế 15%; cao lương, đậu nành, thịt lợn, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa sẽ bị áp mức thuế 10%.

Các hàng hóa đã được vận chuyển trước thứ Hai tuần sau và nhập khẩu Trung Quốc từ thứ Hai tuần sau đến ngày 12/4 sẽ không phải chịu mức thuế bổ sung theo quy định trong thông báo này.

Ngô nhập của Mỹ sẽ bị Trung Quốc đánh thuế thêm 15%. Ảnh: Reuters.



Căn cứ các điều khoản có liên quan của “Luật Kiểm soát Xuất khẩu” và “Quy định về Kiểm soát Xuất khẩu các sản phẩm lưỡng dụng” và các luật, quy định khác, nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, Trung Quốc đã quyết định đưa 15 thực thể của Mỹ, bao gồm các công ty công nghệ quốc phòng Leidos, General Atomics Aeronautical Systems và General Dynamics Land Systems…vào danh sách quản chế xuất khẩu.

Trung Quốc cấm xuất khẩu các mặt hàng có mục đích lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên của Mỹ và các hoạt động xuất khẩu liên quan hiện đang diễn ra phải được dừng ngay lập tức; nếu thực sự cần thiết phải xuất khẩu trong những trường hợp đặc biệt, đơn vị xuất khẩu phải nộp đơn xin phép lên Bộ Thương mại Trung Quốc.

Thịt gà Mỹ sẽ bị Trung Quốc tăng thuế thêm 15%. Ảnh: Reuters.



Quản chế xuất nhập khẩu 10 thực thể

Cùng ngày 4/3, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, theo các luật có liên quan như Luật Thương mại đối ngoại, Luật An ninh quốc gia và Luật Chống nước ngoài trừng phạt, Trung Quốc đã quyết định đưa 10 thực thể của Mỹ trong đó có TeKom, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, TCOM, Limited Partnership, Huntington Ingalls Industries Inc. và S3 Aerospace Defense…vào danh sách thực thể không đáng tin cậy.

Trung Quốc cấm các công ty nêu trên tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, cũng như đầu tư mới vào Trung Quốc, lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Từ ngày 10/3, lúa mạch Mỹ xuất sang Trung Quốc sẽ bị tăng thuế thêm 15%.

 Ảnh: Reuters.



Chiều 4/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhắc lại tại cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ khăng khăng sử dụng vấn đề fentanyl làm cái cớ để một lần nữa áp thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố phản đối và việc thực hiện các biện pháp đáp trả là hoàn toàn hợp pháp và cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình.

Ông Lâm Kiếm nói, xuất phát từ lòng nhân đạo và tình hữu nghị với nhân dân Mỹ, Trung Quốc đã có những biện pháp mạnh mẽ để giúp Mỹ giải quyết vấn đề fentanyl. Tuy nhiên phía Mỹ thay vì đánh giá cao hành động của Trung Quốc, đã bôi nhọ và đổ lỗi cho Trung Quốc, gây áp lực lên Trung Quốc thông qua việc áp đặt thuế quan và tống tiền Trung Quốc, đây là hành động lấy oán trả ân. Ông tuyên bố: "Nếu Mỹ có động cơ xấu xa và nhất quyết phát động chiến tranh thuế quan hoặc chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ theo đến cùng".